ARGE MÜHENDİS – ELEKTRONIK MÜHENDİSİ ALIMI ŞARTLARI

Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği bölümünden mezun,En az 5 yıl PCB Tasarım (tek ve çok katli) ve 32 Bitlik Arm Cortex İşlemciler üzerinde C ve/veya C++ uygulama geliştirme ve çevre geliştirme konusunda deneyimli, tercihen Linux ve/veya RTOS konularında bilgi sahibi,Yüksek hızlı IPC uyumlu PBC tasarımları yapabilen ve tercihen designer kullanabilen,Analog devre tasarımında, tercihen ölçme ve transduser devrelerinde deneyimli, devre tasarım ve simülasyon araçlarını iyi derecede kullanabilen,RS232-485, CAN Bus, SPI, I2C seri haberleşme ve GNSS, GSM modemler üzerinde donanımsal tecrübe sahibi,Lineer ve Anahtarlamalı regülatör şematik ve PCB tasarımında deneyimli,Tercihen Altium Designer kullanabilen, Devre tasarımın da EMC, EMI detaylarını bilen,Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ikamet eden,"ARGE MÜHENDIS – ELEKTRONIK MÜHENDISI" ise alımı yapılacaktır.İş TanımıVerilen projeleri uygulamak ve geliştirmek,Takip ve koordinasyon sürecinde bulunmak.İstanbul'u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.

ARGE MÜHENDIS – FRONTEND ALIMI ŞARTLARI

Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği bölümlerinden mezun,Angular, React, HTML5, CSS, RESTful API, SASS, JavaScript (Jquery, AJAX, OOP) çok iyi derecede bilen ve en az 3 yıl deneyimli,Harita frameworklerini (Leaflet, Cesium, OpenLayers, ArcGIS API for JavaScript) kullanmış,Git versiyonlama sistemi bilgisi olan, temel düzeyde NoSQL teknolojilerini bilen (MongoDB, Elastic search, Redis v.b.),Takım çalışmasına yatkın,Araştırmaya meraklı ve yeniliklere açık,Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,İstanbul Avrupa ve Anadolu Yakası'nda ikamet eden "ARGE MÜHENDIS - FRONTEND" ise alımı yapılacaktır.İş TanımıVerilen projeleri uygulamak ve geliştirmek,Takip ve koordinasyon sürecinde bulunmak.İstanbul'u çok seven çalışma arkadaşları aramaktayız.