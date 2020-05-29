Yüksek maaşıyla en popüler meslek oldu! İlkokul mezunu olsanız bile binlerce lira alıyorsunuz

Çarşı ve mahallerden sorumlu bekçiler, halkın güvenliği için çalışan kolluk kuvvetlerine yardımcı birim olarak karşımıza çıkar. Toplumsal huzurun sağlanmasına yönelik olarak sorumluluklarını yerine getiren bekçiler asayişin çekirdeğidir. EGM'ye bağlı çalışan bekçilerin sayısı artıyor. Bekçi alım ilanlarının yayınlanmasıyla beraber vatandaşlar bekçi maaşlarını araştırmaya başladı. Bekçi alımlarında adaylar 3 aşamalı sınava tabi tutuluyor. Yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarına tabi tutulan adayların başarılı olması durumunda bekçilik için görev yerlerinin ataması yapılıyor. Detaylar takvim.com.tr'de

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADARDIR?

Bekçi maaşları kişilerin eğitim düzeyi, medeni durumu ve ebeveyn olması haline bağlı olarak değişkenlik gösterir.

İlkokul mezunu olanlar: 4.302 TL

Lise mezunu olanlar: 4.352-4.455 TL

Ön lisans mezunu olanlar: 4.357-4.400 TL

Lisans mezunu olanlar: 4.404-4.657 TL arasında maaş alırlar.

Bekçilerin evli ve çocuk sahibi olması durumunda ise ek ödeme almasına imkan verilir. Buna göre; eş için 278 TL, çocuk için ise 32.6 TL ek ödeme verilmektedir.

NASIL BEKÇİ OLUNUR?

Bekçi alımlarında adaylar 3 aşamalı sınava tabi tutuluyor. Yazılı, sözlü ve fiziki yeterlilik sınavlarına tabi tutulan adayların başarılı olması durumunda bekçilik için görev yerlerinin ataması yapılıyor.

Adaylar Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür alanlarını kapsayacak şekilde 100 soruluk yazılı sınava girerler.

Adayların bu sınavda en az 50 puan alması gerekir.

Adaylar ikinci aşamada ise; fiziki yeterlik sınavına tabi tutulurlar. Bu sınavda kişilerin en az 60 puan alması şarttır.

Adaylar için gerekli olan son şart ise sözlü mülakattır. Sözlü mülakatta adayların bilgi seviyesi, kavrama yeteneği, öz güven, ifade yeteneği ve vücut dili kategorilerinde en az 70 puan alması gereklidir.

BEKÇİLERİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Bekçiler genel itibariyle park, bahçe, toplu taşıma araçlarına ait peron ya da duraklar, cadde, sokak ve mahalle gibi daha lokal yerlerin güvenliğinden sorumludur. Her bekçinin kendisine özel bir bölgesi olduğunu belirtmek gerekir. Görev yerlerine göre jandarma ya da polislerin sorumluluğuna bağlı olan bekçiler yardımcı pozisyondadır. Kolluk kuvvetlerinin müdahalesinin öncesinde yaşanılan acil durumlarda bekçilerin olaya müdahale hakkı vardır.

Genel görevleri:

Bekçilerin görev yerlerinde bulunan halkın huzurunu ve düzenini bozacak şekilde hareket edenleri tespit etme ve kolluk kuvvetlerinin emrine göre gözaltına almak

Acil durum niteliğinde değerlendirilen olayların oluşması durumunda kolluk kuvvetlerine bilgi vermek ve suç teşkil edenlerini yakalamak

Bir suçun ya da kabahatin işlenmesini önlemek. Suçun işlenmesinden sonra failin kimliğini tespit etmek ya da olay yerindeki delillerin korunmasını sağlamak

Olayların tanıklarının kimlik ve adres bilgilerini tespit ederek genel kolluk birimlerine bilgi vermek

Kanun dışı faaliyetlerin yerini tespit etmek ve kanun dışı uygulamaları yapan kişilerin kimlik bilgilerine erişmek

Hakkında yakalama emri ya da zorla getirilme kararı verilenleri kimlik kontrolü sırasında tespit etmek

Kamu düzenini tehdit eden muhtemel bir tehlike durumunda durdurma yetkisini kullanmak.