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    • 03.05.2020 18:10
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    Güvenlik görevlisi- sekreter- personeli alımı yapılacak!

    kayıt işlemlerinin nasıl yapıldığının daha fazla sorgulanmasına neden oluyor. Yeni bir iş arıyor ancak bir türlü bulamıyorsanız, yeni işinize kavuşmanızda size yardımcı olması için İŞKUR kayıt işlemini nasıl yapacağınızı tüm detaylarıyla yazımızda aktardık.

    Güvenlik görevlisi- sekreter-çağrı merkezi personeli alınacak!

    Güvenlik görevlisi, sekreter ve çağrı merkezi personeli alımı için sınav olmayacak. İŞKUR tarafından çağrı merkezi müşteri temsilcisi kadrosuna 290 personel alımı yapılacak. Güvenlik görevlisi kadrosuna 180 personel alımı yapılıyor. sekreter kadrosuna ise 70 personel alımı yapılıyor.

    ALIM YAPILAN KADROLAR VE SAYILARI

    İŞKUR tarafından duyurulan personel alımlarında kadrolar ve alım sayıları şu şekilde:

    Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi kadrosuna 290 personel alımı yapılacak.

    Güvenlik Görevlisi kadrosuna 180 personel alımı yapılıyor.

    Sekreter kadrosuna ise 70 personel alımı yapılıyor.

    SEKRETER ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    ÇAĞRI MERKEZİ ELEMANI ALIMI İÇİN TIKLAYINIZ

    Çağrı merkezi personeli alımı:

    - Diksiyonu düzgün,
    - Telefonda etkili iletişim kurabilen,
    - İkna ve analiz yeteneğine sahip,
    - Vardiyalı çalışmaya uyum gösterebilecek,
    - MS Office programlarını kullanabilen,
    - İş kalitesini ön planda tutarak, hedef odaklı çalışabilen,
    - İç motivasyonu yüksek, zaman yönetimi konusunda hassas,
    - Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.

    Güvenlik görevlisi alımı:

    - Güvenlik görevlisi sertifikası veya kartı olan,
    - Esnek çalışma saatlerine ve vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek,
    - Silahlı veya silahsız güvenlik kimliğine sahip,
    - Kontrol mekanizması rolünü üstlenerek olası sorunlara çözüm bulabilecek,

    Telefonda etkili iletişim kurabilen,
    - İkna ve analiz yeteneğine sahip,
    - Diksiyonu düzgün,
    - MS Office programlarını kullanabilen,
    - Ofis içi gereçleri kullanabilecek.
    - Telefonda iletişimi yüksek olan.
    Haberler Memurlar Güvenlik görevlisi- sekreter-çağrı merkezi personeli alımı yapılacak!
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