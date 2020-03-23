Sağlık Bakanlığı, coronavirüs salgını sonrası flaş bir karara imza attı. Alınan karara göre hastanelere işçi alımında KPSS şartının daha önce kaldırıldığı, bazı kadrolara ise mülakatsız kura ile alım yapılacağına yer verildi. Türkiye'de corona virüs vakalarında artış olurken Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden en az ilköğretim mezunu adayların da başvuru yapacağı hastanelerde çalışacak personel arandığı bildirildi. İŞKUR üzerinden hastaneler tarafından yayımlanan personel alım ilanında aranan başvuru şartları açıklandı. İŞKUR üzerinden hastaneler tarafından yayımlanan personel alım ilanı detayları haberimizde...