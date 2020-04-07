Tv100 ekranlarında yayımlanan programa konuk olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yeni dönem Polis Özel Harekat alımlarına değindi. Aynı zamanda Bakan Soylu POMEM sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında detayları paylaşan Bakan Soylu POMEM yaş değişikliği sorusuna da yanıt verdi. Peki EGM 2020 yılı PÖH alımı var mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? PÖH olarak görev yapmak isteyenler, PMYO öğrenciliği sırasında özel harekat polisi olarak görev yapmak istediğini belirtebilir. Polislik mesleğini sürdüren kişiler ise görevine PÖH olarak devam etmek istediği yönünde başvuruda bulunabiliyor.
YÜZ BİNLERCE GENÇ BEKLİYOR
Son olarak yapılan 500 kadın özel harekat polisi alımına rekor düzeyde başvuru olmuştu. Başvuru sonrası seçim aşamaları yapıldı ve kazananlar geçtiğimiz haftalarda belli oldu. Bunun ardından erkek ve kadın adaylar, yeni dönem polis özel harekat alımı yapılması için sosyal medyadan seslerni duyurmaya çalıştı.
PÖH ALIMI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bire televizyon programında POMEM sorusuna cevap verdi. Yeni POMEM polis alımı hakkında konuşan Bakan Soylu ,PÖH alımına da değindi.
POMEM polis alımı başvuru şartlarının esnetilmesi meselesinde açıklamada bulunan Bakan, polis alımlarına, özellikle de PÖH alımına rekor düzeyde başvuru olduğu, yoğun talep olduğunu söyledi.
DİYELİM Kİ ERKEK KADIN PÖH ALDIK
Bakan Soylu yaptığı açıklamada başvuru sayısının çokluğuna dikkatleri çekmek için "Diyelim ki kadın erkek özel harekat polisi almak istedik. Buna çok sayıda başvuru oluyor" dedi.
ALIM OLMAYACAK
Süleyman Soylu, tam bu sırada ise "Artık dışardan özel harekat polisi almayacağız. Öyle bir şey söz konusu değil" dedi.
Bakan Soylu , dışardan PÖH alımı döneminin sona erdiğini, özel harekat polisi olmak isteyen gençlerin önce polis olması, daha sonra meslek içinden yapılacak alımlarla özel harekat branşına geçme yöntemi ile PÖH olabileceğini söyledi.
POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakan Soylu POMEM sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "15 güne kadar POMEM sınav sonucu neticelenir." ifadelerini kullandı.
POMEM YAŞ SINIRINDA ARTIŞ OLACAK MI?
POMEM yaş sınırı artacak mı sorusuna dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "30 yaş sınırının 32'ye çıkması mümkün değil." açıklamasını yaptı.
MÜLAKAT SINAVI
26. Dönem POMEM için mülakat aşamaları 31 farklı bölgede yapıldı. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.
Değerlendirmede adayın;
* Konu hakkında bilgi düzeyi,
* Kendisinden istenileni kavrama,
* Özgüveni,
* İfade etme yeteneği,
* Beden dilini kullanma becerisi
olmak üzere 5 farklı kritere göre değerlendirme yapılacak olup her bir kriter 20 puan üzerinden hesaplanarak toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır. Adayların başarılı olabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.
POMEM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Puan hesaplamasında yüzde 25 KPSS puanı, yüzde 25 fiziki yeterlilik sınavı ve yüzde 50 sözlü mülakat etkili olacak.
POMEM NEDİR?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.
PÖH (Polis Özel Harekat) Olmak İçin Yapılması Gerekenler
PÖH olarak görev yapmak isteyenler, PMYO öğrenciliği sırasında özel harekat polisi olarak görev yapmak istediğini belirtebilir. Polislik mesleğini sürdüren kişiler ise görevine PÖH olarak devam etmek istediği yönünde başvuruda bulunabiliyor. Düzenlenen yasa ile birlikte polis olarak görev yapanlar, PÖH birimlerine geçebilecek.
Yayınlanan 671 numaralı KHK'nın PÖH olmayı kolaylaştıran maddesi ise şu şekilde: "Özel harekat birimlerinde istihdam edilmek üzere, yirmi sekiz yaşından gün almamış olmak ve terhis tarihinden itibaren otuz altı aydan fazla süre geçmemiş olmak kaydıyla, en az lise veya dengi okul mezunlarından askerlik hizmetini tamamlamış olanlar, Kamu Personel Seçme Sınavı şartı aranmaksızın, fiziki yeterlilik ve mülakat sınavları ile polis meslek eğitim merkezlerine alınabilir."
PÖH Olma Şartları
28 yaşından gün almamış olmak, Başvuru yapacak adayın terhis olduğu tarih ile başvuru yaptığı tarih arasında en az 3 yıl süre bulunması, Başvuru yapacak adayların en az lise mezuniyetinin olması, Yapılacak olan fiziki yeterlilik ve sözlü sınavlarda başarılı olması, Polis Eğitim Merkezlerinde eğitim almış olmak.
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