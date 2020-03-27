KPSS'siz zabıta, büro, güvenlik görevlisi ve işçi alımı başladı

İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR tarafından istihdama katkıda bulunmak için resmi web sitesi üzerinden iş ilanları yayınlanıyor. İşte İŞKUR başvuru iş ilanları takvim.com.tr'de
İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI
Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Pers. Ltd. Şti. 10.04.2020
Tokat Tanoba Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 27.03.2020
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Un ve Mamülleri A.Ş. 27.03.2020
Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Un ve Mamülleri A.Ş. engelli alım ilanı 27.03.2020
Şırnak Uzungeçit Belediyesi Per. San. Tic. Ltd. Şti. 31.03.2020
Antalya Gündoğmuş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.03.2020
Mardin Derik Belediyesi Per. A.Ş. 27.03.2020
Kayseri Melikgazi Belediyesi Temel İht. Mad. San. Tic. İşlt. A.Ş. 27.03.2020
Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. 27.03.2020
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi MED Kentsel ve Sosyal Hiz. San. Tic. A.Ş. 31.03.2020
İzmir Tire Belediyesi Per. A.Ş. 31.03.2020
Yalova Koru Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.04.2020
Kırklareli Ahmetbey Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 02.04.2020