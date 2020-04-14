Çağrı Merkezi Elemanı Kimdir?

Çağrı Merkezi Elemanı; verilen hizmetler ya da satın alınması sağlanan ürünlerle ilgili sorun yaşayan ya da bu konu hakkında soruları olan müşterilere destek sunan kişilere verilen mesleki unvandır. Müşteri hizmetlerinin en kritik elemanı olarak bilinir.

Çağrı Merkezi Elemanı Ne Yapar? Çağrı Merkezi Elemanının Görevleri Nelerdir?

Müşterilerin sorularına yanıt vererek, onlarla iyi bir iletişim kurma gibi sorumlulukları olan Çağrı Merkezi Elemanının görev tanımı şunları kapsar:

Bağlantı yapılan kişiyle, telefon kayıtları saklama hususuna göre iletişim kurmak,

Müşteri şikâyetlerini iyi bir dinleyici olarak dinlemek,

Sorun yaşayan kişilere çözüm önerileri sunmak,

Yetkilerini ve bilgilerini aşan herhangi bir durum meydana gelirse bu durumu ilgili departmana yönlendirmek,

İşletme ve müşteri arasında iyi bir iletişim köprüsü kurmak,

Saygı ve kurallar çerçevesinde problemlere çözüm bulmak,

Kısa ve net bilgilendirmeler sayesinde firmaya müşteri kazandırmak,

Kampanyaları müşterilere aktararak satış yapmak,

Inbound aramaları ile gelen müşterilere firmanın hizmet ve ürünleri hakkında detaylı bilgi vermek.