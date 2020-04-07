ALIM OLMAYACAK

Süleyman Soylu, tam bu sırada ise "Artık dışardan özel harekat polisi almayacağız. Öyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Bakan Soylu , dışardan PÖH alımı döneminin sona erdiğini, özel harekat polisi olmak isteyen gençlerin önce polis olması, daha sonra meslek içinden yapılacak alımlarla özel harekat branşına geçme yöntemi ile PÖH olabileceğini söyledi.

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Soylu POMEM sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "15 güne kadar POMEM sınav sonucu neticelenir." ifadelerini kullandı.