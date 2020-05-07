Ek ders ücretleri neden yatmadı? Kimler ek ders ücreti alamayacak? Ek ders ücretleri henüz hesaplarına yatmayan öğretmenler, ek ders ücretlerinin akıbetini merak ediyor. Ek ders ücreti hesaplama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Ek ders ücreti hesaplama, 2020 yılının ilk 6 aylık kısmında ders saati başına belirlenen gösterge rakamının, yılın ilk yarısındaki aylı katsayısı ile çarpılması sonucunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ücretten iki tür kesinti yapılmaktadır.
EK DERS ÜCRETLERİ NEDEN YATMADI?
14 Nisan tarihinde Giresun Valiliğine gönderilen yazıda, kimlere ek ders ücreti yatmayacağı konusunda tüm illeri kapsayıcı nitelikte bir emsal yazı gönderildi. İşte, o yazının ilgili kısmı;
"Öte yandan aylıksız izinde, doğum sonrası analık izninde, raporlu veya yurt dışında iken eğitim kurumlarının tatil edildiği süreçte göreve başlayan öğretmenlerin üzerinde herhangi bir ders görevinin bulunamayacağı açıktır. Dolayısıyla bu öğretmenlerin, söz konusu sürelerde yapmış sayılacakları herhangi bir ek ders görevi de olmayacaktır.
Bu nedenle aylıksız izinde, doğum sonrası analık izninde, raporlu veya yurt dışında iken eğitim kurumlarının tatil edildiği söz konusu sürelerde göreve başlayan öğretmenlerin, bu süreçte herhangi bir şekilde ek ders ücretinden yararlandırılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir."
RESMİ TATİLLERDE EK DERS YATIRILIR MI?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın Yönetici Ve Öğretmenlerinin Ders Ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar yazısında, resmi tatillerdeki ek ders durumu hakkında şu bilgiler yer alıyor;
Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu karar kapsamında bulunan personelden;
a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir.
b) (Değişik: 21/07/2007 tarihli ve 26589 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) İl düzeyinde millî ve mahalli bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahalli bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde (*)(Değişik: 10/05/2008 tarihli ve 26872 sayılı R.G. Yayımlanan BKK ile) ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.
EK DERS KİME ÖDENİR?
Ek ders ücreti ödemesi, MEB tarafından belirlenen 15 saatlik haftalık ders limitinin üzerinde ek derse giren öğretmenlere yapılır. Mesleki eğitim merkezleri dahil olmak üzere örgün eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı, normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, haftada 3 saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödeneceği belirtilmiştir.
Dolayısıyla sınıf öğretmenliği bulunan, sosyal kulüp görevi olan ya da eğitim kurumu içinde ders yerine sayılan çeşitli etkinliklerde görev alan öğretmen ve eğitimciler, girdikleri ek ders başına ücret almak durumundadır. Bu eğitimcilere ve öğretmencilere, görev yaptıkları kurum ve kuruluşlara göre değişen tutarlarda ek ders ücreti ödenmektedir.
EK DERS HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Ek ders ücreti hesaplama işlemi, 2020 yılının ilk 6 aylık kısmında ders saati başına belirlenen gösterge rakamının, yılın ilk yarısındaki aylı katsayısı ile çarpılması sonucunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ücretten iki tür kesinti yapılmaktadır.
Damga vergisi kesintisi,
Gelir vergisi kesintisi
Bu iki kesinti çarpımla elde edilen tutardan çıkarıldıktan sonra 2020 yılı ek ders ücretinin net rakamı ortaya çıkmaktadır. Ayrıca 2019 yılının ikinci yarısında meydana gelen enflasyon farkı da bu hesaplamada önem teşkil etmektedir. Öte yandan eğitim personelinin almış olduğu ek ders ücretlerine de farklı oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılabilmektedir. Bu koşullar altında ek ders ücreti bazı koşullara göre değişiklik göstermektedir. Örneğin eğitim verilen kurumun niteliği, gece ya da gündüz vakti eğitim verilmesi, eğitim kurumunun yükseköğretim kurumu olup olmaması gibi etkenler ek ders ücretlerinde fark yaratmaktadır.