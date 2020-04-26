Güvenlik görevlisi, sekreter ve çağrı merkezi personeli alımı için sınav olmayacak. İŞKUR tarafından çağrı merkezi müşteri temsilcisi kadrosuna 290 personel alımı yapılacak. Güvenlik görevlisi kadrosuna 180 personel alımı yapılıyor. sekreter kadrosuna ise 70 personel alımı yapılıyor.
ALIM YAPILAN KADROLAR VE SAYILARI
İŞKUR tarafından duyurulan personel alımlarında kadrolar ve alım sayıları şu şekilde:
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi kadrosuna 290 personel alımı yapılacak.
Güvenlik Görevlisi kadrosuna 180 personel alımı yapılıyor.
Sekreter kadrosuna ise 70 personel alımı yapılıyor.
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Çağrı merkezi personeli alımı:
- Diksiyonu düzgün,
- Telefonda etkili iletişim kurabilen,
- İkna ve analiz yeteneğine sahip,
- Vardiyalı çalışmaya uyum gösterebilecek,
- MS Office programlarını kullanabilen,
- İş kalitesini ön planda tutarak, hedef odaklı çalışabilen,
- İç motivasyonu yüksek, zaman yönetimi konusunda hassas,
- Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.
Güvenlik görevlisi alımı:
- Güvenlik görevlisi sertifikası veya kartı olan,
- Esnek çalışma saatlerine ve vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek,
- Silahlı veya silahsız güvenlik kimliğine sahip,
- Kontrol mekanizması rolünü üstlenerek olası sorunlara çözüm bulabilecek,
Telefonda etkili iletişim kurabilen,
- İkna ve analiz yeteneğine sahip,
- Diksiyonu düzgün,
- MS Office programlarını kullanabilen,
- Ofis içi gereçleri kullanabilecek.
- Telefonda iletişimi yüksek olan.