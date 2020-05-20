KPSS şartsız olarak belediyelere İŞKUR üzerinden personel ve memur alımları tam gaz devam ediyor. Mayıs ayının artık sonlarına geldiğimiz şu günlerde ŞKUR belediye iş ilanları başvuru sayfası yoğun ilgi görüyor. Peki, kurum dışı işçi alımı başvuru ekranı nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler...Başvuru detayları takvim.com.tr sayfasında yer alıyor.
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
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ALIM YAPAN BELEDİYELER
Trabzon Arsin Belediyesi Per. Ltd. Şti. 26.05.2020
Sivas Gürün Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020
Ordu Ünbel Danış Taah. İnş. San. Tic. A.Ş.. 21.05.2020
Bursa Osmangazi Beld. Pers. A.Ş. 22.05.2020
Afyonkarahisar Sülün Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2020
Eskişehir Alpubel Tic. A.Ş. 21.05.2020
Trabzon Çarşıbaşı Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020
Samsun Yakakent Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2020
Çorum İskilip Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2020
Erzurum Şenkaya Beld. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020
Çanakkale Karabiga Beld. Pers. Ltd. Şti. 20.05.2020
Tunceli Çemişgezek Beld. Başk. Pers. Ltd. Şti. 22.05.2020