Jandarma 2020 korucu alımı açıklaması geldi

Birçok ilçe , güvenlik korucusu alımı için çalışmalara başlamış ve alım yapacağı sayıları belirlemek için incelemeler yaparken coronavirüs salgının Türkiye 'de de yayılması sonrası alımlar durduruldu.

Kaymakamlıklar tarafından korucu alımları hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Coranavirüs (COVİT-19) salgını nedeniyle, topluluk halinde yapılacak faaliyetlerin (mülakat, spor testi vb.) istenmeyen hadiselere neden olabileceği değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda; meydana gelebilecek olumsuzlukların önlenmesi maksadıyla GK alımlarının ikinci bir emre kadar ertelenmiştir."