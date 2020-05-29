En az 4000 TL maaş garantisi var! İşe hemen alınıyorsunuz

İnfaz koruma memurları Genel İdari Hizmetler sınıfında yer almaktadırlar. Ancak işleyiş anlamında baktığımız zaman gardiyanların emniyet sınıfında yer alan bir memur gibi haklara ve zorunluluklara sahip olduklarını görürüz. Çünkü üniforma ile görev yapan başka GİH memuruna rastlamak oldukça zordur. Bunun yanında infaz koruma memurlarına zor kullanma yetkisi de verilmiştir. Detaylar takvim.com.tr'de

GARDİYAN MAAŞLARI VE SOSYAL HAKLAR

Cezaevlerinde iç güvenlikten sorumlu olan gardiyanlar, 2020 senesi itibariyle ortalama 4000 TL maaş alırlar. Bu maaş tutarı, gardiyanın hizmet süresine, evli veya bekar oluşuna, kademe derecesine ve mezuniyet duruma göre farklılık gösterir.

Gardiyanlar yılda 20 gün senelik izin hak ederler. Görev süresi 10 seneden fazla olanlar ise 30 gün izin yaparlar. Senelik izin dışında mazeret izni kullanabilirler. Gardiyanların öğle yemekleri, görev yaptıkları kurum tarafından verilmektedir. Üniformaları ise yazlık ve kışlık olarak idare tarafından temin edilir.

GARDİYAN ALIMI NASIL YAPILIR?

Gardiyan alımları Adalet Bakanlığı tarafından gerçekleştirilir. Mevzuatta belirtildiği üzere gardiyan alımı sırasında KPSS barajını geçme şartı bulunmaktadır. KPSS'den en az 70 puan alan adaylar, gardiyan olmak için başvuru yaparlar. Gardiyanlık mesleği için üniversitelerin ya da liselerin belirli bir bölümünden mezun olma şartı aranmaz. Herhangi bir lise bölümünden mezun olan adaylar ile öğrenim gördüğü bölüm fark etmeksizin ön lisans ve lisans mezunları da gardiyanlık mülakatına başvuru yapabilirler. Ancak, bütün adayların KPSS'ye girip 70 puan olan barajı geçmeleri gerekir.

Kadrolu ve sözleşmeli pozisyonlar için başvuruda bulunan adaylar, gerekli koşulları sağladıkları taktirde bir mülakat sınavına tabi olurlar. İKM alımları için duyurular, Adalet Bakanlığı'nın web sayfası üzerinden duyurulur. İKM ilanlarına başvuru yapmak isteyen adaylar için özel ve genel şartlar, başvuru evrakları, başvuru ve mülakat tarihi, başvuruların nereye yapılacağı gibi gerekli tüm bilgiler, Adalet Bakanlığı resmi web sayfasında ilan edilir. Genel olarak İKM alımları aşağıdaki şekilde ilerler:

Gardiyanlık başvurusu, adliye komisyonlarına yapılır.

Belirlenen kadronun genellikle 3-5 katı kadar adayın puan sıralaması alınır. Sıralamaya girebilen adaylar, mülakata girmeye hak kazanırlar.

Komisyonlar, belirlenen tarihte adayları çağırarak mülakat sınavına alırlar. Bu sınavda komisyon üyeleri, adaylara genel kültür soruları yöneltir.

Mülakat sınavında başarılı olan kişiler için bir liste ilan edilir. Bu listede ismi geçen gardiyan adayların, boy ve kilo ölçümleri alınır.

Boy ve kilosu bakanlığın belirlediği aralıkta olan kişiler, İKM şartlarını sağlamış olurlar. Böylece adaylara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göreve başlangıç tebliği gönderilir.

Gardiyan alımları bu şekilde sonuçlanır. İKM öğrencilik alımları bu sistemin dışındadır.