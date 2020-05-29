Devlet Personel Başkanlığı üzerinden sözleşmeli personel alım ilanları yayınlanmaya devam ediyor

İl, ilçe belediyeleri ve üniversiteler personel memur ve işçi alım ilanlarına hız vermiş durumda. Aşağıdaki ilanlarda çeşitli üniversitelere ve belediyelere ait devletin resmi kamu ilan sitesinde yayınlanan devlet memuru, kamu personeli, sürekli veya geçici işçi ilanlarını görebilirsiniz. Devlet memuru olmak birçok vatandaşın hayalidir. Kimi hayaline ulaşmak için gösterdiği çabalar sonrasında devlet memuru olmaya hak kazanırken kimi vatandaşlar ise bu hayalini gerçekleştiremez.

*** ALIM YAPACAK KURULUŞLAR VE KONTENJANLAR ***

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ 253 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (Başvurular, 22 Mayıs'tan itibaren 10 gün içinde)

CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI 50 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK

ALAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (Kura: 1 Haziran 2020)

MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ 8 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (Başvurular 21 Mayıs'ta başlayıp 15 gün sürecek)

KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 3 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK (Başvurular, 20 Mayıs - 5 Haziran 2020 tarihleri arasında)

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 137 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (Müracaatlar, 20.05.2020 – 27.05.2020 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 256 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (20 Mayıs'dan itibaren 15 gün içinde)

AMASRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 PERSONEL ALACAK (08/06/2020 tarihinden 12/06/2020 tarihi mesai bitimine kadar)

ÇEMİŞGEZEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (Görüşme Zamanı: 27 Mayıs 2020)

BAYAT (ÇORUM) BELEDİYE BAŞKANLIĞI 1 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK (Görüşme Zamanı: 1 Haziran 2020)

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ 47 ADET SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK (Başvuru Tarihleri: 15 Mayıs 2020 – 29 Mayıs 2020)

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 25 ZABITA MEMURU ALACAK (15/06/2020'den 19/06/2020 günü mesai bitimine kadar)

SELÇUK BELEDİYE BAŞKANLIĞI 25 ZABITA MEMURU ALACAK (Başvuru: 15/06/2020'den 19/06/2020 günü mesai bitimine kadar)

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