Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir.
İŞKUR İNTERNET ŞUBESİNDEN YAYINLANAN İLANLARA NASIL ERİŞİM SAĞLANIR?
Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait iş ilanlarına yer verilen İŞKUR'un resmi web sitesinden güncel iş ilanları takip edilir ve başvurular kolayca iletilir. İlanların görüntülenmesi için ilk adımda vatandaşların İŞKUR'a kayıt olmaları gerekir. İŞKUR'un e-şubesi ile online; en yakın şubeye giderek bizzat olarak kayıt işlemi tamamlanır. Online ve şahsen yapılan başvurular sırasında mutlaka kişilerin öz geçmişlerini oluşturmaları gerekir. Aynı zamanda kişilerin iş bulma sürecini hızlandırmak için özel danışman tahsis edilir.
Vatandaşların kayıt işlemi sırasında mutlaka doğru bilgilerini vermeleri gerekir. Doğru bilgilerin girilmesi iş ilanları için yapılan sorgulamalar açısından önemlidir. Açık ilanlara uygun olarak filtreleme özelliği devreye sokulmuştur. Filtreleme özelliğini kullanarak vatandaşlar çeşitli kriterler ile yurt içinde ve yurt dışındaki bütün ilanlar sorgulayabilir. Kısa zaman içinde kişisel bilgiler ile eşleşen uygun ilanlara başvurulabilir.
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İŞKUR İNTERNET ŞUBESİNDE YAYINLANAN AÇIK İLANLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
İŞKUR üzerinden iş arayan kaydı oluşturan kişilerin sisteme giriş yapmasından sonra açık ilan sayfasına erişim sağlanabilir. Görüntülenen güncel iş ilanlarına aynı sayfanın alt kısmında bulunan "başvur" butonu ile de iletilebilir.
Açık ilan sayfasının arama sekmesinde ilk olarak pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma adı seçerek filtreleme yapılmaktadır. Filtreleme özelliğini kullanmak istemeyen kişiler bu kısmı boş bırakabilir.
Baştaki filtreleme özelliğinin yanında çalışma yeri, il ve ilçe gibi bilgiler girilerek yurtiçi ya da yurtdışındaki ilanların görüntülenmesine izin verilir.
Özel olarak yayınlanan ilanlara ulaşılmak isteniyorsa ilan no ve ilan tarihi boşluklarına ait bilgiler doldurulur. Ardından meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engelli, vardiya ve iş yeri unvanı gibi bilgiler girilir. Bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasından sonra sayfanın alt kısmında bulunan "ara" sekmesine basılır ve sonuç sayfası beklenir.