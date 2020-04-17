KPSS şartsız 3-4-5 bin TL maaşla memur personel alınacak

Mezuniyet şartı olmadan yapılan personel, memur ve işçi alımlarının detayları haberimizde. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir