Kurum dışı kamu işçi alımı ekranı, kamu kurumlarının yapacağı işçi alımlarına müracaatta bulunmak isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Bazı belediyeler, belediyelerin iştirakları, kamu kurumları, kurum dışı kamu işçi alımı için merak uyandırmaya başladı. Peki, kurum dışı işçi alımı başvuru ekranı nereden görüntülenir? İşte, İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı başvuru ekranı hakkında bazı bilgiler... Mezuniyet şartı olmadan yapılan personel, memur ve işçi alımlarının detayları haberimizde. Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir
KURUM DIŞI İŞÇİ ALIMI İLANI İÇİN BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?
Kurum dışı işçi alımı ilanları, İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden belirli periyodlarla yayımlanmaktadır. Kurum dışı işçi alımı ilanları illere göre görüntülenebilecek.
İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ALIM YAPAN BELEDİYELER
İŞKUR 'da yayımlanan personel alımı ilanları şu şekilde:
Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Pers. Ltd. Şti. 10.04.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmarTic. A.Ş. ENGELLİ Personel Alımı 18.04.2020
Ankara Türksat Uydu Haber. Kablo TV Ve İşl. A.Ş. 31.07.2020
Aksaray Ağaçören Beld. Pers. Ltd. Şti. 10.04.2020
Bursa Osmangazi Beld. Pers. A.Ş. 10.04.2020
Erzurum Karaçoban Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.04.2020
Bursa BİNTED Ltd. Şti. 10.04.2020
Afyonkarahisar Küçükhüyük Bel. Gıd. Taş. Akar. Tem. Tar. Hayv. Tic. Ltd. Şti. 11.04.2020
Yalova Kaytazdere Belde Tur. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 13.04.2020
Diyarbakır Çermik Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.04.2020
Kars Beltaş A.Ş. 13.04.2020
İstanbul Mataş Maltepe Sağ. Tur. Eğt. San. Tic. A.Ş. 10.04.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 22.04.2020
Sivas Ulaş KHGB 13.04.2020
Aydın ARYA Turistik Tesisleri A.Ş. 30.04.2020
Şanlıurfa Birecik Fırat Hizmet San. Tic. A.Ş. 10.04.2020
Burdur Karbel Tar. İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 17.04.2020
Eskişehir Beykent Kent Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş. 12.04.2020
Eskişehir Beylikova Belediyesi Personel Ltd.Şti. 12.04.2020
Bursa YESAŞ Yenişehir Ekmek San. Tic. A.Ş. 13.04.2020
Muğla Köyceğiz Belediyesi Per.Ltd.Şti. 13.04.2020
Kocaeli Bekaş Biliş. Bayın. İnş. San. Tic. A.Ş. 11.04.2020
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi Per. A.Ş. 18.04.2020
Burdur Tefenni Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 13.04.2020
Muğla Datça Belediyesi Per. Ltd. Şti. 15.04.2020
Aydın İncirbel Akar. Tur. Galeri Gıda Taş. İnsan Kay. San. Tic. Ltd. Şti. 11.04.2020
Amasya Göynücek Belediyesi Per. Ltd. Şti. 10.04.2020
Karabük Eskipazar Belediyesi Per. Ltd. Şti. 16.04.2020
Ordu Ünbel Danış. Taah. İnş. San. Tic A.Ş. 14.04.2020
Kırşehir Mucbel Ekmek İma. Sat. Dağ. San. Tic. Ltd. Şti. 10.04.2020
Erzurum Ilıca Termal İnş. Taah. Ener. Tur. San. Tic. A.Ş. 10.04.2020
Kocaeli Kar Bel Per. A.Ş. 11.04.2020
Adana Kozan İmar Tic. San. Per. Ltd. Şti. 11.04.2020
Yalova YABELTAŞ San. Tic. A.Ş. 10.04.2020
Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 13.04.2020
Çorum Sunbeton İnş. San.Tic. Ltd. Şti. 13.04.2020.
İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?
Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.
İŞKUR İş İlanlarına Nasıl Bakılır?
Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere her sektöre uygun olarak İŞKUR sisteminde iş ilanı yayınlanır. İŞKUR'un resmi web sitesinde düzenli aralıklarla yayınlanan ilanları, sistemde aktif kaydı bulunan her vatandaş görüntüleyebilir. Aşağıda verilen bağlantıya tıklayarak İŞKUR'un iş ilan sayfasına ulaşabilirsiniz.
Açılan ekranda iş ilanlarına bakabilmek için ilk adımda iş arayan ya da iş veren olma durumunun belirtilmesi gerekir. Sonrasında aranılan özel bir pozisyon, nitelik, meslek, beceri veya firma adı varsa o yazılmalıdır. Eğer genel geçer bütün ilanları görüntülemek istiyorsanız; bu kısmı boş bırakabilirsiniz. Sonrasında aynı sayfa üzerindeki çalışma yeri, ülke, il, ilçe, ilan no, ilan tarihi, meslek, öğrenim durumu, iş yeri türü, engel durumu, vardiya seçenekleri, iş yeri ünvanı gibi bilgiler girilerek "ara" sekmesine basmalısınız. Herhangi özel aradığınız bir ilan, iş yeri yoksa; ilan no, ilan tarihi ve iş yeri ünvanı sekmelerini boş bırakabilirsiniz.
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