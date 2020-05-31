Hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvuru alınıyor

İŞKUR aracılığı ile çeşitli hastane ve sağlık kurumlarına 2020 yılı sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi internet sayfasında ''açık iş ilanları'' ve ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, farklı şehirlerde bulunan özel hastanelere ve kamu hastanelerine KPSS'li ve KPSS şartsız toplam sağlık personeli alımı yapılıyor. Detayları takvim.com.tr'de

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