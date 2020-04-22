Üniversite hastanelerine 14 bin 500 kadro var mı? En az ilkokul mezunu...

YÖK Başkanı Yekta Saraç resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada alımlarla ilgili kadro ve branş dağılımı ile ilgili bilgi verdi. 5814 Hemşire, 1130 Sağlık Teknikeri, 295 Röntgen Teknisyeni, 247 Laborant, 219 Ebe, 129 Fizyoterapist, 118 Eczacı, 101 Diyetisyen, 89 Psikolog, 87 Biyolog ve çeşitli ünvanlarda 406 adet olmak üzere toplam 8635 sözleşmeli personel, ayrıca 5865 adet çeşitli ünvanlarda sürekli işçi kadrosuna alımlar yapılacak. İşte hastanelere 14 bin 500 yeni kamu personel ve işçi alımı-başvuru genel şartları takvim.com.tr'de