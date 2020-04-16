Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasında KPSS şartsız 40 kamu kurumu tarafından personel alım ilanı verdi. Türkiye genelinde 40 kamu kurumu tarafından yayımlanan personel alımı ilanında başvuru şartları da açıklandı. İŞKUR kamu personeli ve memur alımı ilanı detayları haberimizde... İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir.
40 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasında 40 kamu kurumu tarafından yayımlanan personel alımı ilanı genel başvuru şartları şöyle:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5. En az ilköğretim mezunu olmak,
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
8. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
KAMU PERSONELİ ALIMI YAYIMLAYAN KURUMLAR
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmarTic. A.Ş. ENGELLİ Personel Alımı 18.04.2020
Ankara TÜBTAK Bilgem Yazılım Tekn. Araş. Enstitüsü Pers. Alımı 24.04.2020
Ankara TÜBİTAK ARDEB Pers. Alımı 22.04.2020
Kocaeli TÜBİTAK Bilgem Pers. Alımı 22.04.2020
Kocaeli TÜBİTAK MAM Pers. Alımı 24.04.2020
Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 22.04.2020
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.04.2020
Burdur Karbel Tar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 17.04.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 18.04.2020
Karabük Eskipazar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.04.2020
Kırklareli İl Özel İdaresi Personel A.Ş. 16.04.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 17.04.2020
Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 17.04.2020
Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 16.04.2020
Sivas Gölova SYDV 17.04.2020
Aydın Bozdoğan SYDV 20.04.2020
TÜBİTAK BİLGEM BTE 05.05.2020
Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Per. Hiz. Ltd. Şti. 17.04.2020
Tokat Eryap Elektrik Ener. Hayv. İnş. Gıda Paket. Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. 16.04.2020
Hatay İskenderun Körfez Katı Atık Birliği Per. Ltd. Şti. 24.04.2020
İzmir Tire Belediyesi Per. A.Ş. 17.04.2020
Mersin MUTİŞ Gıda Tar. HAyv. Tic. San. Ltd. Şti. 18.04.2020
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 16.04.2020
Bartın Amasra Belediyesi Personel Ltd. Şti. 17.04.2020
Van Muradiye Beledyesi Personel Hiz. A.Ş. 16.04.2020
Manisa Akhisar Belediyesi Pers. A.Ş. 17.04.2020
Sivas Ulaş SYDV 19.04.2020
Adana Yüreğir SYDV 16.04.2020
Denizli Pamukkale Personel A.Ş. 17.04.2020
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş. A.Ş. 17.04.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 25.04.2020
Osmaniye Düziçi Beld. Pers. Ltd. Şti. 17.04.2020
İzmir Torbel Torbalı Pers. Özel Güv. Gıda İnş. Peyz. San. Tic. A.Ş. 24.04.2020
ÇORUM Sunbeton İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.20.04.2020
Bursa Yeşil Yıldırım A.Ş. 24.04.2020
Aksaray Azmi Milli T.A.Ş. 16.04.2020
Tunceli Perbaş Bilg. Turz. Temz. İnş. Mad. San. Ve Tic. A.Ş. 16.04.2020
Kayseri Melikgazi Beld. Temel İhtiyaç Mad. San. Ve Tic. İşl. A.Ş. 18.04.2020
Manisa Sar bel Dnş. Gıda Tar. İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. 21.04.2020
İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?
Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.
İŞKUR'a Nasıl Kayıt Olunur?
İŞKUR kayıt işlemlerinizi internet üzerinden yapmak istiyorsanız "iskur.gov.tr" adresindeki "İnternet Şubesi" ekranını kullanarak, güncel kaydınızı oluşturabilirsiniz.
• Eğer İŞKUR kaydınızı online olarak yapıyorsanız, kurumun sunduğu fırsatlardan etkin biçimde yararlanabilmek için vereceğinizin tüm bilgilerinizin doğru ve eksiksiz olmasına dikkat etmeniz çok önemlidir. Bu şekilde aradığınız iş için açılan en uygun iş ilanına daha kolay şekilde ulaşabilir ve yaptığınız başvurularda işe giriş şansınızı arttırabilirsiniz.
• Türkiye'nin her yerindeki yeni iş ilanlarının bulunduğu ve iş arayanlar ile işçi arayanları bir araya getiren kurum görevi gören İŞKUR'a kayıt işlemlerini internetten yapmak için;
• Öncelikle İŞKUR resmi sitesine (iskur.gov.tr) giriş yapmalısınız.
• İŞKUR resmi sitesinde üst menüde bulunan "İnternet Şubesi" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan "esube.iskur.gov.tr" adresli İŞKUR İnternet Şubesi'nde kayıt işlemlerinizi kolayca yapabilirsiniz.
• Sayfada yer alan "İş Arayan" ve "İşveren" seçeneklerinden size uygun olanını seçmelisiniz.
İş arayanlar İŞKUR kayıt işlemleri için;
• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İş Arayanlar" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.
• Karşınıza çıkan sayfada bulunan "Üyelik Sözleşmesi" kısmındaki tüm maddeleri dikkatlice okumalı ve daha sonra altında yer alan "Onaylıyorum" butonuna tıklayarak, onay vermelisiniz. Eğer onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" butonuna tıklayın. (Buraya tıklarsanız üyelik sayfasından çıkarsınız).
• Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra açılan sayfada "T.C. kimlik numarası", "isim," soy isim", "baba adı" ve "doğum tarihi" şeklindeki kimlik bilgilerinizi girmelisiniz.
• Altta bulunan güvenlik kontrolü kısmındaki resimde yazan sayıları "Güvenlik Kontrolü" karşısındaki boş kutucuğa yazmalısınız.
• En altta bulunan uyarıyı da okuduktan sonra sol yanında bulunan boş kutucuğa tıklayarak, işaretledikten sonra "İleri" butonuna tıklayarak, bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz.
• Daha sonraki aşamada ise "Adres Bilgileri" ile tercih ettiğiniz "İletişim Bilgileri" kısımlarını doldurmalısınız. En son olarak sayfanın altında İŞKUR üyeliğiniz için özel bir şifre oluşturmalısınız.
• Şifrenizi tekrar girdikten sonra kendinize bir "Güvenlik Sorusu" oluşturup, altındaki "Yanıtınız" karşısındaki kutucuğa da yanıtını yazmalısınız.
• Son olarak en altta bulunan "Üyeliği Oluştur ve Devam Et butonuna tıklayarak İŞKUR kayıt işlemini tamamlayabilirsiniz.
İşveren İŞKUR kayıt işlemleri için;
• İŞKUR kayıt işlemini iş ilanlarına ulaşmak amacı ile yapmak için sayfada bulunan "İşveren" kısmındaki "Üye Ol" butonuna tıklamalısınız.
• Açılan sayfada "Tüzel Kişi Bilgileri" kısmını eksiksiz şekilde doldurmalısınız.
• SGK Numarası-Aracı Kodu bilgilerini girdikten sonra karşısındaki "SGK Sicil Numaramı Doğrula" butonuna tıklamalısınız.
• Şirket unvanını girmelisiniz.
• Vergi no (şirketler için zorunlu), "Vergi Kimlik Numarası" bilgilerini girin.
• Ana Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.
• Alt Faaliyet Grubu bilgisini, listeden seçin.
• "Kamu" ve "Özel" şeklinde "Yasal Durumu" seçin.
• Kuruluş Tarihini girin.
• Adres ve İletişim Bilgileri kısmını eksiksiz ve doğru şekilde doldurun.
• En altta bulunan "İleri" butonuna tıklayarak, açılan sayfada tüzel kişilik hesap şifre işlemlerini de gerçekleştirdikten sonra İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilirsiniz. İşverenler ve iş arayanlar İŞKUR kayıt işlemlerini bu şekilde hızlı ve kolay şekilde tamamlayabiliyor. Bu şekilde İŞKUR'un Türkiye genelinde sağladığı iş olanaklarından etkin biçimde faydalanabil
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