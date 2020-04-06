d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR

a) İlan edilen unvan için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

Memur Alımında Mülakat Nedir?

KPSS Sınavı sonrasında internet üzerinden yapılan atamalar bir yana, eğer memur özel bir kurumun memuriyetine başvuru yapar ise, mülakat adı verilen seçme sistemi devreye girmektedir. Bu sistemde sınav sonrasında gerekli evraklar teslim edilir ve alınacak personel sayısına kadar kurulan seçme komisyonu tarafından adaylar sözlü sınava çağırırlar.

Bu sınavda her ne kadar genel kültür ve mesleki bilgi gerektiren sorular sorulabilse de, asıl amaç kişinin devlet memurluğuna uygun olup olmadığının tespitidir. Komisyonlar konuşmasına, hitap tarzına, karakteristik özelliklerine göre mülakata giren adaylara puan verirler. İşte bu puanlar KPSS ve diğer notlar ile birleştirilerek kişinin esas puanı oluşturulur. Tüm yazılı sınavlardan 100 alan bir aday, başvurmuş olduğu meslek için uygun olmayabilir. İşte bu duruma mülakat sınavı ile karar verilmektedir.