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    • 07.06.2020 15:07
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    Hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvuru alınıyor

    Türkiye geneli çok sayıda özel hastane bünyesine mezuniyet şartsız ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel işçi alımı yapılıyor. Doktor, güvenlik görevlisi, ambulans şoförü, temizlik görevlisi, hemşire, ebe, teknisyen, tekniker, sekreter, tıbbi sekreter, hasta danışmanı kadrolarına yapılan personel ve işçi alımı başvuru detayları haberimizde.

    Hastanelere en az ilkokul mezunu personel ve işçi alımı başvuru şartları!

    İŞKUR aracılığı ile çeşitli hastane ve sağlık kurumlarına 2020 yılı sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)'un resmi internet sayfasında ''açık iş ilanları'' ve ''kamu iş ilanları'' kategorisinde yayınlanan ilanlara göre, farklı şehirlerde bulunan özel hastanelere ve kamu hastanelerine KPSS'li ve KPSS şartsız toplam sağlık personeli alımı yapılıyor. Detayları takvim.com.tr'de

    İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR HASTANE PERSONEL VE İŞÇİ ALIM İLANLARI

    Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi e sube üzerinden yayımlanan duyurularda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:

    İŞKUR MESLEKLERE GÖRE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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