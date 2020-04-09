Sağlık Bakanlığı 32 bin personel ve işçi alımı sonrası yeni personel alımı yapacak mı? Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı yapacağını duyurmuş, ardından da detayları paylaşmıştı. 18 bin personel alımı atama sonuçları dün belli oldu. Sağlık Bakanlığı 14 bin işçi alımı kura sonuçları da bugün ilan edilecek. Öte yandan Sağlık Bakanlığı atama sonuçlarında ambulans şoförü, sekreter ve veri girişi personel kadroları 32 bin personel alımının içinde yer almadı. Sağlık Bakanlığı atama ve kura sonuçlarının netleşmesiyle sağlıkçı adayları araştırmaya başladı. Sağlık Bakanlığı yeni atama olacak mı? diye soruluyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI YENİ ATAMA OLACAK MI?
18 bin personel alımı atama sonuçları belli oldu, 14 bin işçi alımı kuraları ise bugün çekilecek. Sağlık Bakanlığı tarafından yeni bir alımın olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı.
32 bin personelin göreve başlamasının ardından kadro eksiğinin olması durumunda yeni bir personel alımı yapılabilir. Corona virüsü nedeniyle olağanüstü bir dönem yaşanması sağlık personeline duyulan ihtiyacı arttırdı. Bu nedenle yeni bir personel ihtiyacı doğabilir. Ayrıca 32 bin personel alımı acil ihtiyaç dahilinde yapıldığı için ambulans şoförü, veri giriş personeli, sekreter gibi kadrolara da işçi alımı yapılmadı.
AMBULANS ŞOFÖRÜ-SEKRETER-VERİ GİRİŞ PERSONELİ ALIMI OLACAK MI?
Sağlık Bakanlığı , 14 bin işçi alımında bu kadrolara yer vermedi. 24 bin işçi alımında, koronavirüs nedeniyle aciliyet gerektiren kadrolara personel alımı için kontenjan ayrıldı. 2020 yılının kalan günlerinde (KPSS sonrası) ambulans şoförü, veri giriş personeli, sekreter gibi kadrolara da işçi alımı yapılması bekleniyor.
SAĞLIK BAKANLIĞI 14 BİN İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI
"08.04.2020 Tarihli Duyuru:
T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Hizmet Birimlerinde İstihdam Edilmek Üzere Sürekli İşçi Alımı Kurası sonuçları Bakanlık Merkez Teşkilatı ile Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, Mardin, Mersin, Muş, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Van ve Zonguldak illeri için yayınlanmıştır. Kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden kimllik bilgileri girilerek kişisel olarak öğrenilebilecektir."
KURA SONRASI YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?
Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
Yerleştirme işlemi yapılan ve ataması yapılanlardan, 30 gün içerisinde göreve başlamayanlar (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç) ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanların ya da göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılabilecektir.
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen "işe göndermede öncelikli olanlar" ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
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