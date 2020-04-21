POMEM sonuçları açıklandı mı? 26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM sonuçları açıklandı m? 26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis olmak isteyen on binlerce adayın başvurduğu POMEM sonuçları için heyecan dorukta. Polis Akademisi tarafından açıklanacak POMEM mülakat sonuçları için aylar süren bekleyiş sürecinde sona gelindi. Peki, 26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programı müjdeli haberi vermişti.

SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?

Polis Akademisi tarafından sınav sonuçları henüz duyurulmadı. Sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonuç duyurusu yayınlandığı takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.