Türkiye İş Kurumu aracılığı ile personel alımı ilanları yayımlandı. 400 kişilik boşluk ile Çağrı Merkezi Personeli alımları yapılacak. İŞKUR üzerinden yapılacak olan Çağrı Merkezi personeli alımı için başvurular aşağıdaki sizlerle paylaşacağımız bağlantılar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ancak İŞKUR İnternet adresi üzerinde öncelikle İş Arayan Üyelik bilgileriniz ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir. İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor.
ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİ POZİSYON DAĞILIMI:
Çağrı Merkezi Elemanı - 27
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi - 373
Çağrı Merkezi Takım Lideri - 1
Çağrı Merkezi Yöneticisi - 1
BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?
En az lise mezunu,
Tercihen Call-Center tecrübesi olan,
Satış sonrası hizmetlerde müşteri ile olan işlem ve ilişkileri düzenleyecek,
Telefonda iletişim alanında başarılı ve diksiyonu düzgün,
Analiz ve problem çözme yetkinliğine sahip,
İnsan ilişkilerinde başarılı ve takım çalışmasına yatkın,
Yoğun çalışma temposuna ve esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
MS Office programlarını kullanabilen,
Takım çalışmasına yatkın, sözlü ve yazılı iletişimi kuvvetli,
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK!
İŞKUR üzerinden yapılacak olan Çağrı Merkezi personeli alımı için başvurular aşağıdaki sizlerle paylaşacağımız bağlantılar üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Ancak İŞKUR İnternet adresi üzerinde öncelikle İş Arayan Üyelik bilgileriniz ile sisteme giriş yapmanız gerekmektedir.
İş bulmakta zorlananların, kolayca iş bulabilmelerine yardımcı olan İŞKUR, aynı zamanda da kişinin mesleğine veya eğitim aldığı niteliğe göre iş bulabilmesine de olanak veriyor. Türkiye genelinde istihdamın yaygınlaştırılması amacı ile 4 Ekim 2000' de kapatılan İş ve İşçi Bulma Kurumu yerine açılan İŞKUR, bu tarihten itibaren ülke genelinde istihdamda çok önemli bir rol üstlenmiştir. İŞKUR kayıt işlemleri 2 farklı şekilde yapılmaktadır. Çünkü İŞKUR tarafından iş arayanlara iş olanakları sunulurken, bu sunulan iş olanaklarının da işçi arayan işverenler tarafından girilmesi için her iki tarafa da ayrı bir sistem oluşturulmuştur. Dolayısıyla İŞKUR kayıt işlemleri;
• İş Arayan,
• İşveren,
Şeklinde yapılmaktadır.
İş Arayan İŞKUR Kayıt Nasıl Yapılır?
İş arayan vatandaşlar İŞKUR kayıt işlemlerini İŞKUR resmi "İnternet Şubesi" üzerinden dakikalar içerisinde tamamlayabilmektedir. İŞKUR kayıt işlemleri için iş arayan vatandaşların internet şubesindeki ilgili kayıt sayfasına gitmesi gerekiyor. Buna göre İŞKUR kayıt işlemleri için;
• Öncelikli olarak "iskur.gov.tr" adresine giriş yapın.
• Açılan web sitesinin üst menüsünde yer alan "İnternet Şubesi" seçeneğine tıklayın.
• Açılan "esube.iskkur.gov.tr" adresinde sol tarafta bulunan "İş Arayan" kısmındaki "Üye Ol" seçeneğine tıklayın.
• İŞKUR üyelik ekranında karşınıza çıkan "Üyelik Sözleşmesi" kısmını dikkatlice okuduktan sonra sözleşmeyi onaylıyorsanız en altta yer alan
"Onaylıyorum" seçeneğine tıklayarak, İŞKUR kayıt işlemine devam edebilirsiniz. (Eğer üyelik sözleşmesini onaylamıyorsanız "Onaylamıyorum" seçeneğine tıklayarak, kayıt işlemini sonlandırabilirsiniz.)
Üyelik sözleşmesini onayladıktan sonra kayıt işlemlerine devam etmek için açılan sayfada;
• T.C. kimlik numaranızı girin.
• Ad, soyad bilgilerinizi girin.
• Baba adı ve doğum tarihi bilgilerinizi girin.
Sayfanın altında yer alan resimdeki "sayıları", yanında yer alan "Güvenlik Kontrolü" kutucuğuna doğru ve eksiksiz şekilde yazın.
Güvenlik Kontrolü kısmının altında bulunan uyarıyı okuduktan sonra hemen sol yanındaki kutucuğu işaretleyerek, en altta bulunan "İleri" tuşuna basın.
• Açılan ekranda adres bilgilerinizi ve iletişim bilgilerinizi eksiksiz ve doğru olarak girin.
• En alt kısımda kendinize bir şifre oluşturup, şifreyi tekrar girin.
• Kendinize güvenlik amaçlı olarak bir güvenlik sorusu ve yanıtı oluşturun.
• Son olarak "Üyeliğimi Oluştur ve Devam Et" seçeneğine tıklayın.
Bu işlemlerle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlayabilir ve dilediğiniz zaman güncel İŞKUR iş ilanları içerisinde iş aramak için İŞKUR giriş işlemini yapabilirsiniz.
Çağrı Merkezi Elemanı Kimdir?
Çağrı Merkezi Elemanı; verilen hizmetler ya da satın alınması sağlanan ürünlerle ilgili sorun yaşayan ya da bu konu hakkında soruları olan müşterilere destek sunan kişilere verilen mesleki unvandır. Müşteri hizmetlerinin en kritik elemanı olarak bilinir.
Çağrı Merkezi Elemanı Ne Yapar? Çağrı Merkezi Elemanının Görevleri Nelerdir?
Müşterilerin sorularına yanıt vererek, onlarla iyi bir iletişim kurma gibi sorumlulukları olan Çağrı Merkezi Elemanının görev tanımı şunları kapsar:
Bağlantı yapılan kişiyle, telefon kayıtları saklama hususuna göre iletişim kurmak,
Müşteri şikâyetlerini iyi bir dinleyici olarak dinlemek,
Sorun yaşayan kişilere çözüm önerileri sunmak,
Yetkilerini ve bilgilerini aşan herhangi bir durum meydana gelirse bu durumu ilgili departmana yönlendirmek,
İşletme ve müşteri arasında iyi bir iletişim köprüsü kurmak,
Saygı ve kurallar çerçevesinde problemlere çözüm bulmak,
Kısa ve net bilgilendirmeler sayesinde firmaya müşteri kazandırmak,
Kampanyaları müşterilere aktararak satış yapmak,
Inbound aramaları ile gelen müşterilere firmanın hizmet ve ürünleri hakkında detaylı bilgi vermek.
Çağrı Merkezi Elemanı Nasıl Olunur? Çağrı Merkezi Elemanı Eğitimi
Çağrı Merkezi Elemanı olmak için mutlaka bitirilmesi gereken bir ön lisans ya da lisans bölümü bulunmamaktadır. Lise programlarından ya da üniversitelerden mezun olmak yeterlidir. Gerekli nitelikleri taşıyan adaylar, Çağrı Merkezi Elemanı olarak çalışabilir.