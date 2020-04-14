İBB Nisan 2020 iş ilanları art arda yayımlandı. Yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunları arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan yapılan personel alımında başvurular İBB'nin kariyer sayfası üzerinden alınıyor. Adayların https://kariyer.ibb.istanbul/Account/Login adresinden üyelik oluşturmaları ve e-posta adresi ile şifre girişi yaprak ilana başvur butonuna basmaları yeterli olacak.
İLKOKUL MEZUNU ŞOFÖR ALIMI;
Adayların eğitim şartlarında en az ilkokul muzunu olması, G sınıfı ehliyeti olması ve sepetçi vinç kullanabilmeleri gerekli olacak. Alt yapı işlerinde 1 yıl tecrübeli olmaları, SRC ve Psikoteknik belgesine sahip olmak, erkek adayların askerlik ile ilişiği olmaması, İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasında ikamet etmesi gerekli olacak. Adaylardan herhangi bir yaş şartı istenilmeyecek
ALIM YAPILAN KADROLAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
ELEKTRİK USTABAŞI
• Endüstri Meslek Lisesi, Teknik Lise veya Meslek Yüksek Okullarının ilgili bölümlerinden mezun,
• PLC ve otomasyon sistemlerinin bakim ve onarimi konusunda deneyimli,
• Elektrik ve güç sistemleri ariza, bakim-onarim konularında tecrübeli,
• Hat kurulum ve devreye alma projeleri konusunda bilgi sahibi,
• Yüksek Gerilim, Orta Gerilim ve Alçak Gerilim sistemleri bakimi konusunda bilgi sahibi
• Tüm ölçü cihazlarının bakim, kalibrasyon ve doğrulamalarını yapabilecek,
• Kompresör, kurutucu, trafo, jeneratör, arıtma sistemleri bakımları konusunda bilgi sahibi,
• MS Office programlarını aktif olarak kullanabilen,
• Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,
• İstanbul Avrupa veya Anadolu Yakası'nda ikamet eden,
AĞIR VASITA ŞOFÖRÜ ALIMI ŞARTLARI
En az ilkokul mezunu,G sınıfı sürücü ehliyetine sahip ve sepetli vinç kullanabilen,Alt yapı islerinde en az 1 yıl deneyimi olan,SRC ve Psikoteknik belgelerine sahip,Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,İstanbul Avrupa veya Anadolu Yakası'nda ikamet eden,"Ağır Vasıta Şoförü" alimi yapılacaktır.İş TanımıAracın belirlenmiş usul ve talimatlara göre şoförlüğünü yapmak,Aracı, teknik kurallara ve trafik kurallarına uygun kullanmak,Aracın düzenli temizliğini sağlamak.İstanbul'u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.
ARGE MÜHENDIS - BACKEND DEVOLOPER ALIMI ŞARTLARI
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği ,Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun,.NET, ASP , JAVA, Spring Framework ,Web Servislerinde ve proje geliştirme alanında az 3 yıl deneyimli,Nesneye yönelik yazılım geliştirmeye hakim,MSSQL ve Git versiyonlama sistemi bilgisi olan, T-SQL bilen ve temel düzeyde NoSQL teknolojilerini bilen (MongoDB, Elastic search, Redis v.b.),Takım çalışmasına yatkın,Araştırmaya meraklı ve yeniliklere açık,Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ikamet eden,"ARGE MÜHENDIS - BACKEND DEVOLOPER" ise alımı yapılacaktır.İş TanımıVerilen projeleri uygulamak ve geliştirmek,Takip ve koordinasyon sürecinde bulunmak.İstanbul'u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.
ARGE MÜHENDİS – ELEKTRONIK MÜHENDİSİ ALIMI ŞARTLARI
Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun,En az 5 yıl PCB Tasarım (tek ve çok katli) ve 32 Bitlik Arm Cortex İşlemciler üzerinde C ve/veya C++ uygulama geliştirme ve çevre geliştirme konusunda deneyimli, tercihen Linux ve/veya RTOS konularında bilgi sahibi,Yüksek hızlı IPC uyumlu PBC tasarımları yapabilen ve tercihen designer kullanabilen,Analog devre tasarımında, tercihen ölçme ve transduser devrelerinde deneyimli, devre tasarım ve simülasyon araçlarını iyi derecede kullanabilen,RS232-485, CAN Bus, SPI, I2C seri haberleşme ve GNSS, GSM modemler üzerinde donanımsal tecrübe sahibi,Lineer ve Anahtarlamalı regülatör şematik ve PCB tasarımında deneyimli,Tercihen Altium Designer kullanabilen, Devre tasarımın da EMC, EMI detaylarını bilen,Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ikamet eden,"ARGE MÜHENDIS – ELEKTRONIK MÜHENDISI" ise alımı yapılacaktır.İş TanımıVerilen projeleri uygulamak ve geliştirmek,Takip ve koordinasyon sürecinde bulunmak.İstanbul'u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.
ARGE MÜHENDIS – FRONTEND ALIMI ŞARTLARI
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun,Angular, React, HTML5, CSS, RESTful API, SASS, JavaScript (Jquery, AJAX, OOP) çok iyi derecede bilen ve en az 3 yıl deneyimli,Harita frameworklerini (Leaflet, Cesium, OpenLayers, ArcGIS API for JavaScript) kullanmış,Git versiyonlama sistemi bilgisi olan, temel düzeyde NoSQL teknolojilerini bilen (MongoDB, Elastic search, Redis v.b.),Takım çalışmasına yatkın,Araştırmaya meraklı ve yeniliklere açık,Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ikamet eden "ARGE MÜHENDIS - FRONTEND" ise alımı yapılacaktır.İş TanımıVerilen projeleri uygulamak ve geliştirmek,Takip ve koordinasyon sürecinde bulunmak.İstanbul'u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.
ARGE MÜHENDIS - SOFTWARE ARCHITECT ALIMI ŞARTLARI
Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun,Yazılım mimarileri konusunda uzman ve en az 8 yil deneyimli,.Net ve Java teknolojilerine hakim,Nesneye yönelik yazılım geliştirmeye hakim,MSSQL, T-SQL çok iyi bilen,MongoDB, Elastic search, Redis, Kafka kullanarak proje geliştirmiş,Git versiyonlara sistemini çok iyi bilen,Takım çalışmalarını yönlendirebilecek,Yeni teknolojileri takip ederek firmaya kazandırma çalışmalarını planlayabilecek,Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ikamet eden
"ARGE MÜHENDIS - SOFTWARE ARCHITECT " ise alımı yapılacaktır.İş TanımıVerilen projeleri uygulamak ve geliştirmek, Takip ve koordinasyon sürecinde bulunmak gerekiyor. İstanbul'u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.
BAŞVURULAR İNTERNETTEN
İBB personel alımı başvurusu internet üzerinden başladı. Başvuru yapmak isteyen adayların müracaatını yapması gerekmektedir.
https://kariyer.ibb.istanbul/Ilan/Ilanlar
Yukarıdaki linki kopyalayın ve yeni sekmede açın. Açılan sayfada sağ üstte bulunan giriş yap kaydol kısmından giriş yapın ve başvurunuzu yapın.