Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden corona virüsü önlemleri kapsamında işinden ayrılmak zorunda olan ve işini kaybedenler için son dakika 26 bin 551 personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden başvuru yapacak erkek kadın adaylar için kamu ve özel kurumlar tarafından yayımlanan deneyimli deneyimsiz personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları da açıklandı. İŞKUR iş ilanlarına başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru şartlarının yanı sıra adayların hangi mesleklerde çalışacağı da belirtildi. İŞKUR iş ilanı detayları haberimizde...
İŞKUR ÜZERİNDEN SON DAKİKA 26 BİN 551 PERSONEL ALIMI YAPILACAK
İŞKUR üzerinden yayımlanan en az ilköğretim mezunu 26 bin 551 personel alım ilanında adaylarda aranan başvuru şartları aktarıldı. Ayrıca İŞKUR üzerinden yayımlanan personel alım ilanı ve memur alımı ilanlarında adayların başvuru yapacakları tarihler de bildirildi.
İŞKUR İŞ İLANLARINDA YAYINLANAN PERSONEL ALIMLARINA EN FAZLA PERSONEL ARANAN MESLEKLER
İŞKUR iş ilanlarında en fazla personel aranan meslekler şöyle:
MeslekAçık İş Sayısı
Beden İşçisi (Genel)4988
Çağrı Merkezi Müşteri Temsilcisi913
Temizlik Görevlisi902
Makineci (Dikiş)846
Satış Danışmanı / Uzmanı642
Ön Muhasebeci501
Kasiyer431
Garson (Servis Elemanı)394
Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı367
Paketleme işçisi319
Şoför-Yük Taşıma294
Büro Memuru (Genel)283
Konfeksiyon İşçisi269
Turizm Ve Otelcilik Elemanı250
Reyon Görevlisi245
Güvenlik Görevlisi236
Forklift Operatörü232
Aşçı223
Ambar/Depo Görevlisi221
Beden İşçisi (Temizlik)205
Akaryakıt Satış Elemanı (Pompacı)177
Elektrikçi (Genel)173
Pazarlamacı169
Hemşire167
Plastik Enjeksiyon Üretim Elemanı164
CNC Torna Tezgahı Operatörü162
Şoför (Yolcu Taşıma)150
Muhasebeci124
Kaynakçı (Oksijen Ve Elektrik)122
Ütücü121
Plastik Mamuller Montaj İşçisi119
Muhasebe Meslek Elemanı118
Makine Mühendisi116
Ortacı/Ayakçı (Tekstil)116
Düz Dikiş Makineci115
İplik Eğirme Operatörü (Ring/vater/vargel)115
Kalite Kontrolcü114
Sekreter112
Aşçı Yardımcısı110
Argon Kaynakçısı (Tığ Kaynakçısı)107
Market Elemanı106
Satış Temsilcisi / Plasiyer104
Bulaşıkçı (Stevard)99
Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı98
Müşteri Temsilcisi98
Plastik Mamuller İmal İşçisi98
Mekanik Bakım Onarımcısı96
Çözgü Makinesi Yardımcı Elemanı (Cağlıkcı)95
Elektrik Teknisyeni95
Metal Mamuller Montaj İşçisi93
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Makine İle)90
Servis Komisi90
Konfeksiyon Ürünlerini Katlama/Paketleme İşçisi89
Beden İşçisi (İnşaat)88
Tır-Çekici Şoförü88
Dokuma Makineleri Operatörü / Dokumacı84
Örgü Makinası Operatörü80
Elektrik-Elektronik Teknisyeni77
Çaycı76
Mobilyacı74
Depo Sevkiyat Sorumlusu72
Overlok Makinesi Operatörü (Overlokçu)68
Ambalajcı (El İle)67
Makine Teknikeri66
Sevkiyat Görevlisi66
Bahçıvan64
CNC Freze Tezgahı Operatörü64
Çağrı Merkezi Elemanı64
Gıda Mühendisi63
Mobilya Montajcısı63
Kasap62
Ahşap Mobilya İmalat Ustası61
Büro İşçisi61
Marangoz61
Anketör60
Terzi60
Lojistik Elemanı59
Özel Güvenlik ve Koruma Meslek Elemanı59
Kamyon Şoförü58
Depo Görevlisi (Gıda)57
Mutfak Görevlisi56
Plastik Ekstrüzyon Makinesi Operatörü (Ekstrüder)56
Seyahat Servis Elemanı (Host/hostes/otobüs-Tren)56
Isıtma Ve Sıhhi Tesisatçı55
Kalite Kontrolcü-Tekstil55
Kompleci (Yuvarlak Örme Makinesi Operatörü)55
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)55
Elektrik Mühendisi53
İnşaat İşçisi53
Müşteri Hizmetleri Görevlisi/Asistanı53
Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)53
Teknik Servis Elemanı53
Tornacı (Torna Tezgahı Operatörü)53
Motosikletli Kurye51
Elektrik Teknikeri50
Mobilya Döşeme İşçisi49
Otomotiv Elektrikçisi49
Grafiker48
Teknik Ressam48
İplik Temizleme İşçisi47
Bilgisayar Mühendisi46
Depo İşçisi (Elleçleme)46
Gıda Teknikeri46
Makine Bakımcı45
Kurye44
Tornacı (Torna Tezgahı İşçisi)44
Fırıncı Ustası-Unlu Mamuller41
Reçmeci/Reçme Makinesi Operatörü41
Dış Ticaret Meslek Elemanı40
Diğer Lastik İmalat İşçileri40
Gemi Ön İmalat ve Montaj Elemanı40
NC/CNC Tezgah Operatörü40
Büro Yönetimi Ve Sekreterlik/Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanı39
Demir Doğramacı39
Konfeksiyon Kontrolörü39
Bilgisayarlı Makine (CNC Operatörü )38
Bilgisayarlı Muhasebe Elemanı38
Kimyager38
Et Ve Et Ürünleri İşlemecisi37
Plastik Doğramacı /PVC Doğrama-İmalat Ve Montajcısı37
İnşaat Teknolojisi Teknikeri36
Mermer İşçisi36
Beden işçisi (taşıma, yükleme-boşaltma)35
Dokuma Konfeksiyon Makineci35
Makine Montaj İşçisi35
Piliç Kesim ve İşleme Elemanı35
Elektro-Mekanik Montaj Ustası34
Yazılım Mühendisi34
Ziraat Mühendisi34
CNC Apkant Pres Tezgahı Operatörü33
