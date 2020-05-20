İŞKUR 2020 personel alımım için ilanlar açıklanmaya devam ediyor. Bu anlamda ilkokul, ortaokul ve lise mezunu iş arayan adaylar için ilanlar mevcut bulunmakta. İŞKUR personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir. Buradan aşağıdaki personel alımı adımlarını takip ederek; iş ilanlarını görüntüleyebilir, ayrıca başvuru yapabilirsiniz. İşte 2020 TYP ve İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları...

İŞKUR İŞ İLANLARI SAYFASI

İŞKUR anasayfası üzerinde yer İŞ İLANLARI bölümüne tıklayınız.

İŞKUR PERSONEL ALIMI 2020

İŞKUR personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir. Buradan aşağıdaki personel alımı adımlarını takip ederek; iş ilanlarını görüntüleyebilir, ayrıca başvuru yapabilirsiniz.

İŞKUR İŞ ARAMA SAYFASI

Çalışma Yeri, İl, işçe, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engelli, vardiya, iş yeri ünvanına göre filtreleme yaparak arama yapabilirsiniz.

İŞKUR İŞ BAŞVURU YAPMA EKRANI

Listede çıkan ilanlardan birine başvuru yapmak için iki yöntem var.

1. İŞKUR'a üye olup, giriş yaparak başvurmak.

2. e-Devlet girişi yaparak ilana başvurabilirsiniz.

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İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR TYP ARAMA İÇİN TIKLAYINIZ

TYP İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?

İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.