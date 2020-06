İŞKUR en az ilkokul mezunu belediyelere KPSS'siz kamu personeli alımı için detaylar araştırılıyor. Bu anlamda Belediye ile kamu şirketlerine KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı açıklandı. Belediyeler, belediyeler bünyesindeki kamu şirketleri, il özel idareleri, SYDV 'ler ve kamu işyerlerine yapılan personel, memur ve işçi alımında başvuru genel şartlarını haberimizde detaylı olarak verdik. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 05.06.2020

Denizli Günay Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020

Tunceli Hozat Belediyesi 05.06.2020

Yalova Kadıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.06.2020

Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.06.2020

Ordu Kabadüz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020

Erzurum Horasan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2020

Çorum Oğuzlar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.06.2020

Samsun Bafra Belediyesi Per. A.Ş. 05.06.2020

Çorum İskilip Belediyesi Per. Ltd. Şti.04.06.2020

Ağrı Taşlıçay Belediyesi Per.Ltd. Şti. 05.06.2020

Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020

Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Per. Ltd Şti. 07.06.2020

Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 05.06.2020

Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Personel Limited Şirketi.04.06.2020

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 08.06.2020

Trabzon Of Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2020

İzmir Beydağı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020

Edirne Kırcasalih Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.06.2020

Kırıkkale Delice Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.06.2020