Eksantrik Pres Tezgahı Operatörü33
Mobilya Döşeme Ustası33
Boyacı-Metal32
Elektrostatik Boya Operatörü32
Sıhhi Tesisatçı32
Endüstri Mühendisi31
Genel Alan Temizleme Görevlisi/Meydancı31
Bobin-Katlama-Büküm Makine Operatörü30
Güneş Enerji Sistemleri İmal Ustası30
Kalite Kontrolcüsü (Çelik Mutfak Eşyaları)30
Kesimci (Konfeksiyon)30
Sigorta Eksperi30
Veri Giriş Elemanı30
Kahve Ve Kakao Hazırlayıcısı (Barista)29
Makine Nakışçısı29
Otomotiv Kaporta Ustası29
Ahşap Mobilya İmalatçısı28
El Ve Makine Dikişçisi (Genel)28
Oto Yıkama Elemanı28
Beton Transmikser Operatörü27
Elektrik-Elektronik Mühendisi27
Güzellik Hizmetleri Elemanı/Estetisyen27
Çevre Mühendisi26
Fast Food Hazırlayıcısı-Hamburger, Tost, Sandviç Vb.26
Makine Teknolojisi Teknisyeni26
Robot Kaynak Operatörü26
Üniversal Torna Tezgahı Operatörü26
CNC Plazma Kesim Operatörü25
Motosiklet Sürücüsü25
Pres Tezgahı Operatörü (Kesim)25
Çocuk Gelişimi Meslek Elemanı24
Makastar-Tekstil24
Alüminyum Doğramacı23
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektronik Teknikeri23
İç Giyim Konfeksiyon Makineci23
İş Makineleri Operatörü23
Montajcı (Kurgucu)23
Oluklu Mukavva Kutu Üretim Elemanı23
Satış Görevlisi23
CNC Lazerle Kesme Operatörü22
Kalite Kontrolcü (Metal)22
Kauçuk Kalıp Presi Operatörü22
Medikal Maske İmal İşçisi22
Mobilya Cilacısı (Püskürtme İle) (Ağaç)22
Satış Danışmanı / Uzman Yardımcısı22
Ayakkabı İmalatçısı21
Balık Temizleme İşçisi21
Enjeksiyon Pres Döküm Makinesi Operatörü21
Kadın Giyim Modelist Yardımcısı21
Kimya Mühendisi21
Rehber Öğretmen (Psikolojik Danışman)21
Taşlama Tezgâh İşçisi21
Yazılım Geliştiricisi21
Dağıtım Elemanı (Gıda,İçecek)20
Halkla İlişkiler Görevlisi20
Hava Limanı Yolcu Hizmetleri Görevlisi20
Izgara Ustası20
Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı20
Okul Öncesi Öğretmeni20
Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı20
Vinç Operatörü20
Ebe19
Elektronik Teknisyeni19
Fason Takip Elemanı (Tekstil)19
Metal Sac İşleme İşçisi19
Mimar19
Plastik Enjeksiyon Kalıpçısı19
Ağaç Palet İmalatçısı18
Emlak Ve Emlak Yönetimi Meslek Elemanı/Emlak Danışmanı18
Hidrolik Apkant Pres Operatörü18
Kağıt İmal İşçisi18
Matbaa İşçisi18
Otomotiv Boya Ustası18
Soğutmacı Ve Havalandırmacı (İklimlendirme)18
Sosyal Medya Uzmanı18
Temizlik Görevlisi (Hastane)18
Yufka Ustası18
Bilgisayar Programcısı17
Çapakçı17
Dikiş Makinesi Operatörü-Kumaş17
İngilizce Öğretmeni17
İnsan Kaynakları Yönetimi Meslek Elemanı17
İş Güvenliği Uzmanı (Az Tehlikeli Sınıf-C)17
Yaş Boya Ustası/Operatörü17
Ahşap İskeletçi16
Bilgi İşlem Destek Elemanı16
Elektrik Ark Kaynakçısı (Makine İle)16
İthalat-İhracat Sorumlusu16
Makine Montajcısı16
Muhasebe Uzmanı16
Perakende Satış Elemanı (Gıda)16
Üretim Planlama Memuru16
Yüksek Gerilim Trafo Montaj İşçisi16
Acil Tıp Teknisyeni15
Ara Ütücü15
E-Ticaret Meslek Elemanı15
Grafik Tasarımcısı15
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Teknisyeni15
Kalite Kontrol Sorumlusu15
Kapıcı15
Özel Eğitim Öğretmeni15
Paketleme İşçisi (Gıda)15
Pide Ustası15
Sentetik Çuval İmal Makinesi Operatörü15
Son Ütücü15
Tesviyeci15
Asansör Montaj İşçisi14
Dış Lastik Tamircisi14
Diğer Sıhhi Tesisat İşçileri Ve Boru Tesisatçıları14
Elektronik Montörü (Genel)14
Muhasebe Yardımcı Elemanı14
Proses İşçisi14
Ram Makinesi Operatörü (Tekstil)14
Web Tasarımcısı14
Yan Forklift (Reachtruck) Operatörü14
Ayakçı (Tekstil)13
Bayan Kuaförü13
CNC Programcısı13
Dış Ticaret Uzmanı13
Doğal Gaz Kalorifer Ateşçisi13
Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Elle)13
Veteriner Hekim13
Ağaç Biçme Makinesi Operatörü (Hızarcı-Keresteci)12
Asansör Bakım ve Onarım Ustası12
Bekçi12
Borverk (Bohrwerk) Operatörü12
Buhar Kazanı Operatörü/Kazan Ateşçisi12
Dijital Baskı Operatörü (Tekstil)12
Direksiyon Eğitmeni12
Dökümcü (Metal)12
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi12
İç Mimar12
İnşaat Mühendisi12
Jet Boya Makinesi Operatörü12
Kapalı Depo Görevlisi12
Laborant Ve Veteriner Sağlık Teknikeri12
Makine Montaj ve Bakım Onarımcısı12
Mekatronik Mühendisi12
Otomotiv Elektromekanikeri/Otomotiv Diagnostik (Arıza Tespit Ve Giderme)12
Pazarlama Sorumlusu12
Plastik Vakum Ambalaj Makinesi /Termoform Makinesi Operatörü12
Pres Döküm Makinesi Operatörü12
Punta Kaynak Makinesi İşçisi12
Tele-Satış Elemanı12
Ahşap Boyama ve Vernikleme Elemanı11
Baskı Operatörü - Tekstil11
Destek Personeli (Yardımcı Hizmetler)11
Dökümcü11
İlik Düğmeci/İlik Düğme Otomatçı11
Kaynak Operatörü11
Modelist-Hazır Giyim11
Satın Alma Sorumlusu11
Sayaç Okuma Elemanı (Elektrik)11
Şekerleme İmal İşçisi (Elle)11
Tekstil Mühendisi11
Yumurta Paketleme İşçisi11
Ahşap Ambalaj İşçisi10
Birinci Basamak Tedavi Hizmeti Veren Paramedik10
Boya Renk Ayar Elemanı10
