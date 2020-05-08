Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. İş başvuru formu linki, alım yapılan kadrolar ve başvuru detayları takvim.com.tr'de. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların kendilerine en yakın BİM marketin şubesine gitmesi ve başvuru formu doldurarak başvurusunu yapması gerekmektedir. İşte 2750 TL maaşla BİM personel alımı başvuru şartları...
BAŞVURULAR BAŞLADI
BİM tarafından yayımlanan personel alımı duyurusun da, farklı şehirlerde , farklı kadrolara çok sayıda personel alımı yapılacağına yer verildi. 100 'den fazla yayımlanan ilana başvurular internet üzerinden yapılıyor.
ALIM YAPILAN KADROLAR
- Taze Gıda Personeli
- Forklift Operatörü ve Depo Elemanı
- Kasa Reyon Personeli
- Unlu Mamüller Personeli
- Kozmetik Personeli.
- Kasiyer
- Perakende Satış Elemanı
- Beden İşçisi
- Unlu Mamüller Personeli
- Muhasebe Personeli
- Mağaza Personeli
- Kasap Personeli
- Satış elemanı,
- Et-Şarküteri Personeli
- Depo Personeli
İŞKUR İLANLARI
BİM, İŞKUR resmi internet adresinden de ilan yayımladı.
BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Bim marketler tarafından art arda yayımlanan personel alımlarına başvuruların başladığı duyurulurken , ilanlara başvuru yapacaklarda genel bazı şartlar arandığına yer verildi. İlanlara başvuru yapacaklarda aranan genel şartlar şu şekilde:
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
- En az ilkokul mezunu olmak,
- Perakende mağazacılık sektörünce çalışabilecek olmak, kariyer hedefi olan.
- Erkek / Bayan
- Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,
- Takım çalışmasına yatkın,
- Müşterilerimize karşı güleryüzlü olmak
- Dinamik, dikkatli ve sorumluluk sahibi,
- Müşterileri talepleri doğrultusunda bölümünde etkili hizmeti sunabilen,
- Temizlik ve hijyen kuralları konusunda titiz,
- Esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna uyum sağlayabilen,
- İletişim yeteneği güçlü, ikna kabiliyeti kuvvetli,
- Müşteri memnuniyetine önem veren, pratik, güler yüzlü,
- Takım ruhuna sahip, motivasyonu yüksek,
- Ekip ile birlikte mağazanın satış hedeflerini gerçekleştirecek,