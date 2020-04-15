TRT'ye iş başvurusu nasıl yapılır?

"Yetenek Sende, İşin TRT'de" sloganıyla TRT, kapılarını yeni mezunlara açacak. Adaylar, 7 aşamalı değerlendirme sürecinin birçok aşamasına internet üzerinden katılacak.

Yayıncılık sektörünün rekabetçi, enerjik, hızlı gelişen ve eğlenceli dünyasının kapılarını aralayacak, işin ustaları ile çalışabilecek TRT'de, iş hayatına adım atacaklara yönelik bir yetenek programı...

"TRT Yetenek" programı ile 150 gencin yayıncılıktan finansa, bilgi teknolojilerinden pazarlamaya kadar pek çok farklı alanda istihdam edilmesi planlanıyor.

Yeni mezunlara yönelik istihdam programıyla gençler, hem sektörün ustalarıyla çalışma imkanı bulacak hem de TRT'de yeni işlerine ilk adımlarını atabilecek.