Çamaşırcı (Genel)10
Çözgü Operatörü10
Desinatör (Tekstil)10
Deterjan Üretim İşçisi10
Diğer Elektrik Teknisyenleri10
Diğer Elektrik Tesisatçıları10
Diğer Kimyasal İşlemciler Ve İlgili İşçiler10
Döner Ustası10
Elektronik Teknolojisi Teknikeri/Elektrik-Elektronik Teknikeri10
Gazbeton Kazan Otoklav Operatörü10
İlaçlamacı (Bitki Zararlıları ile Mücadele)10
İnşaat Teknolojisi Teknisyeni10
İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı10
Kepçe Operatörü10
Kozmetik Ürünleri Satış Elemanı10
Lehimci10
Manav10
Matematik Öğretmeni-Ortaöğretim10
Metal Doğramacı10
Metalurji Ve Malzeme Mühendisi10
Moda ve Tekstil Tasarımcısı10
Model Makineci (Dokuma, Hazır Giyim ve Ev Tekstili)10
Otomotiv Mekanikçisi10
Paçavra Açma Makinesi Operatörü (Şifanöz)10
Pres Makineleri Operatör Yardımcısı10
Satış Destek Personeli10
Soğutma Sistemleri Teknisyeni10
Unlu Mamüller Paketleme İşçisi10
Yemek Dağıtım Elemanı (Kepçeci)10
Çorap Örme Makinesi Operatörü9
Depo Görevlisi(Tamamlanmış Ürün)9
Diyetisyen (Beslenme Uzmanı)9
Fide Yetiştiricisi9
Geri Dönüşüm İşçisi9
İnsan Kaynakları Uzmanı9
İş Güvenliği Uzmanı (Tehlikeli Sınıf-B)9
Kimya Öğretmeni-Ortaöğretim9
Kimya Teknikeri9
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri9
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Teknikeri/ Otomasyon Teknikeri9
Kuruyemiş Paketleme İşçisi9
Ofset Baskı Operatörü9
Polyester İmal İşçisi9
Sigorta Acentesi Teknik Personeli9
Sigortacılık Meslek Elemanı9
Teknik Müdür9
Vardiya Amiri - İmalat9
Ahırcı (Hayvan Bakan Ve Ahırları Temizleyen) -Karma Çiftçilik (Bitkisel Üretim Ve Hayvan Yetiştiriciliği)8
Alçı Dekorasyoncu (Kartonpiyer)8
Arge Elemanı8
Asansör Bakım ve Onarım İşçisi8
Beton Santral Operatörü8
Bilet Satış Elemanı (Gişe/banko)8
Boyacı Ve Yüzey Hazırlamacı/Yapı Dekorasyoncusu8
Cilt Bakım Ve Güzellik Meslek Elemanı8
Çelik Kaynakçısı8
Çocuk Animatörü-Eğlence Hizmetleri8
Danışma Memuru8
Diğer Elektrikli Eşya Montajcıları Ve İlgili Elektrik İşçileri8
Diğer Sağlık Personeli8
Döviz Alım Satım Elemanı8
Elektronik Mühendisi (Genel)8
Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası8
Frezeci (Freze Tezgah İşçisi)8
Frezeci (Freze Tezgahı Operatörü)8
Hamal/Elle Taşıma8
Harita Teknikeri8
Hidrolik Pnömatikçi8
İmalat Mühendisi/Üretim Mühendisi8
Kamyonet Şoförü8
Kumaş Açıcı8
Metal Kesim İşçisi8
Metal Pres Makinesi Operatörü8
Operasyon Yöneticisi8
Reklam Tabelacı8
Satın Alma Görevlisi8
Serigrafi ve Tampon Baskı Operatörü / Serigraf8
Süthane/ Mandıra İşçisi8
Zımparacı (Tekstil)8
Ahşap Montaj Elemanı7
Bakım Onarım Mühendisi7
Bant Şefi (Tekstil)7
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı7
Bobin aktarma işçisi7
CNC Punch Makinesi Operatörü7
Depo Görevlisi (Hammadde)7
Diğer İmalat Ve İlgili İşçiler (Elle)7
Doğal Gaz Tesisatçısı7
Fizik Öğretmeni-Ortaöğretim7
Flekso Baskı Makinesi Operatörü/İşçisi7
Fotoğrafçı7
Güvenlik Görevlisi (Silahsız)7
Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Elemanı7
İzabeci7
Kargo Takip Görevlisi7
Konkasör Operatörü (Kırma-Eleme)7
Kuru Temizlemeci7
Laboratuvar Teknikeri7
Mağaza Müdürü7
Makam Şoförü7
Mobilya Döşeme Dikim İşçisi7
Mobilya Paketleme İşçisi7
Mobilya ve Dekorasyon Montaj İşçisi7
Muhasebe ve Finans Yönetimi Uzmanı/Yöneticisi7
NC/CNC Tezgah İşçisi7
Oto Cam Filmi Uygulama Ustası7
Otomotiv Servis Danışmanı7
Otomotiv Yedek Parça Danışmanı7
Pastacı Yardımcısı7
Sac Metal Kalıpçısı7
Satış Yönetimi / Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi Meslek Elemanı7
Su Ürünleri Mühendisi7
Şeker İmal İşçisi7
Tarih Öğretmeni-Ortaöğretim7
Tatlı Ustası (Baklava)7
Usta Yardımcısı7
Üretim ve Planlama Uzmanı7
Web Programcısı7
Açkı Ve Polisaj Tezgahı Operatörü-Metal İşçiliği6
Ahşap Kapı İmalatçısı6
Ahşap Kenar Bantlama Makinesi Operatörü6
Akaryakıt İstasyon Sorumlusu6
Balıkçılık Ve Avcılık İşçileri6
Biyoloji Öğretmeni-Ortaöğretim6
Boyama Makinesi Operatörü-Tekstil6
Büro Memuru (İdari İşler)6
CNC Tel Erezyon Tezgah Operatörü6
Çelik Kapı Montaj İşçisi6
Depocu (Giyim Üretim)6
Diğer Mobilya İşçileri6
Dijital Baskı Operatörü6
Diş Hekimi Asistanı/Yardımcısı6
Eczacı Kalfası6
Ekskavatör(Kazıma Ve Yükleme) Operatörü6
Elektrik malzemesi montaj işçisi6
Elektro-Mekanik Montajcısı6
Endüstriyel Mekanik Teknisyeni6
Fiberglasçı6
Filtre İmal İşçisi6
Gemi-Yat-Tekne Boyacısı6
Genel Alan Sorumlusu6
Giyotin Makas İşçisi6
Güvenlik Sistemleri Montaj ve Bakım Onarımcısı6
Hayvan Bakıcısı6
Helezon Yay Dizgi Makinesi Operatörü6
İlaç Üretim Operatörü6
İnşaat Boyacısı/Boyacı6
İşletme Elektrik Bakımcısı6
Kağıt Peçete Katlama Makinası Operatörü6
Laborant (Gıda)6
Lojistik Operasyon Sorumlusu6
Lojistik Uzmanı6
Maden Mühendisi6
Matbaa Ustası6
Mekanik Bakım Ve Onarımcısı (Motorlu Taşıtlar Hariç)6
