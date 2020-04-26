Çağrı merkezi personeli alımı:

- Diksiyonu düzgün,

- Telefonda etkili iletişim kurabilen,

- İkna ve analiz yeteneğine sahip,

- Vardiyalı çalışmaya uyum gösterebilecek,

- MS Office programlarını kullanabilen,

- İş kalitesini ön planda tutarak, hedef odaklı çalışabilen,

- İç motivasyonu yüksek, zaman yönetimi konusunda hassas,

- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.

Güvenlik görevlisi alımı:

- Güvenlik görevlisi sertifikası veya kartı olan,

- Esnek çalışma saatlerine ve vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek,

- Silahlı veya silahsız güvenlik kimliğine sahip,

- Kontrol mekanizması rolünü üstlenerek olası sorunlara çözüm bulabilecek,

Telefonda etkili iletişim kurabilen,

- İkna ve analiz yeteneğine sahip,

- Diksiyonu düzgün,

- MS Office programlarını kullanabilen,

- Ofis içi gereçleri kullanabilecek.

- Telefonda iletişimi yüksek olan.