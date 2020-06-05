Toyota, üretim ve ihracat hedeflerini artırmak için İŞKUR üzerinden projeyle kaynak, montaj ve boya işçiliği mesleklerinde olmak üzere 800 kişilik ilave istihdam sağlayacak. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

Kurs programına katılım sağlayan sözleşmeli işçiler, 6 aylık çalışma sonrasında uygun görülmesi halinde firmada kadrolu çalışan olma imkanına da sahip olabilecek. Üretim ve ihracat hedeflerini artırmak için 3 ayda 800 kişilik istihdam sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Toshihiko Kudo, dünya genelinde zor koşullarla mücadele edilen bugünlerde de Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye olarak istikrarlı üretimi sürdürerek Türkiye ve Sakarya'ya katkı sağlamaya devam ettiklerini belirtti.

İŞKUR'dan başvuru adımları şu şekilde:

https://esube.iskur.gov.tr/

Yukarıdaki linke tıklayın ve açılan sayfada iş arayan kısmından giriş yapın. Giriş yaptıktan sonra açılan sayfada İŞ İLANLARI yazan kısma tıklayın. Son olarak iş arama sayfası karşınıza çıkacak.

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Güncel İŞKUR İlanları Sorgulama

İş arıyorsanız, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlamalı ve İŞKUR'a giriş yapmalısınız. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için "İstihdam" ekranında açık iş ilanı aramak için;

• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin.

• Çalışma yeri bilginizi girin.

• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.

• İşyeri türünü seçin.

• Engelli veya vardiya gibi özel durum seçimlerinizi yapın (varsa).

• İşyeri unvanını girin.

• Son olarak en altta sağda bulunan "Ara" seçeneğine tıklayın.

Bu seçimlerle tam olarak size uygun güncel İŞKUR ilanlarını görüntüleyebilir ve tercih ettiklerinize başvurularınızı hemen yapabilirsiniz.