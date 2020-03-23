2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı esnek çalışma genelgesi ile hangi memurlara esnek çalışma hakkı verildi? Hangi kamu personelleri uzaktan çalışacak? Hangi kamu personelleri dönüşümlü olarak çalışacak? Kamu kurumlarında esnek çalışma modeli için bir genelge açıklandı. 2020/4 sayılı genelgede uzaktan çalışma, idari izin için yeni tedbir kararları verildi. Peki kamuda hangi memurlar uzaktan çalışacak? Esnek çalışma nedir? Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu personellerine uzaktan çalışna, dönüşümlü çalışma gibi olanaklar sunuldu. Ancak bu olanaklar ek genelgelere bağlandı.
Hangi kamu personelleri dönüşümlü çalışacak? 2020/4 ile hangi memurlar evden-uzaktan çalışabilecek?
2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Peki 2020/4 ile hangi memurlar evden-uzaktan çalışabilecek? Resmi Gazetenin 22 Mart 2020 tarihli 31076 sayılı mükerrer sayısına göre Cumhurbaşkanlığı Covıd-19 kapsamında kamu çalışanlara yönelik olarak bazı tedbirler aldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya üzerinden paylaştığı kararda ihtiyaç kadar asgari personelin kurumlarda bulundurulması şartı ile çalışma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışılmasına yönelik karar alındı.
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