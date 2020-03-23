2020/4 ile hangi memurlar evden-uzaktan çalışabilecek? Hangi kamu personelleri dönüşümlü çalışacak?

2020/4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Peki 2020/4 ile hangi memurlar evden-uzaktan çalışabilecek? Resmi Gazetenin 22 Mart 2020 tarihli 31076 sayılı mükerrer sayısına göre Cumhurbaşkanlığı Covıd-19 kapsamında kamu çalışanlara yönelik olarak bazı tedbirler aldı. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı sosyal medya üzerinden paylaştığı kararda ihtiyaç kadar asgari personelin kurumlarda bulundurulması şartı ile çalışma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışılmasına yönelik karar alındı.