KPSS şartsız 3-4-5 bin TL maaşla memur personel alınacak

Mezuniyet şartı olmadan yapılan personel, memur ve işçi alımlarının detayları haberimizde. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
ALIM YAPAN BELEDİYELER
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 25.04.2020
Bartın Amasra Belediyesi Personel Ltd. Şti. 17.04.2020
İzmir Tire Belediyesi Per. A.Ş. 17.04.2020
Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Per. Hiz. Ltd. Şti. 17.04.2020
Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 17.04.2020
Bursa Osmangazi Beld. Pers. A.Ş. 24.04.2020
Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 17.04.2020