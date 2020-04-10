POMEM sonuçları açıklandı mı? 26. dönem POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

200 BİN KİŞİ SINAVLARA GİRDİ

Bakan Soylu, konuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamalarda, "Beni bağışlasınlar, sınav sonuçlarının açıklanması çok uzuyor." demişti. Bakan Soylu, POMEM ve PÖH alımında sınavlara 200 bine yakın kişinin başvuru yaptığı ve adayların mülakat aşamalarının sona erdiğini, ancak bunların değerlendirme aşamasının kolay olmadığını söyledi.

**26. dönem POMEM: EGM, 26. dönem POMEM kapsamında kadın-erkek adaylar arasından 7 bin polis memuru alımı yapıyor.

POMEM SINAVLARI NASIL YAPILIR?

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.