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    • Memurlar
    • 17.04.2020 17:39
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    • 20.05.2020 11:08
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    şartsız 3-4-5 bin TL maaşla memur personel alınacak

    puan şartı olmadan belediyelere, belediyeler bünyesinde hizmet veren kamu şirketlerine yapılan personel alımlarında başvuru detayları takvim.com.tr sayfasında yer alıyor. Kurum dışı işçi alımı ilanları, 'un resmi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

    KPSS şartsız 3-4-5 bin TL maaşla memur personel alınacak

    Mezuniyet şartı olmadan yapılan personel, memur ve işçi alımlarının detayları haberimizde. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir

    KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

    Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.

    İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    ALIM YAPAN BELEDİYELER

    Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 25.04.2020

    Bartın Amasra Belediyesi Personel Ltd. Şti. 17.04.2020

    İzmir Tire Belediyesi Per. A.Ş. 17.04.2020

    Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Per. Hiz. Ltd. Şti. 17.04.2020

    Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 17.04.2020

    Bursa Osmangazi Beld. Pers. A.Ş. 24.04.2020

    Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 17.04.2020
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