Mekaniker-Fabrika Bakımı6
Oksi-Gaz Kaynakçısı6
Otomotiv Boya İşçisi6
Otomotiv Kaporta İşçisi6
Peyzaj Mimarı6
Plastik Enjeksiyon Sorumlusu6
Remayöz Makinesi Operatörü/Remayözcü (Düz Örme Hazır Giyim)6
Servis Şoförü (Okul)6
Sınıf Öğretmeni6
Sıvacı6
Üretim Müdürü (İmalat Sanayi)6
Üretim Şefi6
Vater Makinası Operatörü6
Zihinsel Engelliler Öğretmeni-Özel Eğitim6
Ahşap Doğrama İmalatçısı5
Akıllı Bina Otomasyon Sistemleri Bakım Onarımcısı5
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni5
Beton Pompa-Püskürtme Operatörü5
Bilet Satış Elemanı (Uçak)5
Bilgisayar Operatörü/Kullanıcısı5
Bilgisayar Teknik Servisçisi/Bilgisayar Donanım Teknisyeni5
Bilgisayar Teknisyeni5
Biyolog5
Biyomedikal Mühendisi5
Boyahane Tesis Takip İşçisi5
Börek Ustası5
Branda Pvc Kaplama İşçisi5
Büro Yönetimi Elemanı5
Cam Balkon Sistemleri Montajcısı5
Cam Levha Kesme Ve Koparma Makinesi Operatörü5
CNC Kayar Otomat Operatörü5
Coğrafya Öğretmeni-Ortaöğretim5
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Çocuk Evleri)5
Dalgıç (Balıkadam)5
Deri Eşya/Aksesuar İmal İşçisi5
Diyaliz Teknikeri5
Dizel Otomotiv Mekanikeri5
Elektrik Pano Mantajcısı (Nezaretçi-Ustabaşı)5
Elektronik Teknolojisi Teknikeri5
Emaye Pistole İşçisi5
Filit İşçisi (Haşere İlaçlama)5
Fizyoterapist5
Gözleme Ustası5
Güvenlik Sistemleri Satış Elemanı5
Hasta Kabul-Kayıt Görevlisi5
Hasta Refakatçisi5
Hekim-Pratisyen5
İdari İşler Uzmanı5
İnsan Kaynakları Uzmanı/Personel Uzmanı5
İstihsal Teknisyeni5
Kalite (Yönetim) Sistem Sorumlusu5
Kameraman5
Karma Bitki Ve Çiftlik Hayvanı İşçisi5
Karton Ve Mukavva Kutu İmal İşçisi (Makine İle)5
Kozmetik Sıvı Ürün Hazırlama İşçisi5
Krom Kaplama İşçisi (Elektroliz İle)5
Kürk Gerdirici/Çakımcı5
Lastik-Cant Montaj İşçisi5
LED Aydınlatma Ekipmanları Montajcısı5
Lokum Ustası5
Madenci (Genel)5
Mağaza Sorumlusu/şefi5
Makine Bakım Ustası5
Mali Müşavir5
Manikürcü-Pedikürcü5
Metal Kesimci (Şaloma)5
Metocu/Numaratör5
Modelist Yardımcısı(Tekstil)5
Open End Makinesi Operatörü5
Oto Lastiği Ve Jant Satış Elemanı5
Otobüs Kaptanı (Şoförü)5
Paketleme Makinesi Operatörü (Makarna)5
Panel Çatı Kaplamacısı5
Pazarlama Uzmanı5
Plastik Doğrama Montaj Elemanı5
Proje Danışmanı5
Proje Yazma Elemanı5
Protez Tırnak Uygulayıcısı5
Salça Ve İştah Açıcı Maddeler Hazırlama İşçisi5
Sandalye Monte İşçisi (Ağaç)5
Satın Alma Uzmanı5
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni5
Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı5
Sosyal Hizmetler Yardımcı Elemanı5
Tıbbi Dokümantasyoncu Ve Sekreter5
Transpalet Operatörü5
Türk Dili Ve Edebiyat Öğretmeni-Ortaöğretim5
Türkçe Öğretmeni5
Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri5
Web Programcılığı Teknisyeni5
Yazılım Destek Uzmanı5
Başka Yerde Sınıflandırılmamış Kaba İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar4
Bilgisayar Destekli Muhasebe Görevlisi4
Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri4
Bilgisayar İşletmeni (Operatörü)4
Biyomedikal Cihaz Teknikeri4
Biyosidal Ürün Uygulayıcısı4
Boya Üretim Operatörü4
CNC Cam İşleme Makinesi Operatörü4
Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç) (Makineyle)4
Diğer Elektronik Teknisyenleri4
Diğer Hemşireler4
Diğer Kauçuk Mamuller İmalat İşçileri4
Diğer Kaynakçılar Ve Pürmüzcüler4
Diğer Metal Döküm Kalıpçıları Ve Maça Yapıcıları4
Diğer Teknisyen Ve Teknikerler4
Eğitim Danışmanı4
Elektrik Pano Elemanı4
Elektrik Pano Montaj Ustası4
Elektrik Tesisat Ustası4
Elektrik Tesisatı Ve Pano Montörü Teknisyeni4
Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni4
Endüstriyel Bakım-Onarım Elektrikçisi4
Engelli Bakıcısı4
Erkek Berberi/Erkek Kuaförü4
Fen Bilgisi Öğretmeni-İlköğretim4
Genel Alan Temizleme ve Düzenleme Görevlisi / Meydancı (Otel)4
Halı Yıkama İşçisi4
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Teknikeri4
İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı4
Kadın Terzisi4
Kalıpçı-Pres4
Kalite Güvence Müdürü4
Kalite Kontrolörü-Kumaş4
Kalorifer Ateşçisi (Katı ve Sıvı Yakıt)4
Kapıcı-Kaloriferci4
Karoserci4
Katrak Makinesi Operatörü (Mermer)4
Kaynak Teknisyeni4
Kebap Ustası4
Kimya Teknisyeni4
Kumaş Boyacısı4
Kümes Bakım İşçisi4
Laborant (Tekstil)4
Lahmacun Ustası4
Mermer Blok Kesme Makinesi Operatörü4
Metal İşleri Teknikeri4
Metal Sac İşleme Ustası4
Meydancı - imalat4
Mobilya Tasarımcısı4
Montaj İşçisi (Havalı Tornavida)4
Muhasebe Yetkilisi4
Müşteri İlişkileri Yöneticisi (CRM)4
Nezaretçi ve Ustabaşı/Formen (İnşaat İşleri)4
Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı4
Oyun Geliştirme Uzmanı4
Örtü ve Minder Dikişçisi4
Paket Teslim Elemanı4
Planlama Mühendisi4
Planlama Şefi4
Pres Ustası4
Seramik İmal İşçisi4
Sosyal Hizmet Uzmanı (Sosyal Çalışmacı)4
