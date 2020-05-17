İŞKUR MEK kursiyer alımı ilanları;

Türkiye İş Kurumu tarafından çeşitli şehirlere istihdam garantili ve garantisiz kursiyer alımı ilanları yayınlanmıştır. Başvuru yaparak kursiyer olarak başlayacaklara günlük ücret ve kurs bitiminde iş verilmektedir. Bu kurslarda yaş, öğrenim ve diğer tüm şartlar esnek olarak işletilmektedir. Özellikle kurs bitirenler özel sektörde hemen iş bulabiliyor. Başvuru için sayfa sonunda link adresi bulunuyor.

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Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden; Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 60 TL zaruri gider ödemesi,

Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 40 TL zaruri gider ödemesi,