İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TV100'de katıldığı bir televizyon programında POMEM sonuçlarıyla ilgili açıklama yaptı. Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında detayları paylaşan Bakan Soylu POMEM yaş değişikliği sorusuna da yanıt verdi. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte o sorunun yanıtı...
POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakan Soylu POMEM sonuçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada "15 güne kadar POMEM sınav sonucu neticelenir." ifadelerini kullandı.
POMEM YAŞ SINIRINDA ARTIŞ OLACAK MI?
POMEM yaş sınırı artacak mı sorusuna dair İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "30 yaş sınırının 32'ye çıkması mümkün değil." açıklamasını yaptı.
MÜLAKAT SINAVI
26. Dönem POMEM için mülakat aşamaları 31 farklı bölgede yapıldı. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat sınav komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar. Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir.
Değerlendirmede adayın;
* Konu hakkında bilgi düzeyi,
* Kendisinden istenileni kavrama,
* Özgüveni,
* İfade etme yeteneği,
* Beden dilini kullanma becerisi
olmak üzere 5 farklı kritere göre değerlendirme yapılacak olup her bir kriter 20 puan üzerinden hesaplanarak toplamda 100 puan üzerinden değerlendirme yapılır. Adayların başarılı olabilmeleri için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmaları gereklidir.
POMEM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Puan hesaplamasında yüzde 25 KPSS puanı, yüzde 25 fiziki yeterlilik sınavı ve yüzde 50 sözlü mülakat etkili olacak.
POMEM NEDİR?
Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleki eğitim veren kurumlardır. POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için öğrenim süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.
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