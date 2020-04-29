İŞKUR 10 bin vasıfsız işçi, barmen, temizlik işçisi alınacak!

Yeni yayınlanan iş ilanları kapsamında onlarca sektörden yüzlerce işçi alımı yapılacak. Peki İŞKUR 10 bin vasıfsız işçi, barmen, temizlik işçisi alım başvuru şartları nedir? İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adayların başvuru yapacakları tarihler de bildirildi. İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir.