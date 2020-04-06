İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV100'de katıldığı bir televizyon programında POMEM sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında detayları paylaşan Bakan Soylu POMEM yaş değişikliği sorusuna da yanıt verdi. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o sorunun yanıtı...

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakan Soylu POMEM sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "15 güne kadar POMEM sınav sonucu neticelenir." ifadelerini kullandı.

POMEM YAŞ SINIRINDA ARTIŞ OLACAK MI?

POMEM yaş sınırı artacak mı sorusuna dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "30 yaş sınırının 32'ye çıkması mümkün değil." açıklamasını yaptı.