KPSS'siz zabıta, büro, güvenlik görevlisi ve işçi alımı başladı

İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR tarafından istihdama katkıda bulunmak için resmi web sitesi üzerinden iş ilanları yayınlanıyor. İşte İŞKUR başvuru iş ilanları takvim.com.tr'de