Spreyci (Tekstil)4
Tatlı Ustası Yardımcısı4
Teknik Satış Temsilcisi4
Tekstil Teknikeri4
Temizlik işçisi (el ile - cadde, sokak, park vb.)4
Traktör Şoförü4
Usta Öğretici (Anaokulu)4
Üretim ve Planlama Mühendisi4
Ürün Dolum Makinesi Operatörü (Kozmetik)4
Yemekhane işçisi4
Zayıf Akım Tesisatçısı (Çağırma - Haberleşme - Güvenlik),4
Ambalajcı (Makine İle)3
Araç Muayene İstasyonu Teknisyeni3
Baskıcı (Suni Deri)3
Bilgisayar Bakım Ve Onarımcısı3
Bilgisayar Destekli Tasarım-İmalat Elemanı (Cad_cam)3
Bisküvi İmalat İşçisi3
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Servis Destek Elemanı3
CNC Taşlama Operatörü3
Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni3
Çelik Yapılandırmacı3
Çiftlik İşçisi (Genel)3
Çocuk Bakıcısı/Çocuk Bakım Elemanı3
Danışman (Müşavir)3
Değirmen İşçisi (Maden)3
Depo Görevlisi (Yarı Mamul)3
Deri Konfeksiyon Makinecisi3
Diğer Boyacılar (İnşaat Ve Bakım Hariç)3
Diğer Metal İşlemcileri3
Diğer Mobilyacılar Ve İlgili İşçiler3
Diğer Plastik Mamuller İmalat İşçileri3
Diğer Sağlık Personeli(İşyeri Hemşiresi)3
Dokuma Kumaş Desen Hazırlama Elemanı3
Dokuma Sorumlusu3
Ekmek Ustası3
Elektronik Haberleşme (Telekomünikasyon) teknikeri3
Evsel ve Endüstriyel Su Arıtma Cihazları İmal İşçisi3
Fabrika Satış Temsilcisi3
Ferforje Demir Ustası3
Fındık İşleme İşçisi3
Gıda Teknolojisi Teknisyeni3
Güvenlik Görevlisi (Hastane)3
Güvenlik Sistemleri Teknisyeni3
Harita Mühendisi3
Hastane Hizmetlisi3
Hırdavat Malzemeleri Satış Elemanı3
İlaç Tanıtım-Satış Mümessili (Reprezantı)3
İmal İşçisi3
İş Güvenliği Uzmanı (Çok Tehlikeli Sınıf-A)3
İşletmeci3
Kablo Montaj İşçisi3
Kadın Hastalıkları Ve Doğum Uzmanı3
Kalıp Bağlama Ve Ayar İşçisi3
Kalite Kontrol İşçisi (Cam)3
Kalite Kontrolcü (Plastik)3
Kalite Yönetim Sistemi Denetçisi3
Kepenk Montaj İşçisi3
Kimya Laboratuvarı Görevlisi3
Konik Çözgü Makinesi Operatörü3
Kumaş Kesme Makinesi İşçisi3
Kurtarıcı Araç Şoförü3
Laminasyon Makinesi Operatörü3
Lehim Bandı İşçisi3
Mekatronik Teknikeri3
Metal Şerit Testere Tezgahı Operatörü3
Metal Testere Tezgahı Operatörü3
Mis Sabun Üretim İşçisi3
Mobilya ve Dekorasyon Montaj Ustası3
Motosiklet Bakım Onarımcısı3
Muhasebe Şefi3
Müdür Yardımcısı3
Müzik Öğretmeni-Ortaöğretim3
Numune Takip İşçisi3
Odyolog3
Odyometri Sağlık Teknikeri3
Oto Döşemecisi3
Oto Kuaför Elemanı3
Oto Lpg Bakım Ve Onarımcısı3
Otomotiv Montaj İşçisi3
Otomotiv Yedek Parça Yöneticisi3
Perde Ve Jaluzi Montaj Ustası3
Peyzaj Teknikeri3
Pizza Ustası3
Plastik İşlemeci3
Prefabrik Yapı Montaj İşçisi3
Sanforcu3
Satış Pazarlama Şefi3
Sterilizasyon Görevlisi3
Su Taşıyıcı3
Su ve Maden Suyu Üretim Elemanı3
Şardon Makinesi Operatörü3
Şenör3
Tarak Makinesi Operatörü-Tekstil3
Torba Ve Çuval Dikme Makinesi İşçisi3
Torna Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)3
TV Anten - Uydu Sistemleri Montaj ve Servis Elemanı3
Üniversal Freze Tezgâhı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)3
Vardiya Amiri (Genel)3
Veteriner Sağlık Teknisyeni3
Yatar Daire Testere Makinesi Operatörü3
Yazılım ve Veri Tabanı Uzmanı3
Yeminli Mali Müşavir3
Yıpratmacı (Tekstil)3
Yönetici-Gayrimenkul İşleri3
Yurt Yönetim Memuru3
Yükleyici (Loder) Operatörü3
Yüzdürme İşletme Operatörü-Maden3
Zımpara Makinesi Operatörü (Ağaç)3
Ziraat Teknikeri3
Ağ Veri Tabanı Yöneticisi2
Ağaç Oymacısı/Ahşap Oymacısı2
Ahşap Doğrama CNC Makinesi Operatörü2
Ahşap Kaplama Pres Operatörü2
Akaryakıt ve Otogaz İkmal ve Dolum Elemanı2
Alüminyum Kaynakçısı2
Ambalajlama işçisi (el ile)2
Ark Kaynakçısı2
Asfalt Plenti Operatörü2
Aşçıbaşı2
Bagaj Taşıyıcısı (Bellboy)2
Bankacılık Ve Sigortacılık Meslek Elemanı2
Baskı Operatörü - Tekstil (Nezaretçi/Ustabaşı)2
Beko Loder (Kazıcı - Yükleyici) Operatörü2
Bilgi İşlem Destek Sorumlusu2
Bilgisayar Yazılım Teknisyeni2
Bilgisayarlı Makine İmalatı / Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC / Nümerik Kontrollü Makineler (CNC) Teknisyeni2
Bilgisayarlı Nümerik Kontrol (CNC) Teknisyeni2
Boru Kaynakçısı2
Brode Makinesi Operatörü/Brodeci2
Büro Makineleri Teknik Servis Teknisyeni2
CNC Dalma Erozyon Tezgah Operatörü2
CNC Sünger Kesim Makinesi Operatörü2
Çanta İmalatçısı ve Saraciyeci2
Çaycı - büro, otel ve diğer işyerlerinde2
Çiftlik Nezaretçisi (Kahya)2
Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Özel Eğitim Kurumları/Rehberlik ve Araştırma Merkezleri)2
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elemanı2
Çocuk Giyim Modelisti2
Çoklu Delik Makinesi Operatörü (Ahşap-Mobilya)2
Deri Teknolojisi Teknikeri2
Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Elemanı2
Diğer Elektronik Mühendisleri2
Diğer Fırıncılar, Pastacılar Ve Şekerleme İmalat İşçileri2
Diğer Fidanlık İşçileri Ve Bahçıvanlar2
