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    • 29.04.2020 18:05
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    'siz zabıta, büro, güvenlik görevlisi ve işçi alımı başladı

    Farklı şehirlerde belediyelere en az ilkokul ve ortaokul mezunu adaylar arasından personel zabıta ve işçi alımı yapılacak. şartı olmadan yapılacak personel alımında başvuru detayları haberimizin devamında.

    KPSS'siz zabıta, büro, güvenlik görevlisi ve işçi alımı başladı

    İş arayan vatandaşlar, İŞKUR üzerinden yayınlanan ilanları takip ederek ilgili yerlere başvurularını kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. İŞKUR tarafından istihdama katkıda bulunmak için resmi web sitesi üzerinden iş ilanları yayınlanıyor. İşte İŞKUR başvuru iş ilanları takvim.com.tr'de

    İŞKUR BELEDİYE PERSONEL ALIM İLANLARI

    Çanakkale Ezine Belediyesi Kale Pers. Ltd. Şti. 10.04.2020

    Tokat Tanoba Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 27.03.2020

    Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Un ve Mamülleri A.Ş. 27.03.2020

    Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Un ve Mamülleri A.Ş. engelli alım ilanı 27.03.2020

    Şırnak Uzungeçit Belediyesi Per. San. Tic. Ltd. Şti. 31.03.2020

    Antalya Gündoğmuş Belediyesi Personel Ltd. Şti. 27.03.2020

    Mardin Derik Belediyesi Per. A.Ş. 27.03.2020

    Kayseri Melikgazi Belediyesi Temel İht. Mad. San. Tic. İşlt. A.Ş. 27.03.2020

    Kütahya Belediyesi Özel Güvenlik ve Personel A.Ş. 27.03.2020

    Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi MED Kentsel ve Sosyal Hiz. San. Tic. A.Ş. 31.03.2020

    İzmir Tire Belediyesi Per. A.Ş. 31.03.2020

    Yalova Koru Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.04.2020

    Kırklareli Ahmetbey Belediyesi Per. Hizm. Ltd. Şti. 02.04.2020
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