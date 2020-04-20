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    • 20.05.2020 14:05
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    İlkokul, ortaokul ve sayfası açıldı mı?

    personel alımları devam ediyor. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunları için iş fırsatları İŞKUR üzerinden yayınlanıyor. Ayrıca TYP kapsamında süreli ve süresiz iş ilanları da mevcut. Peki İŞKUR personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

    İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları sayfası...

    İŞKUR iş alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları sayfası vatandaşların akınına uğramaya devam ediyor. İŞKUR personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir.

    İŞKUR PERSONEL ALIMI 2020

    İŞKUR personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir. Buradan aşağıdaki personel alımı adımlarını takip ederek; iş ilanlarını görüntüleyebilir, ayrıca başvuru yapabilirsiniz.

    İŞKUR İŞ İLANLARI SAYFASI

    İŞKUR anasayfası üzerinde yer İŞ İLANLARI bölümüne tıklayınız.

    İŞKUR İŞ ARAMA SAYFASI

    Çalışma Yeri, İl, işçe, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engelli, vardiya, iş yeri ünvanına göre filtreleme yaparak arama yapabilirsiniz.

    İŞKUR İŞ BAŞVURU YAPMA EKRANI

    Listede çıkan ilanlardan birine başvuru yapmak için iki yöntem var.

    1. İŞKUR'a üye olup, giriş yaparak başvurmak.

    2. e-Devlet girişi yaparak ilana başvurabilirsiniz.

    MEMUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    İŞKUR TYP ARAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    TYP İŞKUR TEMİZLİK GÖREVLİSİ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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