Diğer İplik İşçileri Ve Sarıcıları2
Diğer Makine Mühendisleri2
Diğer Makine Teknisyenleri2
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni-Ortaöğretim2
Dokuma Makineleri Operatörü ve Ayarcısı2
Dokuma Operatörü/Teknisyeni2
Döşemeci (Gemi)2
Ebatlama Makinesi Operatörü (Ahşap)2
Ebe-Hemşire2
Eczacı2
Eczane İşçisi2
Elektrik Öğretmeni2
Elektrik Ve Elektronik Araçlar Kalite Kontrolcüsü2
Elektrikli Cihaz Teknikeri(Ev Cihazları Teknikeri)2
Endüstriyel Bakım Onarım Teknisyeni/Endüstriyel Elektronik Teknisyeni2
Endüstriyel Cam İşleme Elemanı2
Endüstriyel Kalıpçı/Kalıp Tasarımcısı ve İmalatçısı2
Endüstriyel Yuvarlak Örme Operatörü2
Evde Çocuk Bakım Elemanı2
Fiber Optik Data ve Uydu Sistemleri Tesisatçısı2
Finansman Sorumlusu2
Finansman Yöneticisi2
Fizyoterapi Teknikeri2
Folyo Uygulamacısı2
Formacı ( Çorap)2
Granül İmal İşçisi2
Halı Dokuyucu-Otomatik Tezgah2
Hasta Danışmanı2
Havuz Görevlisi2
Hırdavatçı2
Isıcam İmal İşçisi2
İç Lastik Tamircisi-Motorlu Taşıtlar2
İdari İşler Müdürü2
İkram Hizmetleri (Yiyecek İçecek İşletmeciliği) Meslek Elemanı2
İmalat ve Kalite Sorumlusu (Metal)2
İnsan Kaynakları Müdürü/Yöneticisi2
İnşaat Ustası2
İnşaat Bekçisi2
İnşaat Elemanları Kalıpçısı (Elle)2
İş Sağlığı ve Güvenliği Kontrolörü2
İşletme Elektrik Bakım Ustası2
Kablo Gruplama İşçisi2
Kahvaltı Hazırlama Elemanı2
Kapı Montaj İşçisi2
Kapı/Kantar Görevlisi2
Kapitone Makinesi Operatörü ve Sorumlusu2
Kaşar Peyniri İmalat Ustası2
Kazan Operatörü (Kağıt Hamuru)2
Klima İmalat ve Montaj Elemanı2
Klima Sistemleri Teknisyeni2
Konserve Üretim Elemanı2
Koordinatör-Depolama, İletişim Ve Ulaştırma2
Kumaş Paketleme İşçisi2
Kumlama Makinesi Operatörü2
Kuruyemişçi2
Lojistik Meslek Elemanı2
Lojistik Operasyon Elemanı2
Makine Mühendisi (Arge/aerodinamik)2
Market Müdürü2
Mekaniker (Kompresör)2
Mekaniker (Pedallı Araçlar)2
Mensucat Yakma Makinesi İşçisi (Kumaş)2
Mermer Ebatlandırma İşçisi2
Mermer Seleksiyon İşçisi2
Metal Hadde Çekicisi (Sıcak Hadde)2
Metal Kaplamacı2
Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü2
Metal Şekillendirici (Elle)2
Minibüs Şoförü2
Mobilya Döşemecisi (Nezaretçi Ustabaşı)2
Mobilya Ve Dekorasyon Teknikeri2
Müşteri Hizmetleri Satış ve Hizmet Yetkilisi2
Numune Kalıp Sorumlusu (Tekstil)2
Oluklu Mukavva Levha Üretim Elemanı2
Organizasyon Sorumlusu2
Otel Müdürü2
Oto Camcısı2
Otomotiv Boya Onarımcısı2
Otomotiv Lastik Satış Servis ve Onarımcısı2
Otopark Görevlisi/Vale2
Örme Desen Programcısı2
Perde İmal İşçisi2
Pişmaniye İmalat İşçisi2
Porselen Ve Seramik Eşyası İmal İşçisi2
Prodüksiyon Amir Yardımcısı2
Proje Satış Sorumlusu2
RAM Makinesi Operatörü Yardımcısı (Ram Arkacı)2
Refrakter Ustası2
Resim-İş Öğretmeni-Ortaöğretim2
Rotasyon Baskı Makinesi Operatörü (Raklist)2
Satış Müdürü2
Sigorta Satış Temsilcisi-Sağlık, Hayat2
Soğuk Mezeci2
Sosyal Hizmet Uzmanı2
Sosyolog2
Sürekli Döküm İşçisi2
Sürekli Döküm Ustası2
Süt Ve Süt Ürünleri İşlemecisi2
Süt Ve Ürünleri Teknikeri2
Şantiye Şefi-İnşaat2
Şube Müdürü2
Taksi Şoförü2
Tasarım Ve Basın-Yayımcılık Teknikeri2
Tekstil Baskı Teknikeri2
Tekstil Bitim İşleri Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)2
Telefon Santral Operatörü2
Temel Metal Şekillendirme Elemanı2
Tıbbi Görüntüleme Teknikeri/Radyoloji Teknikeri2
Traktör Bakım Onarımcısı2
Trikotajcı/Endüstriyel Örmeci2
Tuğla İmal İşçisi2
Usta Öğretici (Ön Düzen Ayarcılığı Ve Lastikçilik)2
Ustabaşı/Postabaşı/Formen/Atölye Sorumlusu2
Web Sitesi Yöneticisi2
Yaş Kumaş Açma Makinesi Operatörü2
Yelken, Çadır Ve Tente İşçisi2
Ziraat Mühendisi (Bitki Koruma)2
Ziraat Mühendisi (Tarım Ekonomisi)2
Ziraat Mühendisi (Toprak Bilimi ve Bitki Besleme )2
Açık Hava Depo Görevlisi1
Ağız ve Diş Sağlığı Teknisyeni1
Ahşap Tornacısı1
Alçı Levha Uygulayıcısı1
Almanca Öğretmeni1
Alüminyum imalat işçisi1
Ambulans Sürücüsü1
Ameliyathane Hizmetleri Teknikeri1
Anestezi Teknikeri1
Antrenör1
Araç Filo Sorumlusu1
Atıksu Arıtma Operatörü1
Avukat1
Balata İmal İşçisi1
Baskıcı (Kontrplak)1
Baz İstasyonu Montaj Elemanı1
Beton Laboratuvar Test Elemanı1
Beton Parke Üretim Makinası Operatörü1
Bıçkı Makinesi Operatörü (Bıçkıcı)1
Bilgi Güvenlik Denetmeni1
Bilgi Teknoloji Danışmanı1
Bilgi Teknolojileri (BT) Müdürü1
Bilgi Ve Belge Yöneticisi1
Bilgisayar Destekli Grafik Tasarım Operatörü1
Bilgisayar Öğretmeni-Ortaöğretim1
Bilgisayar Teknolojisi Teknikeri1
Bilişim Personeli1
Bilişim Teknolojileri Öğretmeni1
Bireysel Emeklilik Aracısı1
Bireysel ve Ticari Klima Sistemleri Montajcısı1
Bitkisel Yağ Üretim Operatörü1
Biyoloji Laboratuvar Teknisyeni1
Biyoteknolog ve Moleküler Biyolog1
Bobin Paketleme İşçisi1
Bobinaj Sarma İşçisi (Elle)-Elektrik1
Boru Konikleştirme Makinesi İşçisi1
Boya dolum ve ambalajlama işçisi1
