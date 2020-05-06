Baştaki filtreleme özelliğinin yanında çalışma yeri, il ve ilçe gibi bilgiler girilerek yurtiçi ya da yurtdışındaki ilanların görüntülenmesine izin verilir.

Özel olarak yayınlanan ilanlara ulaşılmak isteniyorsa ilan no ve ilan tarihi boşluklarına ait bilgiler doldurulur. Ardından meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engelli, vardiya ve iş yeri unvanı gibi bilgiler girilir. Bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmasından sonra sayfanın alt kısmında bulunan "ara" sekmesine basılır ve sonuç sayfası beklenir.