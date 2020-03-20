İŞKUR başta TYP kursları olmak üzere iş başı eğitimi programına katılan personellerine ayda 2 bin 850 TL para veriyor.İş başı eğitimi ve başvuru koşulları haberimizdedir. İstihdam garantili meslek edindirme kursları ile hem ayda 2 bin 800 TL kazanmak hem de kurs sonunda istihdam edilmek mümkün. Bu noktada ise katılım için bireylerden bazı şartların sağlanması istenmekte olup bu şartlar... İŞKUR TYP başvurusu ve profil oluşturma işlemi, müracaatlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Pek çok ilanın yer aldığı İŞKUR TYP başvurusu için profil oluşturmak ön koşul olacak.