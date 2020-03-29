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başvuru şartları ve ekranı! Güvenlik-temizlik görevlisi klinik destek elemanı... 14 bin sürekli işçi alımı...

32 bin personel alımının içerisinde 14 bin sürekli işçi alımının yapılacağını duyurmuştu. 14 bin işçi alımı kurası 8 Nisan 2020 Çarşamba günü yapılacak. 09.00-18.00 saatleri arasında Ankara'da düzenlenecek kura çekiminin sonuçlarının aynı gün ya da devam eden günde erişime açılması bekleniyor. Sağlık personeli temizlik personeli, güvenlik görevlisi, klinik destek elemanı ve aşçı alımı başvuruları dün başlamış olup, 30 Mart 2020 tarihinde sona erecektir. İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr adresinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapılacak.

  • Memurlar
  • 30.03.2020 09:42
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  • Son Güncelleme: 05.04.2020 16:08
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Sağlık Bakanlığı temizlik personeli ve güvenlik görevlisi alımı...

Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı başvuru şartları, başvuru yapmayı düşünenler tarafından araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 14 bin sürekli işçi alımı İŞKUR başvuru ekranı takvim.com.tr'de yer alıyor. Türkiye genelinde başta temizlik personeli ve güvenlik görevlisi olmak üzere klinik destek elemanı ve aşçı statülerinden alımlar olacak. Sağlık Bakanlığı KPSS şartsız 14 bin işçi alımı başvurularının hepsi, İŞKUR e-şube üzerinden online olarak yapılacak olup, şubelerden şahsen yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular 30 Mart 2020 tarihinde sona erecektir. Hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir.

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