Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı başvuru şartları, başvuru yapmayı düşünenler tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı takvim.com.tr'de yer alıyor. Türkiye genelinde başta temizlik personeli ve güvenlik görevlisi olmak üzere klinik destek elemanı ve aşçı statülerinden alımlar olacak. Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız 14 bin işçi alımı başvurularının hepsi, İŞKUR e-şube üzerinden online olarak yapılacak olup, şubelerden şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular 30 Mart 2020 tarihinde sona erecektir. Hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.