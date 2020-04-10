Burada başta polis teşkilatımız olmak üzere tüm Türkiye 'deki kamu çalışanlarını minnet ve şükranla selamlıyorum. Allah onlardan razı olsun. Zor zamanların insanları olduklarını bir kez daha gösterdiler. Sadece asayiş ve huzurun temini açısından , terörle mücadele açısından, siber suçlarla mücadele açısından, özellikle zor dönemleri istismar edenlerle mücadele ediyorlar.

Türk polisinin asaletini ve Türk polisinin karakterini en güzel şekilde bir tarih olarak yazıyorlar. Bu teşkilatın içerisinde şehit olanların yüzünü ak ediyorlar. Bir taraftan gazi arkadaşlarının yuzünü ak ediyorlar. "

POLİS VE BEKÇİ ALIMI

Bakan Soylu'nun açıklamasına bakacak olursak kısa vadede bir polis ve bekçi alımı beklenmiyor. Koronavirüs salgını geçtikten sonra polis ve bekçi alımlarının yapılması gündeme gelecek.

2020 Polis Alımı Şartları Nelerdir?

Polis Okullarına alınacak erkek öğrencilerin en az 167 cm, bayan öğrencilerin en az 162 cm boy uzunluğu olacaktır.

(Polis Okullarına alınacak erkek ve bayan öğrencilerin 18.00-27.00 aralığında Beden Kitle İndeksi olacaktır.)

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,