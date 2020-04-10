POMEM sonuçları açıklandı mı? 26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Polis adaylarının heyecanla beklediği POMEM sonuçları için son açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan geldi. 26. dönem polis alımında lisans mezunu 5.040 erkek, 560 kadın, önlisans mezunu 1.260 erkek, 140 kadın aday olmak üzere toplam 7.000 kişi alınacak. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? Yanıtı haberimizde…
POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında, sonuçların 15 gün içerisinde açıklanacağını belirtmişti.
SONUÇLAR AÇIKLANDI MI?
Polis Akademisi tarafından sınav sonuçları henüz duyurulmadı. Sonuçlar, Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden öğrenilebilecek. Sınav sonuç duyurusu yayınlandığı takdirde bunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
200 BİN KİŞİ SINAVLARA GİRDİ
Bakan Soylu, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda, "Beni bağışlasınlar, sınav sonuçlarının açıklanması çok uzuyor." demişti. Bakan Soylu, POMEM ve PÖH alımında sınavlara 200 bine yakın kişinin başvuru yaptığı ve adayların mülakat aşamalarının sona erdiğini, ancak bunların değerlendirme aşamasının kolay olmadığını söyledi.
**26. dönem POMEM: EGM, 26. dönem POMEM kapsamında kadın-erkek adaylar arasından 7 bin polis memuru alımı yapıyor.
POMEM SINAVLARI NASIL YAPILIR?
Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.
İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.
POMEM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Puan hesaplamasında yüzde 25 KPSS puanı, yüzde 25 fiziki yeterlilik sınavı ve yüzde 50 sözlü mülakat etkili olacak.
POMEM NEDİR?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.
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