Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İŞKUR üzerinden özel sektörde bekçi alım ilanları açıklandı. 10 ilde firmaların özel sektördeki kadrolarındaki alımlara ait detaylar sayfamızda yer alıyor. Türkiye'de corona virüsü önlemleri kapsamında büyük bir rol oynayan bekçilerin yanı sıra bekçi olmak için 2020 yılı Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yayımlanacak bekçi alımı ilanlarını bekleyenlerin sayısı her geçen gün artarak devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, görevlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığının bekçi alımı duyurusu ile birlikte 772 sayılı çarşı ve mahalle bekçisi kanunu çerçevesinde bekçi alımları yapılır.
HANGİ İLLERDE BEKÇİ ALIMI YAPILACAK.
Karabük, Mersin, Denizli, Balıkesir, Ankara, Kocaeli, İzmir, Kayseri, Bursa, Tekirdağ illerinde alımlar yapılacak. Adaylar hangi başvuru şartlarına sahip olmaları gerekmektedir.
İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI
Özel firmalar tarafından Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yayımlanan bekçi alımı ilanına başvuru yapacaklarda aranan başvuru şartları açıklandı.
İŞKUR bekçi alımı ilanları İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ülke genelinde 10 ilde yayımlandı.
İŞKUR bekçi alımı ilanı başvuru şartları şöyle:
- T.C. Vatandaşı olmak,
- İlköğretim, Lise, önlisans ve lisans mezunu olmak yurt dışı okullardan mezun olanların denklik belgesine sahip olmaları,
- 18 yaşını tamamlamış olmak,
- Fiziki şartlarda erkeklerde ve bayanlarda herhangi bir sıkıntı çıkartacak engele sahip olmaması (Engelli adaylar için gerekli şartlar ilan detaylarında belirtilmiştir)
- Adayların sağlık yönetmeliği şartlarını taşımları, silah taşımaya engel bir durumun olmaması, herhangi bir yüz kızartıcı suçtan ceza almamış olmaları.
BEKÇİ ALIM İLANLARI YAYINLANDI
Bekçi alımı yaparak istihdama destek veren kurumlar ise şöyle:
İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANI
İŞKUR bekçi alımı ilanına başvuru yapacak olan adayların en az ilköğretim mezunu olması gerektiği bildirildi. Bekçi alımı ilanı bekleyenler için İŞKUR bekçi alımı ilanı başvuru şartları da aktarıldı. Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında 25 yaşından fazla olmak, sağlık problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir.
İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.
İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?
Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.