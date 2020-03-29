İŞKUR aracılığı ile çeşitli hastane ve sağlık kurumlarına 2020 yılı Mart ve Nisan ayında sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu.
Toplamda 485 sağlık personeli alımı yapılacak olup, adaylardan KPSS şartı ve yazılı-sözlü sınav şartı istenmemektedir. Ön başvurular en geç her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 10 Nisan 2020 tarihine kadar İŞKUR'a yapılacak olup, personel alımları en az ilköğretimi lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden olacaktır. Özel hastanelere ve kamu hastanelerine KPSS'li ve KPSS şartsız sağlık personeli alımı başvuru şartları detayları takvim.com.tr'de
İŞKUR Mart-Nisan ayı sağlık personeli alım ilanları! Hastanelere 485 personel alımı başvuru şartları nedir?
İŞKUR tarafından 2020 Mart ve Nisan ayında 7 farklı branştan sağlık personeli alımı yapılacağı duyuruldu! İŞKUR'un ''açık iş ilanları'' ve kamu iş ilanları kategorisinde yayınlanan ilanlara göre en az ilköğretim, lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden KPSS'li ve KPSS'siz olarak kamu ve özel hastanelere toplam 485 sağlık personeli alımı yapılacak. Personel alımı başvuruları başlamış olup, her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 10 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir. Hangi branşlardan personel alımı yapılacağına dair bilgiler haber içeriğinde verilmiştir.
İŞKUR aracılığı ile çeşitli hastane ve sağlık kurumlarına 2020 yılı Mart ve Nisan ayında sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu.
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