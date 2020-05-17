İşbaşı Eğitim Programından kimler yararlanabilir? Günlük harçlık almak isteyen gençlerin sağlaması gereken şartları okuyucularımızla paylaşıyoruz. Mesleki eğitim kurslarına başvuru yapmak için adayların İŞKUR'a kayıtlı olması, yaş şartında 15 yaşını doldurmuş olması, başvuru yapacakları ve eğitim alacakları alanların özelliklerine sahip olması gerekiyor.
İŞKUR MEK kursiyer alımı ilanları;
Türkiye İş Kurumu tarafından çeşitli şehirlere istihdam garantili ve garantisiz kursiyer alımı ilanları yayınlanmıştır. Başvuru yaparak kursiyer olarak başlayacaklara günlük ücret ve kurs bitiminde iş verilmektedir. Bu kurslarda yaş, öğrenim ve diğer tüm şartlar esnek olarak işletilmektedir. Özellikle kurs bitirenler özel sektörde hemen iş bulabiliyor. Başvuru için sayfa sonunda link adresi bulunuyor.
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Mesleki eğitim kurslarına katılan vatandaşlara, kurslara fiilen katıldıkları gün üzerinden; Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 60 TL zaruri gider ödemesi,
Geleneksel mesleklerde mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 40 TL zaruri gider ödemesi,
İstihdam garantisiz mesleki eğitim kurslarına katılanlara günlük 30 TL zaruri gider ödemesi,
Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde sanayi sektöründe düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınlara günlük 95 TL zaruri gider ödemesi,
Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenen istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılan kadınların bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş arası çocukları için aylık 400 TL bakım desteği ödemesi,
Başvuru şartları;
Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
15 yaşını tamamlamış olmak,
Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,
Kurumca aynı meslekte düzenlenen kursu tamamlamamış olmak,
İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak,
Emekli olmamak,
Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.
Başvuru şartları sağlayan ve kursa devam etmelerine engel durumları bulunmayan yükseköğretim ve açık öğretim öğrencileri de kurslara katılabilmektedir.
Tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilmektedirler.
İŞKUR MEK başvuru linki ilave edilmiştir.