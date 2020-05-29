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    • 09.07.2020 14:52
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    33 şehir için en az ilköğretim mezunu büro personeli alımı yapılacak

    İş arayan vatandaşlara sevindiren haber 'dan geldi. İŞKUR yapmış olduğu alımlarda u alınacağını duyurdu. Özel ve kamu pek çok sektörün eleman ihtiyacını karşılayan İŞKUR, şimdi de büro memuru alınacağını açıkladı.

    En az ilköğretim mezunu Büro Memuru alımı başvuru şartları!

    güncel iş ilanları - İŞKUR üzerinden çeşitli özel sektöre alımı yapılacak. Başta İstanbul, ve gibi büyük şehirlere yapılacak olan büro memuru alım ilanları için gerekli koşullar belli oldu. Başvuruda bulunacak olan adaylarda şartı aranmayacak. İşte çeşitli illere yapılacak olan büro memur alım ilanlarını haberimizde inceleyebilirsiniz.

    BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR'a üye olması ve kayıtlı işsiz olması gerekmektedir. Daha sonra aşağıda belirtilen linke tıklayarak, başvuru işlemi tamamlanabilmektedir. İŞKUR aracılığıyla toplam da 99 yapılacaktır.

    İŞKUR aracılığıyla büro memuru olarak görev almak isteyen adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. Adaylardan aranan genel şartlar şu şekilde:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    18 Yaşından büyük olmak,

    En az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu olmak, (İlanlara göre değişkenlik gösterebilir)

    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak, nöbetli ya da gece çalışmasına engel sağlık probleminin olmaması.

    Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonraları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.

    İŞKUR'un 33 şehre yapacağı büro memur alım ilanına başvuruda bulunmak için TIKLAYIN

    Haberler Memurlar 33 şehir için en az ilköğretim mezunu büro personeli alımı yapılacak
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