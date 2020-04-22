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    • 21.05.2020 17:03
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    Üniversite hastanelerine 14 bin 500 kadro var mı? En az ilkokul mezunu...

    Üniversite hastanelerine en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımını Erdoğan tarafından verildi. Erdoğan yaptığı açıklamada, pandemi sürecinde üniversite hastanelerinin ciddi gayret ortaya koyduklarını, bu nedenle 14 bin 500 personel ve işçi kadrosu ihdas ettiklerini söyledi.

    Üniversite hastanelerine 14 bin 500 kadro

    YÖK Başkanı Yekta Saraç resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada alımlarla ilgili kadro ve branş dağılımı ile ilgili bilgi verdi. 5814 Hemşire, 1130 Sağlık Teknikeri, 295 Röntgen Teknisyeni, 247 Laborant, 219 Ebe, 129 Fizyoterapist, 118 Eczacı, 101 Diyetisyen, 89 Psikolog, 87 Biyolog ve çeşitli ünvanlarda 406 adet olmak üzere toplam 8635 sözleşmeli personel, ayrıca 5865 adet çeşitli ünvanlarda sürekli işçi kadrosuna alımlar yapılacak. İşte hastanelere 14 bin 500 yeni kamu personel ve işçi alımı-başvuru genel şartları takvim.com.tr'de

    BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "Bir başka müjdemiz de bünyelerinde tıp fakültesi bulunan 43 üniversitemizdir. Bu zorlu süreçte gösterdikleri çabalara yakınen şahit olduğumuz üniversite hastanelerimize hizmet kalitelerini yükseltelebilmeleri için 8635 sözleşmeli personel ve 5865 sürekli işçi kadrosu ihdas ediyoruz."

    YÖK BAŞKANI AÇIKLADI! 14 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALIMI İÇİN KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU!

    Yekta Saraç'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre;

    "Küresel salgın sürecindeki başarıları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da yakından takip edilen üniversite hastanelerimize Cumhurbaşkanlığımız tarafından: 8635 sözleşmeli personel kadrosu ihdas edildi. Ayrıca 5865 adet çeşitli ünvanlarda sürekli işçi kadrosunun ihdası ile birlikte toplam "14.500" adet personel salgın sürecinde üniversite hastanelerimizin "gücüne güç" katacaktır." İfadeleri kullanıldı.

    HANGİ BRANŞLARDAN PERSONEL ALIMI OLACAK?

    Üniversite hastanelerinde istihdam edilecek olan personellerin branşları ve alınacak kişi sayıları şöyle;

    5814 Hemşire, 1130 Sağlık Teknikeri, 295 Röntgen Teknisyeni, 247 Laborant, 219 Ebe, 129 Fizyoterapist, 118 Eczacı, 101 Diyetisyen, 89 Psikolog, 87 Biyolog ve çeşitli ünvanlarda 406 adet olmak üzere toplam 8635 sözleşmeli personel, ayrıca 5865 adet çeşitli ünvanlarda sürekli işçi kadrosuna alımlar yapılacak.
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