KPSS şartsız olarak belediyelere İŞKUR üzerinden personel ve memur alımları tam gaz devam ediyor. Mayıs ayının artık sonlarına geldiğimiz şu günlerde ŞKUR belediye iş ilanları başvuru sayfası yoğun ilgi görüyor. Peki, kurum dışı işçi alımı başvuru ekranı nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler...Başvuru detayları takvim.com.tr sayfasında yer alıyor.

KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALIM YAPAN BELEDİYELER

Trabzon Arsin Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.05.2020

Sivas Gürün Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020

Ordu Ünbel Danış Taah. İnş. San. Tic. A.Ş.. 21.05.2020

Bursa Osmangazi Beld. Pers. A.Ş. 22.05.2020

Afyonkarahisar Sülün Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2020

Eskişehir Alpubel Tic. A.Ş. 21.05.2020

Trabzon Çarşıbaşı Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020

Samsun Yakakent Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2020

Çorum İskilip Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2020

Erzurum Şenkaya Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020

Çanakkale Karabiga Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2020

Tunceli Çemişgezek Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020