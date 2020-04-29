İŞKUR 10 bin vasıfsız işçi, barmen, temizlik işçisi alınacak!

Yeni yayınlanan iş ilanları kapsamında onlarca sektörden yüzlerce işçi alımı yapılacak. Peki İŞKUR 10 bin vasıfsız işçi, barmen, temizlik işçisi alım başvuru şartları nedir? İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adayların başvuru yapacakları tarihler de bildirildi. İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir.
İŞKUR ÜZERİNDEN 10 BİN PERSONEL ALIMI YAPILACAK
İŞKUR üzerinden yayımlanan en az ilköğretim mezunu 10 bin personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı. Ayrıca İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adayların başvuru yapacakları tarihler de bildirildi.
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)77
Aşçı76
Beden İşçisi (İnşaat)71
Düz Dikiş Makineci71
Beden İşçisi (Temizlik)70
Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler1
Diğer İnşaat Teknisyenleri1
Diğer Kimya Mühendisleri1
Diğer Koruyucu Güvenlik Elemanları1
Diğer Makine Teknisyenleri1
Diğer Özel Sektör Genel Müdür Yardımcıları1
Diğer Özel Sektör Genel Müdürler1
Diğer Personel Ve Meslek Uzmanları1
Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri1
Diğer Profesyonel, Teknik Ve İlgili Personel1
Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru)1
Diğer Teknik Ressamlar1
Diğer Veznedarlar Ve İlgili Personel1
Dikim İşçisi (Bahçecilik)1
Dokuma Sorumlusu1
Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı1
Döküm Modelcisi1
Döner Ustası1
Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)1
Elektrik Tesis İşletme Bakım İşçisi1
Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı1
Elektrikli Ev Aletleri Teknik Servis Teknisyeni1
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri1
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Endüstriyel Elektronik Teknikeri1
Elementer Sigorta Temsilcisi1
Endüstriyel Robot Programcısı1
Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü1
Erkek Berberi/Erkek Kuaförü1
Et Ve Et Ürünleri Satış Elemanı1
Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi1
Evaporatör Operatörü-Kimyasal İşlemler1
Evde Çocuk Bakım Elemanı1
Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi1
Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı1
Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim1
Ferforje Demir Ustası1
Finans Hizmetleri Elemanı1
Finans Ve Borsa Hizmetleri Elemanı / Borsa Komisyoncusu1
Finansman Yöneticisi1
Fizik Mühendisi1
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim1
Fotoğrafçı1
Fotokopi Makinesi Satış Elemanı1
Geçici Personel1
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisi1
Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)1
Gıda Kontrol Elemanı1
Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni1
Gıda Laboratuvar Elemanı1
Gıda Teknolojisi Teknisyeni1
Görsel Programlama Elemanı1
Grafik Desen Çizimi Elemanı1
Grafik/Grafik Tasarımı Teknikeri1
Greyder Operatörü1
Gümüş Kaynakçısı (Elle)1
Güvenlik Müdürü1
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı1
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Meslek Elemanı1
Hayvan Yetiştiricisi1
Hemodiyaliz Hemşiresi1
Isıl İşlem İşçisi1
Isıl İşlem Teknisyeni1
İç Giyim Satış Elemanı1
İç Kontrolör Yardımcısı1
İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar1
İdari Büro Görevlisi1
İdari İşler Müdürü1
İdari İşler Şefi1
İdari İşler Uzmanı1
İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı)1
İlan Rezervasyon Elemanı (Gazete)1
İlk ve Acil Yardım Teknikeri /Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri1
İlköğretim Matematik Öğretmeni1
İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal)1
İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı1
İnsan Kaynakları Şefi1
İnşaat Boyacısı/Boyacı1
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni1
İstatistik Büro Elemanı1
İş Analisti1
İş Geliştirme Uzmanı1
İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı1
İş Makineleri Teknisyeni1
İş Sağlığı ve Güvenliği Elemanı (İnşaat)1
İşe Alım Personeli1
İşe Alım Uzmanı1
İşletme Elektrik Bakım Ustası1
İşletmeci1
Jeneratör Tamircisi1
Jeofizik Mühendisi1
Jeoloji Mühendisi1
Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü1
Kahvaltı Hazırlama Elemanı1
Kahvaltı Şefi1
Kalibrasyoncu1
Kameraman1
Kapı Montaj İşçisi1
Kapı/Kantar Görevlisi1
Kaptan (Uzakyol)1
Kasa Sorumlusu/Şefi1
Katrak Makinesi Operatörü (Mermer)1
Kauçuk Kalandır Makinesi Operatörü1
Kaynak Teknikeri1
Kaynak Teknisyeni1
Kebap Ustası1
Kimya Laboratuvarı Görevlisi1
Kimya Teknisyeni1
Klinik Destek Elemanı (Hastane)1
Koordinatör-İş Hizmetleri, Temizleme, Kişisel Bakım1
Kordon Ve Şerit İşçisi (Makine İle)1
Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı1
Köpek Eğitmeni1
Köpek Yetiştiricisi1
Kroşe-Sürfile Makinesi Operatörü1
Kuaförlük Ve Güzellik Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim1
Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme1
Kümes Bakım İşçisi1
Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)1
Lastik-Cant Montaj İşçisi1
Liman işçisi1
Lojistik Operasyon Elemanı1
Lojistik Operasyon Sorumlusu1
Lojistik Uzmanı1
Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı1
Maliyet Kontrol Koordinatörü1
Marka İletişimi Meslek Elemanı1
Market Müdürü1
Mekatronik Mühendisi1
Mermerit Döküm İşçisi1
Metal Boru Kesme Makinesi Operatörü1
Metal İşleri Teknisyeni1
Metal Kaplamacı1
Metal Kesme Operatörü1
Metal Pres Makinesi Operatörü1
Metal Teknolojisi Teknisyeni1
Minibüs Şoförü1
Misafir İlişkileri Görevlisi (Guest Relations Officer)1
Misafir İlişkileri Müdürü (Guest Relations Officer)1
Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief)1
Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç)1
Mobilya Paketleme İşçisi1
Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi1
Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası1
Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri1
Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni1
Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi1
Motosiklet Bakım Onarımcısı1
Muhasebe ve Finansman Müdürü1
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı1
Muhasebe Yetkilisi1
Murakıp (Muhasebe İşleri)1
Mutfak Şefi1
Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi1
Numune Alma Elemanı1
Ocakçı (Eritici)1
Operasyon Elemanı (Turizm)1
Orman İşçisi1
Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı1
Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı1
Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı1
Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina)1
Otobüs Kaptanı (Şoförü)1
Otomasyon Sistemleri Programcısı1
Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası1
Oyun Parkı Görevlisi1
Öğütme Tesisi Operatörü-Madencilik1
Ön Büro Şefi (Otel)1
Örme Şefi1
Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı1
Özel Kalem Müdürü/Üst Düzey Yönetim Asistanı1
Paket Teslim Elemanı1
Pazarlama Müdürü1
Perfüzyonist1
Peyzaj Teknikeri1
Pide Ustası1
Planlama Şefi1
Planya Tezgahı Operatörü (Metal İşçiliği)1
Plastik Kaynakçı1
Portföy Elemanı (banka)1
Posta Hizmetleri Meslek Elemanı1
Proje Müdürü1
Proje Yazma Elemanı1
Psikolojik Danışman1
RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)1
Rezervasyon Elemanı1
Sabit Kompresör Operatörü1
Sac ve Metal Mobilyacı1
Sağlık Teknikeri (Evde Hasta Bakımı)1
Sanayi Makinecisi1
Sanforcu1
Satış Müdürü1
Satış Müdürü (İlaç Ve Tıbbi Malzemeler)1
Satış Sonrası Hizmet Personeli1
Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf1
Servis Şoförü (Okul)1
Seslendirme Çevirmeni1
Seyahat İşletmeciliği/ Turizm Ve Seyahat Hizmetleri Meslek Elemanı1
Sıcak Mutfak Aşçısı1
Sıvacı1
Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü1
Son Ütücü1
Sondaj İşçisi1
Sosyal Güvenlik Meslek Elemanı1
Sözleşme Yöneticisi1
Sözleşmeli Personel1
Stajyer (Öğrenci)1
Sterilizasyon Görevlisi1
Su kanalı işçisi1
Su Ürünleri İşlemecisi1
Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi1
Süt Ve Ürünleri Teknikeri1
Şardon Makinesi Operatörü1
Taksi Şoförü1
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı1
Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi1
Tele-Satış Elemanı1
Temizlik Hizmetleri Proje Müdürü1
Tercüman (Arapça)1
Tercüman (İngilizce)1
Tıbbi Laboratuar Teknikeri1
Ticaret Ve Yönetim Meslek Elemanı1
Trafo Bobin Sarma İşçisi1
Traktör Bakım Onarımcısı1
Traktör Şoförü1
Transfer Elemanı-Turizm1
Turizm Danışma Elemanı1
Tüketici Hizmetleri Elemanı1
Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti1
Uzakyol Birinci Zabiti1
Uzakyol Vardiya Mühendisi/Makinisti1
Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)1
Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)1
Üretim Şefi1
Vardiya Amiri - Güvenlik Hizmetleri1
Vardiya Amiri(Maden)1
Vasıta Sürücüsü1
Vestiyer elemanı1
Web Programcısı1
Web Sitesi Yöneticisi1
X-Ray Operatörü (Güvenlik)1
Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü1
Yatay-Dikey Pres Tezgahı Operatörü1
Yatırım Uzmanı1
Yer Hostesi1
Yönetici (İş Hizmetleri)1
Yönetici-Endüstriyel İlişkiler Ve Personel İşleri1
Yönetici-Gayrimenkul İşleri1
Yönetici-Reklam Ve Halkla İlişkiler1
Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü1
Yüzey Boyama Elemanı1
Yüzey Delici Makineleri (Rock) Operatörü1
Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç)1
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)1
Ziraat Mühendisi (Zootekni)1
Ziraat Teknikeri1
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