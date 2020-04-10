İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?

İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.

Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru (takvim.com.tr) olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.

İŞKUR internet şubesine giriş yaparak kayıt olmak için TIKLAYINIZ.

İŞKUR Kayıt Süresi Ne Kadar Geçerlidir? Vatandaşların Kayıt Yenilemesi Gerekir Mi?

Kayıtların aktif olarak işlemde kalma süresi, son işlem tarihinden itibaren on iki aydır. Kayıtları işlemden kaldırılan iş arayanlar internet üzerinden Kurum portalına giriş yaparak "İş Arama/Kayıt Durumu" menüsünden kaydını aktif duruma getirebilirler veya İŞKUR İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen, telefon, faks, e-mail vb. iletişim araçlarıyla müracaat etmeleri halinde kayıtları yetkili Kurum personelince müracaat tarihinden itibaren aktif duruma getirilir. Aktif olarak işlemde kalma süresi içinde işlem görmeyen veya diğer nedenlerle pasif duruma alınan kayıtlar, iş arayan tarafından güncelleninceye kadar aktif olarak değerlendirilmeyecektir.