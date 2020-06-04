İŞKUR en az ilkokul mezunu belediyelere KPSS'siz kamu personeli alımı için detaylar araştırılıyor. Bu anlamda Belediye ile kamu şirketlerine KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı açıklandı. Belediyeler, belediyeler bünyesindeki kamu şirketleri, il özel idareleri, SYDV 'ler ve kamu işyerlerine yapılan personel, memur ve işçi alımında başvuru genel şartlarını haberimizde detaylı olarak verdik. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.
Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı
Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 05.06.2020
Denizli Günay Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
Tunceli Hozat Belediyesi 05.06.2020
Yalova Kadıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.06.2020
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.06.2020
Ordu Kabadüz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
Erzurum Horasan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2020
Çorum Oğuzlar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.06.2020
Samsun Bafra Belediyesi Per. A.Ş. 05.06.2020
Çorum İskilip Belediyesi Per. Ltd. Şti.04.06.2020
Ağrı Taşlıçay Belediyesi Per.Ltd. Şti. 05.06.2020
Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Per. Ltd Şti. 07.06.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 05.06.2020
Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Personel Limited Şirketi.04.06.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 08.06.2020
Trabzon Of Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2020
İzmir Beydağı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020
Edirne Kırcasalih Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.06.2020
Kırıkkale Delice Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.06.2020
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