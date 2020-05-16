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    • 24.05.2020 10:20
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    Hastanelere personel ve işçi alımı yapılacak! (güvenlik, ambulans şoförü, temizlik görevlisi, hizmetli)

    geneli çok sayıda özel hastane bünyesine mezuniyet şartsız ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel işçi alımı yapılıyor. Doktor, güvenlik görevlisi, ambulans şoförü, temizlik görevlisi, hemşire, ebe, teknisyen, tekniker, sekreter, tıbbi sekreter, hasta danışmanı kadrolarına yapılan personel ve işçi alımı başvuru detayları haberimizde.

    Tüm Türkiye hastanelere personel ve işçi alımı başvuru şartları!

    İŞKUR tarafından tüm Türkiye hastaneleri için iş ilanları yayımlandı. Güvenlik, ambulans şoförü, temizlik görevlisi, hizmetli, sağlık personeli
    alımı için çeşitli ilanlar büyük ilgi gördü. En az ilkokul mezunları arasından Türkiye genelindeki özel hastanelere yapılan personel alımlarında başvurular internet üzerinden alınıyor.

    İŞKUR İLANLARI

    Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi e sube üzerinden yayımlanan duyurularda aşağıdaki kadrolara personel alımı yapılacağına yer verildi:

    KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

    Hem sağlık personeli hem de destek personeli olarak yapılan personel alımlarında adaylarda aşağıdaki genel şartların arandığına yer verildi:

    - Hastane ortamında çalışmasına engel bir rahatsızlığı olmaması,

    - Hasta güvenliği ve memnuniyeti odaklı çalışan,

    - Dikkatli, Titiz, Enfeksiyon prosedürüne hakim,

    - İletişimi güçlü, insan ilişkilerinde başarılı,

    - Ekip çalışmasına yatkın,

    - Tam zamanlı/vardiyalı çalışabilecek,

    - Dinamik çalışma ortamına yatkın,

    - Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,

    - Hasta ve hasta yakını memnuniyetine önem veren,

    KAYNAK: Kamubülteni
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