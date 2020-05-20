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    • Memurlar
    • 21.05.2020 11:27
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    • 22.06.2020 19:33
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    şartsız 5 bin TL maaşla memur personel alımı yapılacak! İşte o açıklama

    belediye iş ilanları başvurusu te vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Bu anlamda başvurularını internet üzerinden yapacakları araştırmanın ardından kurum üzerinden ya da imkan varsa internet aracılığıyla gerçekleştirebilecek olan pek çok kişi, kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı için araştırmalarını sürdürüyor.

    KPSS şartsız 5 bin TL maaşla memur personel alımı yapılacak

    şartsız olarak belediyelere üzerinden personel ve memur alımları tam gaz devam ediyor. Mayıs ayının artık sonlarına geldiğimiz şu günlerde ŞKUR belediye iş ilanları başvuru sayfası yoğun ilgi görüyor. Peki, kurum dışı işçi alımı başvuru ekranı nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler...Başvuru detayları takvim.com.tr sayfasında yer alıyor.

    KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

    İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ALIM YAPAN BELEDİYELER

    Arsin Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.05.2020

    Sivas Gürün Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020

    Ordu Ünbel Danış Taah. İnş. San. Tic. A.Ş.. 21.05.2020

    Bursa Osmangazi Beld. Pers. A.Ş. 22.05.2020

    Afyonkarahisar Sülün Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2020

    Eskişehir Alpubel Tic. A.Ş. 21.05.2020

    Trabzon Çarşıbaşı Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020

    Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2020

    Çorum İskilip Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2020

    Erzurum Şenkaya Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020

    Çanakkale Karabiga Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2020

    Tunceli Çemişgezek Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020

    Haberler Memurlar KPSS şartsız 5 bin TL maaşla memur personel alımı yapılacak! İşte o açıklama
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