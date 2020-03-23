Hangi kamu personelleri dönüşümlü çalışacak? 2020/4 ile hangi memurlar evden-uzaktan çalışabilecek?

2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı esnek çalışma genelgesi ile hangi memurlara esnek çalışma hakkı verildi? Hangi kamu personelleri uzaktan çalışacak? Hangi kamu personelleri dönüşümlü olarak çalışacak? Kamu kurumlarında esnek çalışma modeli için bir genelge açıklandı. 2020/4 sayılı genelgede uzaktan çalışma, idari izin için yeni tedbir kararları verildi. Peki kamuda hangi memurlar uzaktan çalışacak? Esnek çalışma nedir? Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu personellerine uzaktan çalışna, dönüşümlü çalışma gibi olanaklar sunuldu. Ancak bu olanaklar ek genelgelere bağlandı.