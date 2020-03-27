Memur alımı ilanı yayımlandı! İşte şartlar ve kadrolar

Evreşe Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
EVREŞE BELEDİYESİ İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIMI İLANI
Evreşe Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.
BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1) BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
f) İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
2) BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2018 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
Baydarlı Belediyesi
Baydarlı Bleediyesi tarafından yayımlanan ilanda 2 VHKİ alımı yapılacağına yer verildi.
Melikgazi Belediyesi
Melikgazi Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda KPSS 'siz 5 büro memuru alımı yapılacağına yer verildi.
İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI
Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Pers. Ltd. Şti. 10.04.2020
Tokat Tanoba Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 27.03.2020
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Un ve Mamülleri A.Ş. 27.03.2020
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Un ve Mamülleri A.Ş. engelli alım ilanı 27.03.2020
Şırnak Uzungeçit Belediyesi Per. San. Tic. Ltd. Şti. 31.03.2020
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.03.2020
Mardin Derik Belediyesi Per. A.Ş. 27.03.2020
Kayseri Melikgazi Belediyesi Temel İht. Mad. San. Tic. İşlt. A.Ş. 27.03.2020
Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. 27.03.2020
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi MED Kentsel ve Sosyal Hiz. San. Tic. A.Ş. 31.03.2020
İzmir Tire Belediyesi Per. A.Ş. 31.03.2020
Yalova Koru Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.04.2020
Kırklareli Ahmetbey Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 02.04.2020