Bölge Müdürü1
BT Çözümleri Uzmanı1
BT İş Analisti1
Büro Memuru (Dış Ticaret)1
Cam Ve Cam Eşya Rodajcısı1
CCTV Operatörü1
Cer Makinesi Operatörü-Tekstil1
Ciltçi ( Mücellit )1
CNC Router Operatörü1
Çay Servis Elemanı (Askıcı)1
Çelik Kapı Boya İşçisi1
Çelikhane İşçisi1
Çevre Sağlığı Teknikeri / Çevre Teknikeri1
Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Büyükbaş Hayvan)1
Çoban/Sürü Yönetim Elemanı (Küçükbaş Hayvan)1
Çocuk Bakım Elemanı (Özel Eğitim Gerektiren Bireyler)1
Çocuk Bezi Makinesi Operatörü1
Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Öğretmeni1
Dağıtıcı (Posta Dağıtım Hizmetleri)1
Dekoratif Ahşap Süslemeci1
Dekoratif El Sanatları Üretim Elemanı1
Demir Doğramacı (Mobilya)1
Deri İşçisi1
Deri-Finisajcı1
Diğer Baskıcılar1
Diğer Değirmen İşçileri (Hububat, Baklagil Ve İlgili Ürünler)1
Diğer Diyetisyenler Ve Halk Sağlığı Gıda Uzmanları1
Diğer Elektronik Montörleri1
Diğer Erkek Terzileri Kadın Terzileri Ve Giyecek Dikicileri1
Diğer Garsonlar, Barmenler Ve İlgili İşçiler1
Diğer İnşaat Boyacıları1
Diğer İnşaat Teknisyenleri1
Diğer Kasaplar Ve Et Hazırlama İşçileri1
Diğer Motorlu Araç Tamirci Makinistleri1
Diğer Muhasebeciler1
Diğer Polisajcılar Ve Alet Bileyicileri (Elle)1
Diğer Sağlık Personeli(Sağlık Memuru)1
Diğer Veterinerlerle İlgili Personel1
Dikim İşçisi (Bahçecilik)1
Diş Hekimi Sekreteri1
Diş Protez Teknisyeni1
Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı1
Doğal Gaz Tesisat Teknisyeni1
Doğal Gaz ve Tesisat Teknikeri1
Doğal Taşları İşleme Ustası1
Dokuma Makineleri Bakım-Onarımcısı1
Dokümantasyon Ve Enformasyon Elemanı1
Döküm Modelcisi1
Döküm Ocakçısı1
Döner Kepçeli Ekskavatör Operatörü1
Döşeme Ve Duvar Kaplamacısı1
Duşakabin Montajcısı1
Düğme İmal İşçisi1
Eczane Hizmetleri Teknikeri1
El İlanı, Broşür Dağıtıcısı1
El Ve Makine Nakışçısı1
Elektrik Tesisat Proje Çizim Elemanı1
Elektronörofizyoloji Teknikeri1
Endüstriyel Kalıp Teknisyeni1
Endüstriyel Mutfak Ürünleri İmal İşçisi1
Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Öğretmeni1
Endüstriyel Tasarım Mühendisi1
Et Kavurma İşçisi1
Etiketçi (Makineyle)1
Ev Tipi Klima Sistemleri Teknik Elemanı1
Ev Tipi Sofralık Zeytin İşlemecisi1
Fatura Ve Hesap Tahsilatçısı1
Felsefe Grubu Öğretmeni-Ortaöğretim1
Fiksaj İşçisi1
Finans Hizmetleri Elemanı1
Finisörcü (iplik)1
Fizik Laboratuvarı Sorumlusu1
Fizik Mühendisi1
Fizik Tedavi Teknikeri1
Flap Operatörü (Zımpara)1
Flekso Baskı Makinesi Operatörü/Ustası1
Fotoğraf ve video çekimcisi1
Fotokopi Makinesi Satış Elemanı1
Gayrimenkul Değerleme Uzmanı1
Gayrimenkul Planlamacısı1
Gaz ve Tesisat Teknikeri (Sıhhi Tesisat Ve Doğalgaz Teknikeri )1
Gazete Dağıtıcısı1
Gıda Kontrol Teknisyeni/Gıda Teknolojisi Teknisyeni1
Gıda Laboratuvar Elemanı1
Giysi Tadilatçısı1
Gözlükçü-Optik1
Grafik Öğretmeni1
Grafik ve Animasyon Tabanlı Web Sayfası Hazırlayıcısı1
Gümüş Kaynakçısı (Elle)1
Güneş Isıl Sistem Personeli/Güneş Enerjisi Sistemleri Montajcısı1
Güvenlik Amiri/Sorumlusu1
Güvenlik Görevlisi (Silahlı)1
Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Elemanı1
Haber Editörü1
Hadde Ustası1
Halat Kasar İşçisi1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Elemanı/Uzmanı1
Havuz Suyu Operatörü1
Hazır Giyim Kalıpçısı1
Hemodiyaliz Hemşiresi1
Hemodiyaliz Teknisyeni1
Hızlı Çoklu Kesim (Bobst) Operatörü1
Hidrolik Makas Tezgahı Operatörü (Metal Levha)1
Isıl İşlem İşçisi1
Isıl İşlem Teknisyeni1
Isıl İşlem Ustası1
Isıtıcı ve Pişirici Cihazlar Üretim Operatörü1
Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisatçısı1
İç Denetçi (Özel Sektör)1
İç Giyim Modelisti1
İdari Büro Görevlisi1
İdari Destek Görevlisi1
İdari İşler Şefi1
İlköğretim Matematik Öğretmeni1
İnsan Kaynakları Müdür Yardımcısı1
İş Geliştirme Uzmanı1
İş Güvenliği ve İş Sağlığı Saha Elemanı1
İş Makineleri Elektrik-Elektronik Sistemler Bakım Ve Onarımcısı1
İşbağcı (Düğümcü)1
İşletme Müdür Yardımcısı1
Jeneratör Tamircisi1
Jeoloji Mühendisi1
Kablo İzolasyon Elemanı1
Kadın Plaj Giysileri Dikim Elemanı1
Kaldırma, Taşıma Raylı Sistem Tavan Vinç Operatörü1
Kalıpçılık Teknikeri1
Kalorifer Tesisatçısı1
Kara Tankeri Operatörü (Tehlikeli Madde Taşımacılığı)1
Karton Pres Operatörü1
Kat Hizmetleri Müdür Yardımcısı (Assistant Housekeeper)1
Kat Şefi ( Floor Supervisior)1
Kauçuk Mamuller Montaj İşçisi1
Kauçuk Yoğurucu1
Kaynak Mühendisi1
Kaynak Teknikeri1
Kendi Yürür Özel Tarım Makineleri Bakım Ve Onarımcısı1
Kırtasiyeci1
Klinik Destek Elemanı (Hastane)1
Klinik Psikolog1
Kokoreç Ustası1
Kompozit Ürün Üretim Elemanı (Elyaf Sarma ve Savurma Döküm)1
Konfeksiyon Modelisti1
Kuaför1
Kuyumcu-Altın ve Gümüş İşleme1
Laborant (Çimento/X-RAY Operatörü)1
Laborant-Boya1
Lastik Üretim Operatörü (Motorlu Taşıtlar)1
