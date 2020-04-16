İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANI

İŞKUR bekçi alımı ilanına başvuru yapacak olan adayların en az ilköğretim mezunu olması gerektiği bildirildi. Bekçi alımı ilanı bekleyenler için İŞKUR bekçi alımı ilanı başvuru şartları da aktarıldı. Söz konusu bekçi alımlarına başvuru yapacak adayların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekmektedir. Bunun yanında 25 yaşından fazla olmak, sağlık problemi bulunmayan, dış görünüşüne özen gösteren ve yüz kızartıcı suç işlememiş olan adaylar başvuru yapabilecektir.

İŞKUR tarafından yayımlanan bekçi alım ilanlarına başvuru yapmak için iki seçenek bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, en yakın İŞKUR Genel Müdürlüklerine giderek şahsen başvuru yapılabilir veya internet üzerinden online olarak başvuru yapılabilir.