İŞKUR iş alımlarına tüm hızıyla devam ediyor. Bu anlamda İlkokul, ortaokul ve lise mezunu iş ilanları sayfası vatandaşların akınına uğramaya devam ediyor. İŞKUR personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir.
İŞKUR PERSONEL ALIMI 2020
İŞKUR personel alımı sayfası için öncelikle https://esube.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret etmeniz gerekir. Buradan aşağıdaki personel alımı adımlarını takip ederek; iş ilanlarını görüntüleyebilir, ayrıca başvuru yapabilirsiniz.
İŞKUR İŞ İLANLARI SAYFASI
İŞKUR anasayfası üzerinde yer İŞ İLANLARI bölümüne tıklayınız.
İŞKUR İŞ ARAMA SAYFASI
Çalışma Yeri, İl, işçe, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engelli, vardiya, iş yeri ünvanına göre filtreleme yaparak arama yapabilirsiniz.
İŞKUR İŞ BAŞVURU YAPMA EKRANI
Listede çıkan ilanlardan birine başvuru yapmak için iki yöntem var.
1. İŞKUR'a üye olup, giriş yaparak başvurmak.
2. e-Devlet girişi yaparak ilana başvurabilirsiniz.