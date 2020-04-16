İŞKUR üzerinden kamu personel alımı yapılacağı belirtildi. İŞKUR üzerinden 40 kamu kurumu, kamu personeli ve memur alımı ilanları yayımlandı. Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İşte İŞKUR iş ilanları başvuru ekranı detayları takvim.com.tr'de
40 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI ŞARTLARI
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasında 40 kamu kurumu tarafından yayımlanan personel alımı ilanı genel başvuru şartları şöyle:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
2. 18 yaşını tamamlamış olmak.
3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
5. En az ilköğretim mezunu olmak,
6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak.
7. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
8. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
KAMU PERSONELİ ALIMI YAYIMLAYAN KURUMLAR
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmarTic. A.Ş. ENGELLİ Personel Alımı 18.04.2020
Ankara TÜBTAK Bilgem Yazılım Tekn. Araş. Enstitüsü Pers. Alımı 24.04.2020
Ankara TÜBİTAK ARDEB Pers. Alımı 22.04.2020
Kocaeli TÜBİTAK Bilgem Pers. Alımı 22.04.2020
Kocaeli TÜBİTAK MAM Pers. Alımı 24.04.2020
Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 22.04.2020
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.04.2020
Burdur Karbel Tar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 17.04.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 18.04.2020
Karabük Eskipazar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.04.2020
Kırklareli İl Özel İdaresi Personel A.Ş. 16.04.2020
Bursa Osmangazi Belediyesi Per. A.Ş. 17.04.2020
Kırklareli Babaeski Belediyesi Per. Hiz. Ltd. Şti. 17.04.2020
Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 16.04.2020
Sivas Gölova SYDV 17.04.2020
Aydın Bozdoğan SYDV 20.04.2020
TÜBİTAK BİLGEM BTE 05.05.2020
Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Per. Hiz. Ltd. Şti. 17.04.2020
Tokat Eryap Elektrik Ener. Hayv. İnş. Gıda Paket. Ambalaj San. Tic. Ltd. Şti. 16.04.2020
Hatay İskenderun Körfez Katı Atık Birliği Per. Ltd. Şti. 24.04.2020
İzmir Tire Belediyesi Per. A.Ş. 17.04.2020
Mersin MUTİŞ Gıda Tar. HAyv. Tic. San. Ltd. Şti. 18.04.2020
Aydın Büyükşehir Belediyesi Personel A.Ş. 16.04.2020
Bartın Amasra Belediyesi Personel Ltd. Şti. 17.04.2020
Van Muradiye Beledyesi Personel Hiz. A.Ş. 16.04.2020
Manisa Akhisar Belediyesi Pers. A.Ş. 17.04.2020
Sivas Ulaş SYDV 19.04.2020
Adana Yüreğir SYDV 16.04.2020
Denizli Pamukkale Personel A.Ş. 17.04.2020
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş. A.Ş. 17.04.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Personel A.Ş. 25.04.2020
Osmaniye Düziçi Beld. Pers. Ltd. Şti. 17.04.2020
İzmir Torbel Torbalı Pers. Özel Güv. Gıda İnş. Peyz. San. Tic. A.Ş. 24.04.2020
ÇORUM Sunbeton İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.20.04.2020
Bursa Yeşil Yıldırım A.Ş. 24.04.2020
Aksaray Azmi Milli T.A.Ş. 16.04.2020
Tunceli Perbaş Bilg. Turz. Temz. İnş. Mad. San. Ve Tic. A.Ş. 16.04.2020
Kayseri Melikgazi Beld. Temel İhtiyaç Mad. San. Ve Tic. İşl. A.Ş. 18.04.2020
Manisa Sar bel Dnş. Gıda Tar. İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. 21.04.2020
İŞKUR'a Nereden Kayıt Yaptırılır?
Türkiye'de iş arayan herkesin ilk olarak yapması gerekenlerin başında İŞKUR kayıt yaptırmak geliyor. İŞKUR'a kayıt yaptırarak, kurumun iş olanağı açısından sunduğu tüm fırsatlardan yararlanabilme imkanına sahip olunabiliyor. İŞKUR kayıt işlemleri çok basit şekilde 2 alternatifli olarak gerçekleştirilebilmektedir. İŞKUR kaydını ister online olarak, ister de bulunulan şehirde bulunan İŞKUR şubelerine bireysel başvuruda bulunarak gerçekleştirebilirsiniz.
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