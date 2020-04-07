İŞKUR aracılığı ile temizlik personeli ve vasıflı vasıfsız işçi alımı yapan 8 farklı kamu kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlar arasında bakanlık, üniversiteler, belediye, ve daha birçok kamu kurum ve kuruluşları bulunmaktadır ve aşağıda bu ilanların yayınlandığı sayfaya ait linkler verilmiştir.
HANGİ ŞEHİRLERDE TEMİZLİK VE BEDEN İŞÇİSİ ALINIYOR?
En fazla alımlar başta İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Antalya, Tekirdağ, Konya, Adana, Mersin olmak üzere Türkiye'nin yaklaşık 48 ilinde temizlik ve vasıflı vasıfsız işçi alımı yapılmaktadır. Alınacak personeller, çeşitli fabrika, üretim tesisleri, marketler ve farklı kurumsal şirketlerde istihdam edilecek olup, temizlik personeli ve beden işçisi alımı yapan kamu kurumlarının listesi aşağıda verilen linkler üzerinden belirtilmiştir.
İŞKUR BAŞVURU LİNKLERİ
Vasıflı-Vasıfsız işçi alım ilanlarını görüntülemek ve hemen online başvuru yapmak için: esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=1440
Temizlik iş ilanlarını görüntülemek ve hemen online başvuru yapmak için esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=4335
İŞKUR'a Kayıt Nasıl Olunur?
İŞKUR'un sunduğu hizmetlerden yararlanmak için kişilerin ilk adımda kayıt olması gerekir. İŞKUR'a kayıt resmi internet sitesinden online olarak yapılabileceği gibi; ikamet edilen il veya ilçedeki İŞKUR şubelerinden de yapılabilir. İş arayan vatandaşların İŞKUR'da kayıt oluşturabilmesi için 14 yaşını doldurmuş olması gerekir.
Kuruma kayıt sırasında vatandaşların beyanı esas alınır. Bu nedenle gerek internet üzerinden gerekse Kurum personeli aracılığı ile kayıt yaptıracak olanların kendileri ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak yansıtmaları uygun işe yerleştirilmelerinde oldukça önemlidir. Bu nedenle, lütfen kişisel, iletişim, eğitim, meslek ve diğer bilgilerinizi tam ve doğru olarak sisteme girilmesi önemli bir unsurdur. Özgeçmişte eğitim ve meslek bilgileri girilmeden kayıt aktif hale getirilmez. Aynı zamanda gerçek dışı yapılan beyanlar kurum hiçbir şekilde mesul tutulmaz.