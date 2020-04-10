Bu sene EGM'ye polis ve bekçi alımı var mı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polis ve bekçi alımına dair yeni açıklamalar geldi. Bakan Soylu, canlı yayında yeni polis ve bekçi alımı olacak mı sorusuna cevap verdi. Bakan Soylu: "Bu dönemde almak istesek de alamayız. Çünkü polisimizi eğitimle alıyoruz. Şu anda eğitim verme kabiliyetine sahip değiliz. Ama şunu ifade edeyim. Türkiye 'de bazı kamu sektörlerinde elbetteki izin var. Adalet mekanizması dahil olmak üzere. Ama polis teşkilatımız, jandarma teşkilatımız sahil güvenliğimiz, göç teşkilatımız, aynı zamanda AFAD ekipleri mesaisinin başında. Ve burada izin de söz konusu değil.
Süleyman Soylu'dan polis ve bekçi alımı açıklaması.
Star Tv'de Nazlı Çelik 'in konuğu olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu polis alımları hakkında dikkat çeken açıklamada bulundu.
"Yeni polis ya da bekçi alımı söz konusu mu? İş yükü ve alanı da genişledi"
Bakan Soylu soruyu şu şekilde yanıtladı:
"Bu dönemde almak istesek de alamayız. Çünkü polisimizi eğitimle alıyoruz. Şu anda eğitim verme kabiliyetine sahip değiliz. Ama şunu ifade edeyim. Türkiye 'de bazı kamu sektörlerinde elbetteki izin var. Adalet mekanizması dahil olmak üzere. Ama polis teşkilatımız, jandarma teşkilatımız sahil güvenliğimiz, göç teşkilatımız, aynı zamanda AFAD ekipleri mesaisinin başında. Ve burada izin de söz konusu değil.
Burada başta polis teşkilatımız olmak üzere tüm Türkiye 'deki kamu çalışanlarını minnet ve şükranla selamlıyorum. Allah onlardan razı olsun. Zor zamanların insanları olduklarını bir kez daha gösterdiler. Sadece asayiş ve huzurun temini açısından , terörle mücadele açısından, siber suçlarla mücadele açısından, özellikle zor dönemleri istismar edenlerle mücadele ediyorlar.
Türk polisinin asaletini ve Türk polisinin karakterini en güzel şekilde bir tarih olarak yazıyorlar. Bu teşkilatın içerisinde şehit olanların yüzünü ak ediyorlar. Bir taraftan gazi arkadaşlarının yuzünü ak ediyorlar. "
POLİS VE BEKÇİ ALIMI
Bakan Soylu'nun açıklamasına bakacak olursak kısa vadede bir polis ve bekçi alımı beklenmiyor. Koronavirüs salgını geçtikten sonra polis ve bekçi alımlarının yapılması gündeme gelecek.
2020 Polis Alımı Şartları Nelerdir?
Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.
(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)
26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;
Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,
Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav başvuru dilekçesinin ilgili bölümüne aday kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)
Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.
Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.
BEKÇİLİK
Bekçilik, vatandaşın gece olunca mal ve can güvenliğinden sorumlu, İçişleri Bakanlığına bağlı, Emniyetin kolluk kuvvetleri birimlerinden biridir. Eskiden İstanbul sokaklarının gece güvenliği bekçiler tarafından sağlanırmış, 2017 senesi itibariyle büyük şehirlerde bekçilik mesleği hayata geri döndü. Mahalle ve caddelerde gecenin kartalları olan bekçilerimiz vatandaşın uykusunda güvenliğini sağlamakla şehirlerimizin refah seviyesini artırmışlardır.
BEKÇİ ALIMLARI NASIL OLUR?
Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde, görevlendirilmek üzere İçişleri Bakanlığının bekçi alımı duyurusu ile birlikte 772 sayılı çarşı ve mahalle bekçisi kanunu çerçevesinde Bekçi alımları yapılır. Bekçilik alımı ilanı, resmi gazetede yayınlandığı gibi ilk olarak yazılı sınav olacak ve daha sonra sözlü sınav ile beraber spor mülakatı gerçekleşecektir. Bekçilik alımı ilanları Polis Akademisi sitesinden ilan olunur.
Bekçilik için İçişleri bakanlığının Polis Akademisi sitesinde alım ilanı geldiğinde kılavuzda belirtilen şartları taşıyan adaylar e devlet şifreleri ile ön başvuru yaparlar. Ön başvurusunu yapan adaylar pilot şehirlerde yazılı mülakat sınavına tabi tutulurlar.
Yazılı sınavın baraj puanı 50 , adaylara 100 soru yöneltilecek ve en az 50 doğru yapması istenecek. Puanlama doğru başına 1 puan olarak hesaplanacak. 50 ve üstü puan alan adaylar fiziki yeterlilik testine girmeye hak kazanacaklar.
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