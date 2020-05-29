33 şehir için en az ilköğretim mezunu büro personeli alımı yapılacak

İŞKUR güncel iş ilanları - İŞKUR üzerinden çeşitli özel sektöre büro memur alımı yapılacak. Başta İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlere yapılacak olan büro memuru alım ilanları için gerekli koşullar belli oldu. Başvuruda bulunacak olan adaylarda KPSS şartı aranmayacak. İşte çeşitli illere yapılacak olan büro memur alım ilanlarını haberimizde inceleyebilirsiniz.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a üye olması ve kayıtlı işsiz olması gerekmektedir. Daha sonra aşağıda belirtilen linke tıklayarak, başvuru işlemi tamamlanabilmektedir. İŞKUR aracılığıyla toplam da 99 büro memuru alımı yapılacaktır.

İŞKUR aracılığıyla büro memuru olarak görev almak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Adaylardan aranan genel şartlar şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

18 Yaşından büyük olmak,

En az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu olmak, (İlanlara göre değişkenlik gösterebilir)

Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

İŞKUR'un 33 şehre yapacağı büro memur alım ilanına başvuruda bulunmak için TIKLAYIN