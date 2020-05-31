PÖH ALIMI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bire televizyon programında POMEM sorusuna cevap verdi. Yeni POMEM polis alımı hakkında konuşan Bakan Soylu ,PÖH alımına da değindi.

POMEM polis alımı başvuru şartlarının esnetilmesi meselesinde açıklamada bulunan Bakan, polis alımlarına, özellikle de PÖH alımına rekor düzeyde başvuru olduğu, yoğun talep olduğunu söyledi.

DİYELİM Kİ ERKEK KADIN PÖH ALDIK

Bakan Soylu yaptığı açıklamada başvuru sayısının çokluğuna dikkatleri çekmek için "Diyelim ki kadın erkek özel harekat polisi almak istedik. Buna çok sayıda başvuru oluyor" dedi.

ALIM OLMAYACAK

Süleyman Soylu, tam bu sırada ise "Artık dışardan özel harekat polisi almayacağız. Öyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Bakan Soylu , dışardan PÖH alımı döneminin sona erdiğini, özel harekat polisi olmak isteyen gençlerin önce polis olması, daha sonra meslek içinden yapılacak alımlarla özel harekat branşına geçme yöntemi ile PÖH olabileceğini söyledi.