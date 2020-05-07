Ek ders ücretleri neden yatmadı? Kimler ek ders ücreti alamayacak? Ek ders ücretleri henüz hesaplarına yatmayan öğretmenler, ek ders ücretlerinin akıbetini merak ediyor. Ek ders ücreti hesaplama nasıl yapılır sorusuna yanıt aranıyor. Ek ders ücreti hesaplama, 2020 yılının ilk 6 aylık kısmında ders saati başına belirlenen gösterge rakamının, yılın ilk yarısındaki aylı katsayısı ile çarpılması sonucunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu ücretten iki tür kesinti yapılmaktadır.

EK DERS ÜCRETLERİ NEDEN YATMADI?

14 Nisan tarihinde Giresun Valiliğine gönderilen yazıda, kimlere ek ders ücreti yatmayacağı konusunda tüm illeri kapsayıcı nitelikte bir emsal yazı gönderildi. İşte, o yazının ilgili kısmı;