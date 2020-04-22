KPSS 2020/6 tercih kılavuzu! Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı! Bölüm kontenjan bilgileri…

KPSS 2020/6 tercih kılavuzu yayımlandı! ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS 2020/6 tercih kılavuzu ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı bölüm kontenjan bilgileri görülebilecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı personel alımı tercihleri nasıl yapılır? sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Tercihler 22-29 Nisan tarihleri arasında alınacak.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacaktır.

- Adayların, bu kılavuzda sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için, 22 Temmuz 2018 ve 4 Kasım 2018 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2018-KPSS Lisans, 2018- KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmaları

gerekir.

- Yerleştirme işlemlerinde, sözleşmeli pozisyonlar için KPSSP3 ve KPSSP93 puanı kullanılacaktır.

- Adaylar tercihlerini 22-29 Nisan 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 29 Nisan 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Bu süre uzatılmayacaktır.

KPSS 2020/6 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

Adaylar yerleştirme sonuçlarını, ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM'ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.