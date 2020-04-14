AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ ALIMI ŞARTLARI

En az ilkokul mezunu,G sınıfı sürücü ehliyetine sahip ve sepetli vinç kullanabilen,Alt yapı islerinde en az 1 yıl deneyimi olan,SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip,Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,İstanbul Avrupa veya Anadolu Yakası'nda ikamet eden,"Ağır Vasıta Şoförü" alimi yapılacaktır.İş TanımıAracın belirlenmiş usul ve talimatlara göre şoförlüğünü yapmak,Aracı, teknik kurallara ve trafik kurallarına uygun kullanmak,Aracın düzenli temizliğini sağlamak.İstanbul'u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.

ARGE MÜHENDIS - BACKEND DEVOLOPER ALIMI ŞARTLARI

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği ,Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun,.NET, ASP , JAVA, Spring Framework ,Web Servislerinde ve proje geliştirme alanında az 3 yıl deneyimli,Nesneye yönelik yazılım geliştirmeye hakim,MSSQL ve Git versiyonlama sistemi bilgisi olan, T-SQL bilen ve temel düzeyde NoSQL teknolojilerini bilen (MongoDB, Elastic search, Redis v.b.),Takım çalışmasına yatkın,Araştırmaya meraklı ve yeniliklere açık,Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ikamet eden,"ARGE MÜHENDIS - BACKEND DEVOLOPER" ise alımı yapılacaktır.İş TanımıVerilen projeleri uygulamak ve geliştirmek,Takip ve koordinasyon sürecinde bulunmak.İstanbul'u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.