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    • 28.06.2020 10:53
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    açıkladı! Belediyelere 'siz alımı

    5 Haziran Cuma günü tarafından belediyelere personel alım ilanları yayımlandı. Bu anlamda şartı olmadan en az ilköğretim mezunu alım ilanları için yoğun bir ilgi var. Haberimizde belediye ve şirketlere personel alım ilanlarını detaylı olarak sıraladık. İş arıyorsanız ve İŞKUR ilanlarına başvurmak için öncelikle yapmanız gerekenler vardır.

    İŞKUR açıkladı! Belediyelere KPSS'siz kamu personeli alımı

    en az ilkokul mezunu belediyelere 'siz alımı için detaylar araştırılıyor. Bu anlamda Belediye ile kamu şirketlerine KPSS şartı olmadan personel alımı yapılacağı açıklandı. Belediyeler, belediyeler bünyesindeki kamu şirketleri, il özel idareleri, SYDV 'ler ve kamu işyerlerine yapılan personel, memur ve işçi alımında başvuru genel şartlarını haberimizde detaylı olarak verdik. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de.

    Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı

    Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 05.06.2020

    Denizli Günay Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020

    Tunceli Hozat Belediyesi 05.06.2020

    Yalova Kadıköy Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.06.2020

    Bahşılı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 06.06.2020

    Ordu Kabadüz Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020

    Erzurum Horasan Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2020

    Oğuzlar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.06.2020

    Samsun Bafra Belediyesi Per. A.Ş. 05.06.2020

    Çorum İskilip Belediyesi Per. Ltd. Şti.04.06.2020

    Ağrı Taşlıçay Belediyesi Per.Ltd. Şti. 05.06.2020

    Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020

    Afyonkarahisar Gömü Belediyesi Per. Ltd Şti. 07.06.2020

    Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 05.06.2020

    Kayseri Sarıoğlan Belediyesi Personel Limited Şirketi.04.06.2020

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 08.06.2020

    Trabzon Of Belediyesi Per. Ltd. Şti. 08.06.2020

    İzmir Beydağı Belediyesi Per. Ltd. Şti. 05.06.2020

    Edirne Kırcasalih Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.06.2020

    Kırıkkale Delice Belediyesi Per. Ltd. Şti. 04.06.2020

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