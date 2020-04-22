Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları! 2020 2. dönem Sağlık Bakanlığı atama kura sonuçları isim listesi!

SAĞLIK BAKANLIĞI KURASINA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN ŞARTLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımaları gerekmektedir.

2) İlk defa veya yeniden atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

3) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar dışındaki diğer statülerde görev yapan ve kura son başvuru tarihi itibariyle Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler kuraya başvurabileceklerdir.

KURAYA BAŞVURAMAYACAKLAR

1) Devlet hizmeti yükümlüsü olan tabip ve uzman tabiplerin,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımayanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında halen görev yapmakta olanların,

3) 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 40. maddesinde belirtilen yaş haddini doldurmuş olanların, 4) Sağlık Bakanlığında kura son başvuru tarihi itibariyle halen 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli olarak çalışanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

ATAMA İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Kura sonucu yerleşen adayların atama işlemlerinin tamamlanabilmesi için atamaya esas belgeleri T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın https://www.ailevecalisma.gov.tr/web adresinde duyurulacak olan ilan ve takvim çerçevesinde teslim etmeleri gerekmektedir.