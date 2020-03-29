İŞKUR aracılığı ile çeşitli hastane ve sağlık kurumlarına 2020 yılı Mart ve Nisan ayında sağlık personeli alımı yapılacağını duyurdu.

Toplamda 485 sağlık personeli alımı yapılacak olup, adaylardan KPSS şartı ve yazılı-sözlü sınav şartı istenmemektedir. Ön başvurular en geç her bir ilanın son başvuru tarihi farklı olmak üzere 10 Nisan 2020 tarihine kadar İŞKUR'a yapılacak olup, personel alımları en az ilköğretimi lise, önlisans ve lisans mezunu öğrenim düzeylerinden olacaktır. Özel hastanelere ve kamu hastanelerine KPSS'li ve KPSS şartsız sağlık personeli alımı başvuru şartları detayları takvim.com.tr'de