2020 Mayıs ayına girdiğimiz şu günlerde KPSS şartsız memur ve personel alım ilanları oldukça fazla şekilde aratılıyor. Bu bağlamda haberimizde Mayıs ayı kamuya ve özele KPSS şartsız memur ve personel alımı ilanlarını belirttik.
POLİS, BEKÇİ VE ASKERİ ALIMLAR;
Mayıs ayı askeri alım ilanlarında Milli Savunma Bakanlığı, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına askeri personel alımları ilanı açıklanacak mı merak ediliyor. Bekçi ve Polis alım ilanlarında ise İçişleri Bakanlığı bünyesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yeni alım ilanları için açıklamalar bekleniyor. KPSS sınavına giremeyen adaylar için KPSS'siz alım yapan kurumlar ile Lise, ön lisans ve lisans düzeyinde eğitimlerini tamamlayıp KPSS sınavından yeterli puan alan adaylara yönelik olarak düşük Kpss ile kamu personeli alımları açıklanmaya devam ediyor.
Mayıs ayında beklenen ilanlar hangileri; Üniversite Hastanelerine sağlık personeli ve işçi kadrosunda 14 bin 500 kişilik sözleşmeli personel alımları kadrosu ihdas edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Mühendis, veteriner kadrolarında 2.153 kişilik alım yapacak. 2020 KPSS puanı ile ilk merkezi atamalar ise Temmuz ayında yapılacak. 14 Temmuz'da alınacak tercihlerin ardından kpss ile ikinci merkezi alımlar için ise 17 Aralık tarihinde 2. Tercih başvuruları alınacak. Banka personeli alım ilanları kariyer portalları üzerinden açıklanmakta. Kamu Banklarından Ziraat Bankası, Halk Bankası ile Vakıf Bank yanı bir zamanda henüz banka personel alımları ilanı açıklamadı.
KPSS'SİZ MEMUR ALIMI YAPAN KURUMLAR;
Kamuda bir çok kurum memur alımlarında genellikle KPSS sınavına girmiş olma şartı aramaktadır. Bilişim kadrolarında ise kpss şartını taşımayanlar için başvuru belgesini sunmayanların kpss'sini 70 olarak kabul edilir. Kamu üniversite hastanelerine yapılacak işçi alımı ile Kamu hastanesi işçi alımlarında kpss şartı aranmayacaktır. 5 bin 865 sürekli işçi kadrosundaki alımlarda kpss şartı aranmayacaktır.