Lazer Kesimci ( Tekstil )1
Liman işçisi1
Liman Operasyon Elemanı (Puantör)1
Maden Paketleme İşçisi (Kalsit)1
Maliyet Analiz Uzmanı1
Maliyet Kontrolörü (Cost Control)1
Mantı Ustası1
Masaj Uygulayıcısı/Masöz1
Matbaa Öğretmeni1
Medya Ve Görsel Sanatlar Uzmanı1
Mekatronik Bakım Onarımcısı1
Mekatronik Öğretmeni1
Mekatronik Teknisyeni1
Mermer Silim İşçisi1
Mermerit Döküm İşçisi1
Metal Ekstrüzyon Kalıpçısı1
Metal İşleri Teknisyeni1
Metal Kesme Operatörü1
Metal Levha İşçisi1
Metal Yüzey Temizleyici1
Mobilya Döşeme Kesim İşçisi1
Mobilya İskeleti ve Döşeme/Mobilya Döşeme Teknisyeni1
Mobilya ve Dekorasyon Teknisyeni1
Moda Tasarımcısı1
Moleküler Biyoloji Ve Genetikçi (Moleküler Biyolog)1
Motor Test Teknisyeni1
Motorlu Kara Taşıtları Eksperi1
Muhasebe Görevlisi (Otel)1
Muhasebe Müdürü1
Muhasebe ve Finansman Müdürü1
Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları Meslek Elemanı1
Müdür (Anaokulu)1
Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kimyasal Ve İlgili Maddelerin İşlenmesi)1
Numune Alma Elemanı1
Oda Görevlisi-Turizm1
Okul Müdürü1
Operasyon Elemanı (Turizm)1
Orman Endüstri Mühendisi1
Orman Mühendisi1
Oto Aksesuarları Satış Elemanı1
Oto Koltuk Kılıf Dikim Elemanı1
Oto Yıkama Elemanı (Otomatik Makina)1
Otobüs/Kamyon Bakım Onarımcısı1
Otomasyon Sistemleri Destek Elemanı1
Otomasyon Sistemleri Programcısı1
Otomasyon Sistemleri Teknisyeni1
Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası1
Oyun Parkı Görevlisi1
Öğütme Tesisi Operatörü-Madencilik1
Ön Büro Şefi (Otel)1
Örme Operatörü (Nezaretçi/Ustabaşı)1
Örme Şefi1
Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı1
Parfümeri Satış Elemanı1
Pastacı Çırağı1
Pastalcı1
Pazarcı1
Pazarlamacı (Kuruyemiş)1
Pelet Presleme Makinesi Operatörü (Hayvan Yemi)1
Petrokimya Üretim Elemanı1
Pilates Eğitmeni1
Plastik Boru Tesisatçısı1
Plastik Kalıp Makinesi Operatörü (Presle)1
Plastik Kalıp Teknisyeni1
Plastik Şişirme Film Üretim Operatörü (Ekstrüzyon)1
Pleksi CNC Kesim Makinesi Operatörü1
Podiatrist/podolog1
Poliüretan Makinesi Operatörü1
Proje Yöneticisi1
Psikolog1
Puantör1
Radial Matkap Tezgahı Ayarcı-Operatörü (Metal İşçiliği)1
Radyoloji Teknisyeni-Radyodiagnostik1
Raportör1
Resim / Grafik Öğreticisi1
Restoran Kaptanı1
Restoran Müdürü1
Restoran Yöneticisi1
Risk Yönetim Uzmanı (Banka)1
Sabit Kompresör Operatörü1
Sac ve Metal Mobilyacı1
Sağlık Memuru1
Sağlık Teknikeri (Evde Hasta Bakımı)1
Salatacı (Salata Ustası)1
Satın Alma Yöneticisi/Müdürü1
Satış Müdürü/Yöneticisi1
Satış Sonrası Hizmet Personeli1
Satış Temsilcisi (Endüstriyel Ürünler)1
Satış Temsilcisi (Medikal ve Eczacılık Ürünleri)1
Sentetik Elyaf İmal İşçisi1
Servis Büro Elemanı (Otomotiv)1
Servis Elemanı (Garson) Yardımcısı1
Ses Yayın Cihazları Operatörü1
Sıcak Demirci1
Sıcak Mutfak Aşçısı1
Sigorta Memuru1
Silindir Makinesi Metal Eğme Bükme Tezgahı Operatörü1
Soğuk Demirci1
Soğuk Mutfak Aşçısı1
Soğutucu Ev Aletleri ve Klimalar Bakım Onarımcısı1
Sondaj Operatörü/Sondör1
Sosyal Bilgiler Öğretmeni (İlköğretim)1
Sosyal Bilgiler Öğretmeni-Ortaöğretim1
Sosyal Hizmetler ve Danışmanlık Meslek Elemanı1
Stajyer (Öğrenci)1
Stilist1
Su Ürünleri İşlemecisi1
Sucuk Bağlama İşçisi1
Sulama Sistemleri Montaj İşçisi1
Sunta Kesme İşçisi1
Şarap İmal İşçisi1
Tarım İşçisi (Tarla Ürünleri)1
Taşlama Tezgâh Ustası1
Taşlama ve Alet Bilemecisi1
Tatlı Ustası (Künefe)1
Tavuk döner ustası1
Tekne Onarım İşçisi1
Teknik Yönetmen (Televizyon)1
Tekstil Tasarımcısı1
Tekstil Terbiye İşçisi1
Tel Çekme İşçisi (Elle)1
Tel Çekme İşçisi (Makine İle)1
Tel Örgü (Çit) İmal İşçisi1
Tesis Yöneticisi1
Tezgah Ayar İşçisi1
Tıbbi Araçlar Satış Elemanı1
Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Sorumlu Müdürü1
Tifdruk Baskı Operatörü1
Topoğraf1
Toz Altı Kaynak Operatörü1
Turizm Danışma Elemanı1
Un İmal Ustası1
Usta Öğretici (Diğer)1
Usta Öğretici (Mermercilik Ve Süsleme Taşçılığı)1
Usta Öğretici (Otomotiv Boyacılığı)1
Uzay Mühendisi1
Uzman Yardımcısı (Genel)1
Üretim Müdürü (Tekstil)1
Üretim Müdürü(Maden)1
Üstün Zekalılar Öğretmeni1
Vardiya Amiri(Maden)1
Varyant (Baskı Boya Mutfağı)1
Varyant Elemanı (Tekstil)1
Veri Tabanı Mimarı1
Veteriner Yardımcısı1
Web ve Çoklu Ortam Geliştiricisi ve Sorumlusu1
Yapı Yalıtımcısı1
Yaşlı Bakım Teknisyeni1
Yat Kaptanı1
Yazılım Satış Uzmanı1
Yazılım Test Edicisi1
Yıkama Makinesi İşçisi (Tekstil)1
Yoğun Bakım Hemşiresi1
Yüzey (Asfalt-Beton) Kazıma Makinesi Operatörü1
Yüzey Boyama Elemanı1
Zeytinyağı Üretim Elemanı1
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Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru (takvim.com.tr) olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.
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