İŞKUR iş alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları sayfası vatandaşların akınına uğramaya devam ediyor. İŞKUR personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir.