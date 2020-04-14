Son zamanlarda ülkemizde yaşanan Koronavirüs nedeni ile İşlerini müşteri ilişkileri ile yürüten mağazalarda yürüten personel adayları için virüs bir kabusa dönüştü. Bu sebeple Çağrı Merkezi personeli şu durumda ilgi gören pozisyonlardan birisi oldu.
ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİ POZİSYON DAĞILIMI:
Çağrı Merkezi Elemanı - 27
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - 373
Çağrı Merkezi Takım Lideri - 1
Çağrı Merkezi Yöneticisi - 1
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
En az lise mezunu,
Tercihen Call-Center tecrübesi olan,
Satış sonrası hizmetlerde müşteri ile olan işlem ve ilişkileri düzenleyecek,
Telefonda iletişim alanında başarılı ve diksiyonu düzgün,
Analiz ve problem çözme yetkinliğine sahip,
İnsan ilişkilerinde başarılı ve takım çalışmasına yatkın,
Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
MS Office programlarını kullanabilen,
Takım çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişimi kuvvetli,
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK!
İŞKUR üzerinden yapılacak olan Çağrı Merkezi personeli alımı için başvurular aşağıdaki sizlerle paylaşacağımız bağlantılar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ancak İŞKUR İnternet adresi üzerinde öncelikle İş Arayan Üyelik bilgileriniz ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Türkiye genelinde istihdamın yaygınlaştırılması amacı ile 4 Ekim 2000' de kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine açılan İŞKUR, bu tarihten itibaren ülke genelinde istihdamda çok önemli bir rol üstlenmiştir. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır. Çünkü İŞKUR tarafından iş arayanlara iş olanakları sunulurken, bu sunulan iş olanaklarının da işçi arayan işverenler tarafından girilmesi için her iki tarafa da ayrı bir sistem oluşturulmuştur. Dolayısıyla İŞKUR kayıt işlemleri;
• İş Arayan,
• İşveren,
Şeklinde yapılmaktadır.