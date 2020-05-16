Hastanelere personel ve işçi alımı yapılacak! (güvenlik, ambulans şoförü, temizlik görevlisi, hizmetli)

İŞKUR tarafından tüm Türkiye hastaneleri için iş ilanları yayımlandı. Güvenlik, ambulans şoförü, temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli

alımı için çeşitli ilanlar büyük ilgi gördü. En az ilkokul mezunları arasından Türkiye genelindeki özel hastanelere yapılan personel alımlarında başvurular internet üzerinden alınıyor.